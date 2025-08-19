Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bóng chuyền nữ Việt Nam và phép thử vắng Bích Tuyền: Đấu Kenya 19 giờ hôm nay

Hoàng Lê
Hoàng Lê
19/08/2025 00:00 GMT+7

Hai trận giao hữu với đội tuyển Tây Ban Nha và Kenya là bước chuẩn bị cần thiết cho đội tuyển bóng chuyền nữ VN trước giải vô địch thế giới khởi tranh ngày 22.8 tới tại Thái Lan.

Ngày 20.8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sang Thái Lan

Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng chuyền nữ VN giành quyền tham dự giải vô địch thế giới, mang đến niềm vui cho đông đảo người hâm mộ. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự kiện đặc biệt này với việc tập trung dài hạn, thi đấu các giải quốc tế liên tiếp từ đầu năm 2025. Và đội đã đạt kết quả khá khả quan, gồm đoạt chức vô địch AVC Nations Cup, á quân VTV Cup, tốp 4 Thượng Hải Futures Star, á quân chặng 1 rồi vô địch chặng 2 SEA V.League.

Bóng chuyền nữ Việt Nam và phép thử vắng Bích Tuyền: Đấu Kenya 19 giờ hôm nay- Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN có thể sẽ không sử dụng Bích Tuyền (10) trong trận giao hữu với Kenya

ẢNH: SAVA

Trước khi lên đường sang Thái Lan (ngày 20.8) dự giải thế giới, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt còn có cơ hội rà soát lực lượng lần cuối với các trận đấu tập cùng đội Tây Ban Nha và Kenya. Ở trận đấu với đội Tây Ban Nha (hạng 32 thế giới) ngày 17.8, đội tuyển bóng chuyền nữ VN thất thủ 0-4. Đây là trận đấu mà theo đánh giá của các HLV, đội VN xoay chuyển con người lẫn lối chơi, xuất phát từ đội hình không có "át chủ bài" Nguyễn Thị Bích Tuyền ở ván 1 cho đến đội hình mạnh nhất ở ván 4.

Kết quả của trận giao hữu chưa nói lên tất cả, nhưng có thể thấy khi chạm trán các đối thủ có khả năng uy hiếp ngay từ phát bóng, đội VN lộ điểm yếu ở khâu bắt bước một, từ đó bị động trong triển khai tấn công. Ngoài ra, khả năng bám chắn, hóa giải các pha tấn công tầm cao của đối thủ cũng chưa được các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thể hiện tốt.

Các cô gái VN còn trận giao hữu với đội Kenya (hạng 23 thế giới) vào hôm nay. Đây là đối thủ nằm chung bảng G với đội tuyển bóng chuyền nữ VN ở giải vô địch thế giới nên chắc chắn ban huấn luyện hai đội sẽ tính toán để tránh "lộ bài". Nhiều khả năng, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ không sử dụng Bích Tuyền để đo sức mạnh của đội tuyển. Nếu thiếu cô, lối chơi của đội có bị ảnh hưởng lớn hay không? 

Mục tiêu khác mà ban huấn luyện hướng đến là giúp các tuyển thủ giữ trạng thái tinh thần tốt, tự tin chơi bóng dù chạm trán bất kỳ đối thủ nào. Bởi lẽ tại giải vô địch thế giới, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội phải đương đầu với các đội còn mạnh hơn nhiều so với Tây Ban Nha, Kenya.

Màn thể hiện của đội bóng chuyền nữ U.21 VN trong lần đầu tham dự giải vô địch U.21 thế giới vừa qua tại Indonesia đã để lại dấu ấn nhất định. Các đàn chị ở đội tuyển VN như Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Khánh Đang, Đoàn Thị Lâm Oanh cũng hứa hẹn tạo ấn tượng đẹp ở Thái Lan trong hành trình khó khăn sắp tới.

Theo lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ VN nằm bảng A (tranh tài ở Phuket, Thái Lan), lần lượt gặp đội tuyển Ba Lan (hạng ba thế giới, ngày 23.8), Đức (hạng 11, ngày 25.8), Kenya (ngày 27.8).


