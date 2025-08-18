Vé xem đội tuyển bóng chuyền nữ đấu giải thế giới tại Thái Lan rẻ hay đắt: FIVB báo giá…

Giá vé vào sân xem trận đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là bao nhiêu?

Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 sẽ chính thức khởi tranh tại Phuket (Thái Lan) từ ngày 18.8 đến 7.9. Bên cạnh các thông tin chuyên môn, nhiều người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam cũng băn khoăn về việc chi phí cần thiết để có thể sang Thái Lan cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam trực tiếp tại sân.

Cúp vô địch của giải đấu năm nay ở Thái Lan ẢNH: FIVB

Người hâm mộ check-in sớm tại Thái Lan ẢNH: FIVB

Các trận đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ được tổ chức tại Phuket Municipal Stadium, nơi có sức chứa khoảng 3.337 người. Theo thông tin được hội CĐV bóng chuyền Việt Nam chia sẻ, với người Thái Lan, vé xem trực tiếp có 5 mức giá khác nhau để người hâm mộ lựa chọn tùy vào khả năng tài chính và vị trí ngồi. Cụ thể, giá vé dao động từ 300 bath (khoảng 240.000 đồng) cho ghế thấp nhất, đến 4.000 bath (gần 3,2 triệu đồng) cho ghế gần sân hơn.

Vé xem các trận đấu tại giải đã được mở bán vào ngày 28.5.2025 và nhanh chóng bán hết trong vòng 30 phút, khiến trang web bán vé gặp sự cố tạm thời do lượng truy cập quá lớn. Giá vé dao động từ 300 đến 4.000 baht (tương đương khoảng 240.000 đồng đến 3,2 triệu đồng Việt Nam), tùy thuộc vào vị trí ghế ngồi và trận đấu cụ thể. Thông tin chi tiết về việc mở bán vé có thể được tìm thấy trên trang web chính thức của FIVB hoặc các nền tảng bán vé được ủy quyền.

Đội tuyển nữ Việt Nam (hạng 22 thế giới) nằm ở bảng G cùng đội Ba Lan (hạng 3), Đức (hạng 11) và Kenya (hạng 23 ẢNH: SAVA

Thái Lan là đất nước rất ưa chuộng môn bóng chuyền giống như Việt Nam ẢNH: FIVB

Đối với những người hâm mộ chưa kịp mua vé, có thể tìm kiếm các nguồn bán lại vé từ các CĐV khác thông qua các nhóm cộng đồng trên mạng xã hội hoặc các nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc mua bán lại vé cần tuân thủ các quy định và chính sách của ban tổ chức để đảm bảo tính hợp lệ và tránh các rủi ro không đáng có và cũng không nên tiếp tay cho việc mua bán qua "chợ đen".

Đi lại, nghỉ ngơi và ăn uống thế nào cho tiết kiệm?

Theo chia sẻ của 1 CĐV từng theo dõi nhiều giải đấu thể thao ở Đông Nam Á với Báo Thanh Niên, có một số cách mà CĐV có thể áp dụng nếu muốn cổ vũ đội tuyển ở Thái mà vẫn tiết kiệm chi phí.

Theo anh cách tốt nhất là nên đi máy bay vì nếu đi đường bộ sẽ mất rất nhiều thời gian, đặc biệt là khi ngày thi đấu đã gần kề. Vé máy bay khứ hồi từ TP.HCM đến Phuket cho chuyến đi ngày 22.8 và về ngày 28.8 có giá dao động từ 3,5 triệu đồng/người/2 chiều. Nếu bạn đến Phuket và muốn di chuyển từ sân bay về trung tâm, giá vé xe buýt khoảng 200.000 đồng/người.

Phuket là điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan ẢNH: REUTERS

Về chỗ ở, nếu muốn tiết kiệm chi phí thì nên lựa chọn khu vực Phuket Town gần sân thi đấu. Một giường trong phòng chung (hostel) với 6 đêm sẽ có giá khoảng 1,2 triệu đồng/người. Nếu muốn phòng riêng tại các nhà nghỉ hoặc khách sạn bình dân, chi phí sẽ dao động từ 4 triệu đến 6 triệu đồng/người. Các khách sạn cao cấp cũng có rất nhiều lựa chọn với mức giá khác nhau, phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mỗi người.

Chi phí ăn uống ở Thái Lan cũng tương đương với Việt Nam. Một suất cơm bình dân tại các hàng quán có giá khoảng 50.000 đồng. Vì vậy, mỗi ngày bạn sẽ cần chi tiêu khoảng 300.000 đồng cho việc ăn uống. Nếu tính tổng cho 6 ngày, bạn sẽ cần khoảng 1,8 triệu đồng. Bên cạnh đó, chi phí di chuyển hàng ngày trong Phuket như taxi, tuk tuk hay xe ôm sẽ tốn thêm khoảng 300.000 đồng mỗi ngày, tức là khoảng 1,8 triệu đồng cho 6 ngày.

Ngoài việc tham gia cổ vũ, bạn cũng có thể tận dụng những ngày không thi đấu để tham quan các địa danh nổi tiếng như đảo Phi Phi, Koh Yao Yai,… Chi phí tham quan sẽ phụ thuộc vào lựa chọn cá nhân, nhưng đây chắc chắn là một cơ hội tốt để khám phá vẻ đẹp thiên nhiên của Thái Lan.

Xe tuktuk là phương tiện di chuyển phố biến ở Thái Lan ẢNH: REUTERS

Tổng chi phí cho chuyến đi cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam tại Thái Lan ước tính sẽ dao động khoảng trên dưới 10 triệu đồng, chưa tính giá vé vào sân xem trận đấu.

CĐV này cũng chia sẻ rằng nếu đi theo nhóm từ 3-5 người thì sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí cho ăn uống và di chuyển, tạo ra một trải nghiệm vừa tiết kiệm lại đầy đủ cho người hâm mộ.

Với những thông tin trên, người hâm mộ có thể tính toán chi phí hợp lý cho chuyến đi của mình. Đây là cơ hội tuyệt vời để người hâm mộ vừa cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam trong một giải đấu lớn, vừa có thể tận hưởng chuyến du lịch thú vị tại Phuket.