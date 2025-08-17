Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

U.21 bóng chuyền nữ Việt Nam về nước ngày 18.8, hoàn thành nhiệm vụ quốc tế năm 2025

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
17/08/2025 07:39 GMT+7

Lần đầu tham dự đấu trường U.21 thế giới, đội U.21 bóng chuyền nữ Việt Nam đã có màn trình diễn rất đáng khen, bất chấp việc gặp cú sốc lớn và nhận án phạt nặng bất ngờ.

Đội U.21 bóng chuyền nữ Việt Nam về nước ngày 18.8

Ngày 18.8 tới, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam sẽ trở về nước, khép lại hành trìnhtại giải vô địch bóng chuyền U.21 nữ thế giới diễn ra tại Surabaya (Indonesia). Đây là giải đấu quốc tế cuối cùng trong năm 2025 mà đội tham gia, đánh dấu một năm đầy nỗ lực và kinh nghiệm cho các VĐV trẻ.

Bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam kết thúc giải thế giới ở vị trí thứ 19

Các cô gái Việt Nam đã có hành trình vòng bảng cực kỳ ấn tượng khi giành chiến thắng 4/5 trận đấu (chỉ để thua U.21 Argentina) để giành vị trí nhì bảng A và tiến vào vòng 16 đội. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Nguyễn Trọng Linh gặp phải một cú sốc khi nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) và bị xử thua 4 trận. Lý do được đưa ra là có 1 cầu thủ Việt Nam không đủ điều kiện thi đấu. Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã gửi đơn khiếu nại quyết định xử phạt của FIVB và sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết, hợp lý và đúng luật để bảo vệ uy tín đội U.21 Việt Nam cũng như của bóng chuyền Việt Nam. 

U.21 bóng chuyền nữ Việt Nam về nước ngày 18.8, hoàn thành nhiệm vụ quốc tế năm 2025- Ảnh 1.

U.21 bóng chuyền nữ Việt Nam về nước ngày 18.8, hoàn thành nhiệm vụ quốc tế năm 2025- Ảnh 2.

Các cô gái Việt Nam đã giữ vững tinh thần để thi đấu kiên cường

Điều này khiến U.21 Việt Nam mất suất vào vòng 16 đội và phải thi đấu ở nhóm phân hạng thấp hơn. Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn này, các cô gái Việt Nam vẫn thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần đáng khen. U.21 Việt Nam giành chiến thắng trước U.21 Ai Cập ở trận phân hạng đầu tiên, sau đó để thua U.21 Chile ở trận tranh hạng 17-20 và cuối cùng giành chiến thắng thuyết phục trước U.21 CH Dominica để giành thứ hạng 19 chung cuộc.

Người hâm mộ luôn bên cạnh 

Dù gặp nhiều khó khăn, đội tuyển U.21 nữ Việt Nam luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ trong suốt hành trình tại giải đấu. Không thể tiến xa như mong đợi nhưng tình cảm và sự động viên từ khán giả vẫn là nguồn động lực lớn lao giúp các cầu thủ thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần kiên cường.

U.21 bóng chuyền nữ Việt Nam về nước ngày 18.8, hoàn thành nhiệm vụ quốc tế năm 2025- Ảnh 3.

U.21 Việt Nam kết thúc giải ở vị trí thứ 19

Giải vô địch bóng chuyền nữ U.21 thế giới năm nay là kỳ thứ 23 được tổ chức, đồng thời là lần đầu tiên giải đấu mở rộng quy mô từ 16 đội lên 24 đội, với sự tham gia của các đội bóng đến từ 5 liên đoàn châu lục. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển U.21 bóng chuyền nữ Việt Nam góp mặt tại giải đấu tầm cỡ này, mang lại những trải nghiệm quý giá cho các cầu thủ.

Trong khi đó, cuối năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham gia hai giải đấu lớn là giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới và SEA Games 33, cả hai đều được tổ chức tại Thái Lan.

Tin liên quan

Thắng dễ Dominica, bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam kết thúc giải thế giới ở vị trí 19

Thắng dễ Dominica, bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam kết thúc giải thế giới ở vị trí 19

Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam đã thắng dễ đội tuyển U.21 CH Dominica trong trận phân hạng 19-20 giải bóng chuyền U.21 thế giới 2025 diễn ra tại Indonesia.

U.21 Việt Nam về nước sau hành trình giông bão ở giải thế giới: Quyết thắng Dominica hôm nay!

U.21 Thái Lan thắng chóng vánh chủ nhà U.21 Indonesia tại giải bóng chuyền thế giới

Khám phá thêm chủ đề

Bóng chuyền U.21 bóng chuyền nữ Việt Nam HLV Nguyễn Trọng Linh U.21 thế giới Indonesia quốc tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận