Live Đội tuyển bóng chuyền U.21 Việt Nam - CH Dominica: Quà đẹp ngày chia tay?

Bảo Nghi - Quỳnh Phương
16/08/2025 15:00 GMT+7

Vào lúc 16 giờ chiều nay (16.8), đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng ở giải bóng chuyền U.21 thế giới 2025 gặp U.21 CH Dominica trong trận phân hạng 19-20.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN BÓNG CHUYỀN U.21 VIỆT NAM

Hành trình đến với trận đấu của 2 đội có nhiều khác biệt. Trong khi U.21 Việt Nam có 4/5 chiến thắng ở vòng bảng (trước khi nhận án phạt bị xử thua trắng 3 trận từ Liên đoàn Bóng chuyền thế giới FIVB vì 1 cầu thủ bị xác định không đủ điều kiện thi đấu), thì U.21 Dominica chỉ giành được 1 chiến thắng và xếp thứ 5 ở bảng B. Cả 2 đội bước vào vòng xếp hạng từ 17 đến 24 và đều giành chiến thắng ở trận đấu đầu tiên. 

Đội tuyển bóng chuyền U.21 Việt Nam - CH Dominica: Quà đẹp ngày chia tay? - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền U.21 Việt Nam tại giải U.21 thế giới 2025

ẢNH: FIVB

Trong khi Việt Nam thắng Ai Cập 3-1 thì Dominica vượt qua Tunisia với tỷ số 3-0.Sau đó, ở lượt trận phân hạng từ 17 đến 20, Việt Nam để thua Chile sau 4 ván đấu còn Dominica thua Canada với tỷ số 0-3. Canada là đội cùng bảng A với Việt Nam và đã để thua thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh (trước khi Việt Nam nhận án phạt). 

U.21 Việt Nam được đánh giá cao hơn U.21 Dominica ở trận đấu này và nếu chơi đúng sức, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh hoàn toàn có thể kết thúc sớm trận đấu và giành hạng 19 chung cuộc. 

Giải vô địch bóng chuyền nữ U.21 thế giới 2025 chứng kiến nhiều cung bậc cảm xúc với riêng đội U.21 Việt Nam. Toàn đội đã trải qua cú sốc lớn với án phạt bất ngờ của FIVB nhưng các cô gái vẫn giữ vững tinh thần, không bỏ cuộc và thi đấu hết sức mình dù chỉ là trận phân thứ hạng.

