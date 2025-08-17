Hành động rất đáng quý của Bích Tuyền, FIVB bị fan bóng chuyền Việt Nam phàn nàn

Bích Tuyền tỏa sáng cả trong sân lẫn ngoài đời

Mới đây, Bích Tuyền đã dành tặng 30 triệu đồng cho các em nhỏ tại Thanh Hóa thông qua chương trình “Mái ấm gia đình Việt”, một nghĩa cử cao đẹp khiến người hâm mộ thêm phần ngưỡng mộ. Hành động sẻ chia của Bích Tuyền như một điểm sáng, cho thấy hình ảnh người VĐV tài năng không chỉ cống hiến trên sân đấu mà còn lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng.

Bích Tuyền nhận giải cá nhân tại SEA V.League chặng 2 năm 2025 ẢNH: SAVA

Trong những năm gần đây, Bích Tuyền là gương mặt tiêu biểu của bóng chuyền nữ Việt Nam. Ở chặng 2 SEA V.League 2025 vừa qua, cô xuất sắc giành cú đúp danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” và “Đối chuyền hay nhất”, góp công lớn vào chức vô địch lịch sử của đội tuyển. Không chỉ trong nước, tài năng của cô còn được quốc tế thừa nhận. Chính đội trưởng đội tuyển nữ Thái Lan từng nhận xét: “Bích Tuyền là cỗ máy ghi điểm thực thụ”.

Bích Tuyền lập cú đúp giải thưởng cá nhân ở chặng 2 SEA V.League 2025 ảnh: SAVA

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẵn sàng cho giải vô địch thế giới

Tối nay (17.8), tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chạm trán tuyển Tây Ban Nha trong trận giao hữu quốc tế, bước chuẩn bị quan trọng trước thềm giải vô địch thế giới 2025. Hiện đội tuyển Việt Nam đang đứng hạng 22 thế giới, trong khi Tây Ban Nha xếp thứ 32, song đại diện châu Âu lại sở hữu lợi thế về thể hình. Đây sẽ là dịp để thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thử nghiệm chiến thuật, xoay tua đội hình và tích lũy thêm kinh nghiệm cho giải đấu sắp tới tại Thái Lan.

Fanpage của FIVB bị nhiều khán giả phàn nàn vì chọn tấm ảnh chất lượng thấp của đội tuyển Việt Nam ảnh chụp màn hình

Tối qua (16.8), fanpage Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) vừa công bố hình ảnh 4 đội bóng tại bảng G vòng chung kết giải vô địch thế giới gồm Ba Lan, Đức, Kenya và Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều cổ động viên Việt Nam tỏ ra bức xúc khi hình ảnh của đội tuyển được đăng tải với chất lượng kém, mờ nhòe so với các đối thủ còn lại.

Bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam kết thúc giải thế giới ở vị trí thứ 19

Ở một diễn biến khác, tuyển U.21 nữ Việt Nam đã khép lại hành trình tại giải vô địch U.21 thế giới với vị trí thứ 19 sau khi phải chịu án phạt từ FIVB vì vấn đề nhân sự. Dù kết quả không trọn vẹn, tinh thần thi đấu của các cô gái trẻ vẫn nhận được sự động viên và ủng hộ từ người hâm mộ.