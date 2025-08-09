Gia thế và profile 'khủng' của người đẹp cao gần 1,90m thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73

Chiều 8.8, thảm đỏ buổi công bố đại diện dự thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) lần thứ 73 quy tụ nhiều gương mặt nổi bật như Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Nam vương Tuấn Ngọc, Á hậu Minh Kiên, Minh Thư, Ngọc Hằng, Phương Thanh...

Sau nhiều lần cân nhắc, tổ chức giữ bản quyền cuộc thi Hoa hậu Thế giới tại Việt Nam quyết định lựa chọn Lê Nguyễn Bảo Ngọc để "mang chuông đi đánh xứ người".

Hoa hậu Bảo Ngọc có nhiều kinh nghiệm thi nhan sắc trước khi tham gia Hoa hậu Thế giới Ảnh: BTC

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sở hữu một profile ấn tượng. Cô cao 1,86m, đạt IELTS 8.0, tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh quốc tế tại Trường ĐH Quốc tế thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM. Trước khi đến với Miss World, Bảo Ngọc giành ngôi Á hậu 1 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 và trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022.

Không chỉ tài sắc vẹn toàn, cô còn có hậu phương vững chắc từ gia đình tri thức. Ba của Bảo Ngọc là ông Lê Văn Công, một đại tá, bác sĩ chuyên khoa II và hiện giữ chức Chủ nhiệm khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Quân y 121. Mặc dù ba mẹ đã ly hôn, cả hai vẫn luôn sát cánh, đồng hành cùng con gái trong mọi sự kiện quan trọng, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để cô tự tin trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới. Nền tảng gia đình vững chắc cùng kinh nghiệm dày dạn là hành trang quý giá giúp Bảo Ngọc tỏa sáng tại đấu trường nhan sắc quốc tế.