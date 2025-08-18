Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 20h ngày 18.8: Vợ chồng trẻ hành hung người phụ nữ 60 tuổi | Skibidi được thêm vào từ điển Cambridge
Xem nhanh 20h ngày 18.8: Vợ chồng trẻ hành hung người phụ nữ 60 tuổi | Skibidi được thêm vào từ điển Cambridge

‘Xem nhanh 20h’ ngày 18.8 có nhiều tin tức đáng chú ý về: TP.HCM: 2 vợ chồng trẻ hành hung người phụ nữ 60 tuổi tại sảnh chung cư; 'Từ vô nghĩa' skibidi được thêm vào từ điển Cambridge;...

Xem nhanh 20h ngày 18.8: Vợ chồng trẻ hành hung người phụ nữ 60 tuổi | Skibidi được thêm vào từ điển Cambridge

Xem nhanh 20h ngày 18.8: Vợ chồng trẻ hành hung người phụ nữ 60 tuổi | Skibidi được thêm vào từ điển Cambridge

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

TP.HCM: 2 vợ chồng trẻ hành hung người phụ nữ 60 tuổi tại sảnh chung cư

Ngày 17.8, Công an phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ vụ 2 vợ chồng hành hung dã man một người phụ nữ tại chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh cũ). Danh tính nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Bạch Tuyết (60 tuổi), cư dân sống tại chung cư Sunwah Pearl, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây.

Trước đó, khoảng 17 giờ 20 chiều 14.7, bà Tuyết và bạn ngồi trò chuyện với nhau ở sảnh chung cư nói trên. Lúc này, T. (38 tuổi) cùng vợ là P. (37 tuổi, cùng sống tại căn chung cư đối diện với bà Tuyết) đến chỉ vào mặt rồi xông vào hành hung bà Tuyết, trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Xem nhanh 20h ngày 18.8: Vợ chồng trẻ hành hung người phụ nữ 60 tuổi | Skibidi được thêm vào từ điển Cambridge

Ngày 15.7, nạn nhân đến Công an phường Thạnh Mỹ Tây trình báo vụ việc. Theo bà Tuyết, nguyên nhân bà bị 2 vợ chồng T. và P. hành hung có thể là do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt thường nhật tại chung cư. Ngoài việc bị thương tích, bà Tuyết cho hay, vụ việc làm ảnh hưởng đến danh dự của bà vì nơi xảy ra tại sảnh chung cư, rất đông người chứng kiến.

'Từ vô nghĩa' skibidi được thêm vào từ điển Cambridge

Cambridge University Press, nhà xuất bản của từ điển Cambridge trực tuyến, ngày 18.8 cho biết đã bổ sung 6.000 mục từ mới trong năm qua, gồm các từ thường được Gen Z (thế hệ sinh từ năm 1995-2012) và Gen Alpha (sinh từ năm 2013-2024) sử dụng như "skibidi", 'delulu' và 'tradwife'.

Từ điển Cambridge đối mặt với thách thức định nghĩa skibidi, một từ được phổ biến qua các meme trực tuyến. Từ vô nghĩa này được lan truyền bởi kênh YouTube "Skibidi Toilet" và liên quan đến nội dung vô nghĩa gây nghiện "brain rot" trên mạng xã hội, thường được Thế hệ Alpha tiêu thụ.

Ông Colin McIntosh, quản lý chương trình từ vựng của từ điển Cambridge, cho biết: "Không phải ngày nào bạn cũng thấy những từ như skibidi và delulu được đưa vào từ điển Cambridge. Chúng tôi chỉ thêm những từ mà chúng tôi tin rằng sẽ tồn tại lâu dài. Văn hóa internet đang thay đổi ngôn ngữ Anh và hiệu ứng này thật thú vị để quan sát và ghi lại trong từ điển".

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

