Bánh mì gạch cua "gây sốt" ở TP.HCM hút khách xếp hàng chờ thưởng thức
Video Đời sống

Bánh mì gạch cua “gây sốt” ở TP.HCM hút khách xếp hàng chờ thưởng thức

Tuyết Minh
Tuyết Minh
12/08/2025 17:26 GMT+7

Không phải bánh mì thịt, cũng chẳng phải bánh mì xíu mại quen thuộc, món bánh mì nhân gạch cua béo ngậy đang thu hút hàng trăm thực khách tìm đến, thổi bùng nên một cơn sốt ẩm thực mới tại Sài Gòn.

Bánh mì gạch cua “gây sốt” ở TP.HCM hút khách xếp hàng chờ thưởng thức

Bánh mì gạch cua “gây sốt” ở TP.HCM hút khách xếp hàng chờ thưởng thức

Chiều xuống, trên con đường Tạ Quang Bửu thuộc phường Bình Đông, TP.HCM lại nhộn nhịp lạ thường. Không khó để bắt gặp hình ảnh hàng dài người kiên nhẫn chờ đợi… tất cả chỉ để mua bằng được ổ bánh mì đang “gây bão”.

Không phải bánh mì thịt, cũng chẳng phải bánh mì xíu mại, món bánh mì độc đáo với nhân gạch cua béo ngậy đang thu hút hàng trăm người tìm đến, thổi bùng một cơn sốt ẩm thực mới tại Sài Gòn.

- Ảnh 1.

Bánh mì sốt gạch cua có vị béo ngậy đang thu hút hàng trăm người tìm đến

ẢNH: TUYẾT MINH

Từ một góc phố nhỏ, hương vị mới lạ ấy đã lan nhanh như một làn sóng, kéo theo hàng loạt quán xá nhập cuộc mở bán. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, quán bánh mì “Ba Mẹ Con” mới chính là địa điểm tiên phong giới thiệu món ăn này.

Không giống bất kỳ loại nhân bánh mì nào trước đây, bánh mì gạch cua gây ấn tượng bởi lớp sốt vàng óng, sánh mịn, thơm ngậy mùi gạch cua biển. Chỉ với 25 ngàn đồng cho nửa ổ, thực khách sẽ được thưởng thức một phiên bản bánh mì mới lạ. Bên trong là sốt gạch cua vàng óng, thịt bằm đậm đà, mỡ hành thơm lừng, thịt cua biển ngọt chắc và trứng cút béo bùi, tất cả được nướng sơ trên mai cua. Trước khi giao cho khách, ổ bánh mì được nướng vàng giòn, thêm nhân, đặt thịt cua trong mai lên, rồi phủ lớp sốt gạch sánh mịn cùng phô mai béo ngậy.

- Ảnh 2.

Nhiều thực khách sẵn sàng chờ 20, 30 phút, thậm chí cả tiếng… không ngại trời mưa gió chỉ để được thưởng thức ổ bánh mì đặc biệt này.

ẢNH: TUYẾT MINH

Theo chị Chi, hành trình cho một buổi bán hàng bắt đầu từ khi trời còn tờ mờ sáng. Từ 4, 5 giờ, chị đã tất bật nhập cua tươi, rồi luộc, sơ chế, tách gạch, bóp thịt, tất cả đều được thực hiện thủ công.

Nhân lực chỉ vỏn vẹn trong gia đình, là chị và ba cô con gái, mỗi người một việc. Đúng 2 giờ chiều, cô con gái 14 tuổi bắt đầu bọc thực phẩm; đến 4 giờ, cả gia đình dọn hàng ra điểm bán.

Vì lượng khách đổ về rất đông, nên khách đến sẽ báo với cô con gái để nhận số thứ tự. Sau khi lấy số, khách sẽ tìm vị trí thuận tiện chờ được gọi số, báo món thanh toán rồi nhận bánh.

Dù món bánh mì được thực khách yêu thích, vẫn có người lựa chọn gắn bó với loại truyền thống, cho rằng bánh mì sốt gạch cua có vị béo, khẩu phần nhỏ. Cộng thêm thời gian chờ đợi lâu và lượng khách đổ về dồn dập trong khi nhân lực hạn chế, quán cũng không tránh khỏi những lời phàn nàn. Nhưng với chị Chi, mỗi lời khen là một động lực, còn mỗi góp ý dù nhẹ nhàng hay gay gắt đều là cơ hội để nhìn lại và hoàn thiện.

Bánh mì sốt gạch cua là minh chứng rõ nét cho sức hút của ẩm thực đường phố khi đáp ứng trọn vẹn các yếu tố bắt trend nhanh, hợp xu hướng. Chia sẻ về các dự định trong tương lai, chị Chi cho biết sẽ tiếp tục sáng tạo và nắm bắt nhu cầu thị trường, không ngừng cho ra đời những món mới, với hy vọng tiếp tục nhận được sự yêu thương và ủng hộ của khách hàng.


bánh mì sốt gạch cua bánh mì gạch cua bánh mì Ẩm Thực Sài Gòn food trend ăn vặt sài gòn ẩm thực đường phố Gạch cua
