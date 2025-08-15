Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hành động gây sốt trên đất Nhật của hai chàng trai Việt: Cứu sống hai em bé nhờ... săm xe đạp
Video Đời sống

Hành động gây sốt trên đất Nhật của hai chàng trai Việt: Cứu sống hai em bé nhờ... săm xe đạp

Dương Lan - Cao An Biên
15/08/2025 06:24 GMT+7

Mới đây, mạng xã hội liên tục chia sẻ câu chuyện hai chàng trai Việt cứu sống 2 em bé người Nhật Bản tại bờ biển Gotenba thuộc tỉnh Mie (Nhật Bản).

Hành động gây sốt trên đất Nhật của hai chàng trai Việt: Cứu sống hai em bé nhờ... săm xe đạp

Hành động gây sốt trên đất Nhật của hai chàng trai Việt: Cứu sống hai em bé nhờ... săm xe đạp

Chia sẻ với Thanh Niên mới đây, anh Đạt kể hôm đó khi đang chơi ở biển, anh và nhóm bạn nhận ra bất thường khi nghe thấy tiếng kêu cứu ở xa và dường như có 2 bé nhỏ đang ngồi trên phao bị sóng cuốn ra xa.

"Ngay lúc đó, mình và anh Tuấn không suy nghĩ nhiều, cố gắng bơi ra để đưa 2 bé vào bờ. Thời điểm đó có gió lớn, sóng rất to và thủy triều đang xuống nhanh, 2 anh em tiếp cận lần đầu không thành nên buộc phải quay lại bờ và thay đổi cách cứu hộ", chàng trai Việt kể lại.

Sau đó, họ chạy bộ dọc bờ biển và khi đến vị trí trên bờ gần ngang với vị trí phao của 2 em bé ngoài xa, liền dùng chiếc phao làm từ săm xe đạp và lao xuống biển để đón đầu. May mắn, anh Đạt kinh doanh xe đạp nên "chiếc phao đặc biệt" này có sẵn và anh biết cách sử dụng.

Hành động gây sốt trên đất Nhật của hai chàng trai Việt: Cứu sống hai em bé nhờ... săm xe đạp

Trong lần này, anh Tuấn và anh Đạt đã tiếp cận được 2 bé. Họ liền trấn an, các bé biết mình được giúp nên cũng bình tĩnh hơn. Sau hơn 30 phút vật lộn với sóng biển, anh Tuấn và anh Đạt đã đưa được 2 bé vào bờ an toàn trong sự vỡ òa hạnh phúc của gia đình và người chứng kiến.

Khám phá thêm chủ đề

cứu em bé Nhật Bản chàng trai Việt cứu người
