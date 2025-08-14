TP.HCM: Khiếp vía thanh niên ném 3 bình nước suối 20 lít từ chung cư xuống đất

Ngày 14.8, mạng xã hội lan truyền một số đoạn clip ghi lại cảnh các bình nước suối loại 20 lít lần lượt rơi từ trên trời xuống đất, phát ra những tiếng nổ vang động.

Các bình nước suối rơi từ trên cao xuống đất ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, đoạn clip cho thấy tuyến đường có xe cộ qua lại, xung quanh là các tòa nhà cao tầng. Bất ngờ, một bình nước suối loại 20 lít từ đâu rơi mạnh xuống đất. Khi tiếp đất, bình nước tạo ra tiếng nổ vang động, vỏ bình văng tung tóe, nước bắn khắp mặt đường. Vài giây sau, thêm 2 bình nước suối cùng loại tiếp tục rơi từ trên cao xuống đất.

Trong clip, có thể thấy thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực này có người qua lại. Một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ yêu cầu người dân tránh xa khu vực nguy hiểm.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào lúc 5 giờ 30 sáng 14.8 tại khu vực cụm chung cư, thuộc phường Thạnh Mỹ Tây (phường 22, quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM).

Khi chạm đất, các bình nước gây tiếng nổ vang động ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trao đổi với Thanh Niên, cơ quan chức năng phường Thạnh Mỹ Tây cho hay đã nắm được thông tin vụ việc và bước đầu xác định nguyên nhân.

Theo đó, qua rà soát, cơ quan chức năng ghi nhận, người gây ra sự việc là nam thanh niên tên L.Q.H (22 tuổi) sống ở tầng 26 của 1 tòa nhà thuộc cụm chung cư.

Anh H. có dấu hiệu bị trầm cảm, tự kỷ, rối loạn lo âu. Sáng nay, anh H. bất ngờ ném 3 bình nước suối loại 20 lít từ căn hộ của mình xuống đất. Rất may, các bình nước suối không rơi trúng người đi đường nên chưa có thương vong và không làm hư hỏng tài sản.

Cơ quan chức năng phường Thạnh Mỹ Tây đã làm việc với ban quản lý, lập biên bản và cho chủ hộ cam kết đưa anh L.Q.H đi điều trị.

Nếu tái phạm, Công an phường Thạnh Mỹ Tây sẽ xử lý nghiêm theo quy định.