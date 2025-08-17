Bích Tuyền dự bị, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua trắng Tây Ban Nha

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cất tay ghi điểm số 1 Nguyễn Thị Bích Tuyền trong đội hình ra sân của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi chạm trán với đội bóng hạng 32 thế giới Tây Ban Nha. Điều này không quá bất ngờ với trận đấu mang tính chất giao hữu, khi các HLV đặt ưu tiên hàng đầu cho thử nghiệm. Đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh được chọn thay cho Bích Tuyền, bên cạnh đó là các gương mặt quen thuộc như Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Trinh, Vi Thị Như Quỳnh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Khánh Đang.

Bích Tuyền hiện là tay đập xuất sắc nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ẢNH: SAVA

Đội tuyển bóng chuyền nữ Tây Ban Nha có ưu thế thể hình

Với ưu thế thể hình cùng khả năng phát bóng tấn công tốt, các tay đập Tây Ban Nha khiến đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp khó ngay từ khâu đầu tiên là bắt bước một, từ đó không thể triển khai tấn công "mượt mà". Bên cạnh đó sự thiếu vắng của Bích Tuyền cũng khiến đội tuyển Việt Nam thiếu những pha tấn công tầm cao hiệu quả. Bích Tuyền được tung vào sân ở cuối ván 1 nhưng đối thủ đã đào sâu cách biệt nên đội tuyển Việt Nam không thể lật ngược thế cờ, đánh chấp thất bại 22/25.

Các tay đập Tây Ban Nha tiếp tục chơi hay hơn ở ván 2, giữ được thế trận tấn công áp đảo trước đội chủ nhà. Bích Tuyền cũng chưa có được trạng thái thi đấu tốt nhất từ đó đội tuyển Việt Nam để thua 18/25.

Thanh Thúy và các đồng đội không thể tạo bất ngờ trước Tây Ban Nha ẢNH: SAVA

Những điều chỉnh của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt ở ván 3 cũng không thể giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thay chuyển tình thế bởi các tay đập đội Tây Ban Nha vẫn giữ được trạng thái thi đấu ổn định, đặc biệt phát huy hiệu quả những pha giao bóng, từ đó nắm quyền chủ động trong tấn công. Nhờ đó đội tuyển Tây Ban Nha giành chiến thắng 25//20 ở ván 3, qua đó khép lại thắng lợi chung cuộc 3-0.