Việt Nam có 'thiên đường' đẹp ngang Maldives nhưng chi phí rẻ hơn cả Phuket, Bali

Khi “thiên đường không phải là thiên đường”

Hình dung Maldives là thiên đường với cảnh sắc đẹp như mơ qua Instagram, nữ phóng viên Kaza Panzer của cẩm nang du lịch uy tín Fodors đã hoàn toàn vỡ mộng khi phải bỏ ra hơn 350 USD (tương đương khoảng 8 triệu đồng) để bay từ Ấn Độ đến thủ đô Malé của quốc đảo Maldives. Đón đợi cô tại Malé là hàng giờ ngồi chờ trên thuyền và một hòn đảo neo người, không có bất cứ hoạt động giải trí nào. Sau chuyến đi, nữ phóng viên Fodors chiêm nghiệm: “thiên đường khi ở một mình thì không còn là thiên đường nữa rồi”.

Phú Quốc được bình chọn là đảo đẹp thứ 2 thế giới, chỉ sau Maldives, bởi tạp chí du lịch danh giá Travel + Leisure

Không chỉ nữ phóng viên mà đã có không ít du khách “tỉnh giấc” khi bỏ ra hàng nghìn USD để đến với thiên đường “cô đơn” Maldives. Với giá thành không hề dễ chịu, ước chừng 2.457 USD (khoảng 60 triệu đồng) là chi phí sinh hoạt bình quân cho một người tại Maldives trong một tuần, bao gồm chi phí di chuyển, lưu trú, ăn uống, và chưa bao gồm vé máy bay.

Hòn đảo thiên đường khác là Phuket (Thái Lan), điểm đến nổi tiếng là có giá thành phải chăng. Tuy nhiên thời gian gần đây, du khách đang phải trả chi phí lưu trú không tương xứng với chất lượng dịch vụ. Trung bình, một giường trong phòng ngủ chung (loại phòng cho 8 - 12 người) có giá khoảng 14 USD/đêm, thậm chí lên đến 28 USD (từ 350.000 - 750.000 đồng) tại các nhà nghỉ như Lub d Phuket Patong. Dù giá thành không cao, nhưng các cơ sở lưu trú không được như kỳ vọng, thiếu đổi mới, khiến mức giá này khó lòng thuyết phục du khách.

Một du khách Mỹ từng chia sẻ trên diễn đàn về trải nghiệm của mình sau chuyến đi đến Phuket: "Khách sạn cũng ổn, nhưng chỉ đến đó thôi. Tôi không ghét bỏ gì cả, chỉ là tôi đã mong đợi nhiều sự đa dạng hơn. Thêm vào đó, di chuyển trên đảo bất tiện và không hề rẻ. Ở đây, văn hóa Thái đã bị làm phai nhạt đi nhiều, sự hiếu khách thân thiện mà bạn thấy ở miền Bắc thì hoàn toàn vắng bóng". Người này cũng chia sẻ thêm: "Tôi sống ở một thành phố đắt đỏ ở Mỹ, nên tôi nghĩ rằng chi phí tại Phuket cũng không phải vấn đề lớn. Nhưng ăn uống ở Phuket đắt hơn đến 300% so với Bangkok thì thật là vô lý".

Khách quốc tế chơi bóng chuyền tại Bãi Kem - một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh tại Phú Quốc

Đẳng cấp không thua kém, nhưng tiết kiệm hơn rất nhiều

Maldives, hay Phuket, Bali là những thiên đường biển đẹp và nổi tiếng. Tuy nhiên, thực trạng giá cả ngày càng tăng đã gây ảnh hưởng đến những điểm đến này. Điển hình như chính sách đánh thuế du khách tại Bali, hay thực trạng giá cả tăng cao tại Phuket, Maldives.

Rút được bài học từ các “đàn anh” đi trước, Phú Quốc trong thời gian gần đây ngày càng được du khách quốc tế yêu thích khi khai thác du lịch tốt và bền vững. Nếu những năm 2021 - 2022, hòn đảo liên tục bị đánh giá về tình trạng “chặt chém”, thì 2023 - 2024, Phú Quốc đã thay đổi theo hướng tích cực, du khách quốc tế đã liên tục nhận xét Phú Quốc là một trong những điểm đến có giá cả hợp lý.

Đó cũng là lý do mà tạp chí Travel + Leisure trong bài viết của mình vào tháng 12.2024 đã chỉ ra rằng, một trong những điều mà du khách quốc tế yêu thích ở Phú Quốc là giá trị mang lại vượt trội so với chi phí, trải nghiệm tốt hơn so với những điểm đến du lịch nổi tiếng khác. “Kỳ nghỉ 3 ngày tại Phú Quốc có tổng chi phí thấp hơn 3 ngày sinh hoạt cuối tuần ở Singapore, hay Koh Samui (Thái Lan), chỉ bằng 1/3 - 1/4 so với các điểm đến nổi tiếng khác trong khu vực”, Travel + Leisure nhận định.

Khách Hàn Quốc trải nghiệm chợ đêm Vui Phết tại Phú Quốc, rất hài lòng về chi phí hợp lý

Một đêm lưu trú tại khách sạn ở Singapore có thể có giá thấp nhất rơi vào 150 SGD (khoảng 2,8 triệu đồng), trong khi cùng một mức khách sạn tại Phú Quốc chỉ từ 50 SGD (khoảng 950.000 đồng), mang lại cơ hội nghỉ dưỡng chất lượng với chi phí tiết kiệm hơn rất nhiều.

Đài KBS của Hàn Quốc - thị trường gửi khách đông nhất tới Phú Quốc trong thời điểm hiện tại đã thực hiện một phóng sự vào tháng 12.2024 về so sánh giá cả giữa Phú Quốc và Jeju - 2 hòn đảo du lịch lớn nhất của Hàn Quốc và Việt Nam. Theo đó, khi trả lời phỏng vấn, các du khách đến từ xứ sở kim chi đều ngợi khen Phú Quốc. Mặc dù đường bay Incheon - Phú Quốc có giá vé máy bay trung bình cao gấp đôi với Incheon - Jeju, tuy nhiên chỗ ở và đồ ăn giá rẻ cùng chất lượng tốt khiến họ thấy rất hài lòng và lựa chọn Phú Quốc.

Lee Hyun Suk, du khách từ Busan, hài lòng về chi phí khi du lịch Phú Quốc. Anh chia sẻ, trong khi giá một tách cà phê ở đảo Jeju gần 10.000 won (khoảng 180.000 đồng) thì chỉ với 5.000 won (khoảng 90.000 đồng) là anh đã có một bữa ăn đầy đủ tại Phú Quốc. Không chỉ thế, các resort có villa bể bơi riêng sát bãi biển như New World Phu Quoc, Premier Village Phu Quoc hay khách sạn ngắm pháo hoa hàng đêm ngay từ cửa sổ như La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton - những dịch vụ được đánh giá là độc đáo và sang trọng tại Hàn Quốc, đều có giá rất hợp lý tại đảo ngọc.

Theo báo cáo từ Savills Hotels, giá phòng bình quân của các khách sạn cao cấp tại Phú Quốc chỉ dao động từ 100 - 120 USD mỗi đêm. Ngoài sự hiện diện của các khách sạn, resort chuẩn quốc tế như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort, New World Phu Quoc … thì tại khu vực Thị trấn Hoàng Hôn, các mini hotel và khách sạn mang phong cách gần gũi, hiện đại cũng có giá cả rất phải chăng, chỉ từ 500.000 đến hơn 1 triệu đồng cho một đêm, đáp ứng mọi nhu cầu và ngân sách của du khách.

Không chỉ cảnh quan thiên nhiên, những trải nghiệm đa dạng là điều ngày càng thu hút khách tới Phú Quốc

Đảo ngọc cũng sở hữu hàng loạt quán hải sản tươi ngon, chợ đêm nhộn nhịp, cùng với những sản vật địa phương phong phú. Nữ phóng viên Thasaneya Ratwong của tờ Nation Story (Thái Lan) đã có chuyến thăm Phú Quốc vào đầu năm 2024 và vô cùng ấn tượng với chi phí ăn uống tại đảo ngọc. Nữ phóng viên đã chia sẻ: “Chi phí sinh hoạt ở Phú Quốc không quá cao, thậm chí đồ ăn còn rẻ hơn Thái Lan. Tôi thấy giá hải sản tại đây chỉ bằng một nửa so với giá tại Thái Lan”.

“Như bạn biết, Thái Lan với Phuket và Pattaya từng là những điểm đến rất nổi tiếng nhưng theo tôi, Phú Quốc đang tốt hơn nhiều so với những nơi đó, bởi vì cơ sở hạ tầng đã sẵn sàng, các công trình đều mới, dịch vụ tốt hơn rất nhiều, và đặc biệt là người dân luôn mỉm cười. Điều đó rất quan trọng”, ông Mehmet Kin, Phó chủ tịch Tập đoàn Crystal Bay, nhận xét.

Không chỉ có chi phí hợp lý, đảo Ngọc còn ngày càng hấp dẫn du khách so với các điểm đến khác trong khu vực nhờ nhiều trải nghiệm mới mẻ, đẳng cấp và nhiều công trình biểu tượng. Tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới đảo Hòn Thơm giúp du khách chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp của biển trời Phú Quốc từ trên cao, là một trải nghiệm hấp dẫn không đâu có trên thế giới. Thị trấn Hoàng Hôn với cây Cầu Hôn “không chạm” độc đáo nhất thế giới từng được CNN ca ngợi, các show diễn “Kiss of the Sea”, “Symphony of the Sea” đẳng cấp thế giới bắn pháo hoa hàng đêm… giúp du khách có những trải nghiệm không thể quên khi tới đảo Ngọc.

Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc chiêu đãi du khách 2 màn trình diễn pháo hoa trong một đêm

Theo ý kiến của nhiều doanh nghiệp du lịch hàng đầu thế giới, với tiềm năng và phong độ mà Phú Quốc đang có được, hòn đảo này nên được so sánh với những biểu tượng du lịch mang tầm thế giới như Hawaii hay Maldives. “Khi hạ tầng như đường sá và các điểm du lịch hoàn thiện, chúng ta sẽ được chứng kiến sự xuất hiện của "Hawaii của phương Đông", ông Hong Jung Min, Giám đốc điều hành Công ty Hanatour Việt Nam kỳ vọng.