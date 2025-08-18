Lịch thi đấu bóng chuyền mới nhất: Việt Nam chạm trán đại diện châu Phi

Trước khi chính thức bước vào hành trình chinh phục giải vô địch thế giới 2025 (khởi tranh từ ngày 22.8), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lên lịch thi đấu giao hữu với Tây Ban Nha và Kenya. Dự kiến ban đầu, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ chạm trán với Kenya vào tối 16.8. Tuy nhiên, do đội bóng của châu Phi bị trễ chuyến bay, nên cuộc so tài này được dời ngày khác.

Theo lịch mới, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp Kenya vào lúc 19 giờ ngày 19.8.

Thanh Thúy và các đồng đội sẽ có trận đấu bổ ích với Kenya ẢNH: SAVA

Lịch thi đấu bóng chuyền hôm nay (18.8): 19 giờ ngày 18.8, đội tuyển bóng chuyền nữ Kenya đấu với đội Tây Ban Nha.

Kenya cùng bảng với Việt Nam ở giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới

Đây sẽ là trận đấu rất bổ ích với Nguyễn Thị Bích Tuyền và các đồng đội. Bởi, Kenya cũng là đối thủ nằm cùng bảng G với Việt Nam tại giải vô địch thế giới năm 2025, bên cạnh 2 cái tên sừng sỏ khác là Ba Lan và Đức.

Đội bóng của châu Phi không xa lạ với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Cách đây 2 năm, Kenya từng thắng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với tỷ số 2-0 khi đấu giao hữu tại Pháp nhân giải FIVB Challenge.

Kenya được đánh giá là đối thủ vừa tầm nhất với các cô gái Việt Nam ở bảng G. Hiện tại, theo bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB), đội tuyển Việt Nam đứng ở vị trí 22, còn Kenya hạng 23.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết, giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới có sự góp mặt của tất cả các đội bóng đẳng cấp hàng đầu thế giới. Vì thế, đội tuyển VN tham dự giải với mục tiêu học hỏi, rèn luyện thêm bản lĩnh, kinh nghiệm.

"Không áp lực thành tích ở giải thế giới nhưng đội tuyển VN cũng có mục tiêu riêng là mỗi cá nhân tuyển thủ phát huy hết khả năng khi ra sân thi đấu. Đội tuyển VN may mắn có lứa tuyển thủ vào độ chín sự nghiệp, hiểu ý nhau cả trên sân lẫn trong cuộc sống. Các em có sự tiến bộ đáng khen trong hơn 2 năm nay, đã gặt hái được một số thành tích quốc tế nhất định. Toàn đội sẽ nỗ lực cao nhất ở giải thế giới để lấy khí thế tập luyện chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2025 là cạnh tranh HCV SEA Games 33 vào tháng 12 tại Thái Lan", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ.