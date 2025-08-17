U.21 bóng chuyền nữ Việt Nam về nước ngày 18.8, hoàn thành nhiệm vụ quốc tế năm 2025

Đội U.21 bóng chuyền nữ Việt Nam về nước ngày 18.8

Ngày 18.8 tới, đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam sẽ trở về nước, khép lại hành trìnhtại giải vô địch bóng chuyền U.21 nữ thế giới diễn ra tại Surabaya (Indonesia). Đây là giải đấu quốc tế cuối cùng trong năm 2025 mà đội tham gia, đánh dấu một năm đầy nỗ lực và kinh nghiệm cho các VĐV trẻ.

Bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam kết thúc giải thế giới ở vị trí thứ 19

Các cô gái Việt Nam đã có hành trình vòng bảng cực kỳ ấn tượng khi giành chiến thắng 4/5 trận đấu (chỉ để thua U.21 Argentina) để giành vị trí nhì bảng A và tiến vào vòng 16 đội. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Nguyễn Trọng Linh gặp phải một cú sốc khi nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) và bị xử thua 4 trận. Lý do được đưa ra là có 1 cầu thủ Việt Nam không đủ điều kiện thi đấu. Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã gửi đơn khiếu nại quyết định xử phạt của FIVB và sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết, hợp lý và đúng luật để bảo vệ uy tín đội U.21 Việt Nam cũng như của bóng chuyền Việt Nam.

Các cô gái Việt Nam đã giữ vững tinh thần để thi đấu kiên cường

Điều này khiến U.21 Việt Nam mất suất vào vòng 16 đội và phải thi đấu ở nhóm phân hạng thấp hơn. Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn này, các cô gái Việt Nam vẫn thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần đáng khen. U.21 Việt Nam giành chiến thắng trước U.21 Ai Cập ở trận phân hạng đầu tiên, sau đó để thua U.21 Chile ở trận tranh hạng 17-20 và cuối cùng giành chiến thắng thuyết phục trước U.21 CH Dominica để giành thứ hạng 19 chung cuộc.

Người hâm mộ luôn bên cạnh

Dù gặp nhiều khó khăn, đội tuyển U.21 nữ Việt Nam luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ trong suốt hành trình tại giải đấu. Không thể tiến xa như mong đợi nhưng tình cảm và sự động viên từ khán giả vẫn là nguồn động lực lớn lao giúp các cầu thủ thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần kiên cường.

U.21 Việt Nam kết thúc giải ở vị trí thứ 19

Giải vô địch bóng chuyền nữ U.21 thế giới năm nay là kỳ thứ 23 được tổ chức, đồng thời là lần đầu tiên giải đấu mở rộng quy mô từ 16 đội lên 24 đội, với sự tham gia của các đội bóng đến từ 5 liên đoàn châu lục. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển U.21 bóng chuyền nữ Việt Nam góp mặt tại giải đấu tầm cỡ này, mang lại những trải nghiệm quý giá cho các cầu thủ.

Trong khi đó, cuối năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham gia hai giải đấu lớn là giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới và SEA Games 33, cả hai đều được tổ chức tại Thái Lan.