Khán giả ngất xỉu, BTC concert 'Việt Nam trong tôi' tạm ngừng phát vé

Ngày phát vé miễn phí đầu tiên của concert Việt Nam trong tôi diễn ra đầy kịch tính. Theo thông báo của ban tổ chức, giờ phát vé buổi sáng được bắt đầu từ 9 giờ sáng nhưng từ sáng sớm, đã có hàng nghìn người đứng dọc theo các con phố cận kề Nhà hát Lớn Hà Nội - địa điểm phát vé.

Hàng nghìn người đứng trước Nhà hát Lớn Hà Nội vào sáng 20.8 để chờ được phát vé miễn phí ẢNH: L.T

Khán giả "săn" vé chủ yếu là người trẻ ẢNH: L.T

Nhiều khán giả trẻ cho biết họ cất công "nhận chỗ" từ 3 giờ sáng. Những khán giả có mặt trước giờ phát vé 2 - 3 giờ đã bị cho là quá muộn. Đến 3 giờ 30 sáng, số thứ tự đã là hơn 1.000 và đến 5 giờ sáng, ban tổ chức đã phát hết số.

Tiết trời Hà Nội sáng 20.8 vô cùng nóng bức, sự chờ đợi mệt mỏi cộng với hiệu ứng đám đông đã thực sự làm khó khán giả. Một số người không chịu nổi đã bị ngất xỉu. Không ít khán giả nôn nóng đã quyết định cắt ngang đám đông, trèo lên hàng rào Nhà hát Lớn để cố gắng tiếp cận quầy phát số, bất chấp sự can thiệp của lực lượng chức năng.

Khán giả vẫn kiên nhẫn chờ đợi dưới trời nắng để được nhận những tấm vé đầu tiên ẢNH: L.T

Tiết trời Hà Nội sáng 20.8 vô cùng nóng bức ẢNH: L.T

Dù ban tổ chức đã phối hợp cùng lực lượng chức năng hướng dẫn, sắp xếp và nỗ lực điều hướng, ổn định đám đông nhưng trước lượng người mỗi lúc một đổ tới đông nghịt, đến 9 giờ sáng ngày 20.8, ban tổ chức đã phải thông báo ngừng phát vé và chưa có thông báo tiếp theo.

Nhiều người không chờ đợi được, trèo lên hàng rào để cố gắng tiếp cận quầy phát số ẢNH: Q.A

Concert Việt Nam trong tôi sẽ diễn ra tối 26.8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), quy tụ nhiều nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích như: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến và nhóm nhạc Chillies.

Theo thông báo của ban tổ chức, vé miễn phí xem concert Việt Nam trong tôi bắt đầu được phát từ 9 giờ sáng 20.8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội và sẽ phát trong 3 ngày (20 - 22.8). Thời gian nhận vé buổi sáng từ 9 giờ - 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ - 16 giờ 30. Mỗi ngày, ban tổ chức sẽ phát hành 3.000 vé. Mỗi người được nhận tối đa 2 vé. Công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên mang theo căn cước công dân (CCCD) bản gốc để nhận vé.

Niềm vui hân hoan khi cầm trên tay tấm vé "concert quốc gia" ẢNH: L.T

Những khán giả đã "săn vé" thành công ẢNH: L.T

Thực tế cho thấy, không ngoại trừ khả năng một lượng vé được phát miễn phí này sau đó sẽ được rao bán trên mạng, trước cơn sốt vé "concert quốc gia" thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Thậm chí, ngay trong buổi sáng đầu tiên, đã có những cặp vé được "hét giá" tại chỗ khoảng 1 triệu đồng/cặp.