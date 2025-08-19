HLV Tuấn Kiệt sốc khi nhận đơn của Bích Tuyền xin rút lui khỏi đội tuyển bóng chuyền Việt Nam

Thầy của Bích Tuyền: Toàn đội tuyển bị sốc, sẽ phải có phương án thay thế

"Sáng nay (19.8), Nguyễn Thị Bích Tuyền nộp đơn cho ban huấn luyện xin rút lui khỏi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Chúng tôi đã báo cáo lên Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam. Tôi cùng toàn đội bị sốc trước quyết định của Tuyền. Tuy nhiên Em ấy rút lui vì lý cá nhân nên toàn đội tôn trọng quyết định của Tuyền", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nói với PV Thanh Niên.

Bích Tuyền bất ngờ rút lui khiến HLV Nguyễn Tuấn Kiệt...sốc ẢNH: SAVA

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết quyết định bất ngờ của Bích Tuyền chắc chắn ảnh hưởng đến đội tuyển bởi cô là gương mặt chủ lực của đội. "Từ trước đến nay tôi xây dựng đội tuyển bằng lối chơi tập thể. Có Bích Tuyền thì rất tốt cho chuyên môn của đội nhưng ban huấn luyện cũng đã có những phương án khi thiếu vắng Bích Tuyền, vì thế không ảnh hưởng quá lớn về chuyên môn. Toàn đội vẫn hướng đến kế hoạch và mục tiêu đã đề ra", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bày tỏ.

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng xác nhận Nguyễn Thị Bích Tuyền sẽ không góp mặt ở trận giao hữu với Kenya lúc 19 giờ hôm nay tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội). Ngày mai, toàn đội sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự giải bóng chuyền vô địch thế giới (diễn ra từ 22.8 đến 7.9).

Tại giải bóng chuyền vô địch thế giới lần này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đội tuyển Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11 thế giới) và Kenya (hạng 23 thế giới). Theo lịch thi đấu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ mở màn gặp Ba Lan (ngày 23.8), tiếp đến gặp Đức (25.8), Kenya (27.8). Ban huấn luyện xác định giải đấu là cơ hội quý báu cho đội tuyển chuyền nữ Việt Nam được thi đấu ở sân chơi thế giới, tiếp cận và cọ xát các nền bóng chuyền lớn qua đó tích lũy kinh nghiệm, phát triển chuyên môn chuẩn bị cho mục tiêu lớn nhất trong năm là SEA Games 33.