Đen, Hoàng Thùy Linh và loạt sao Việt 'đốt nóng' V Concert

Loạt bản hit ấn tượng

V Concert - Rạng rỡ Việt Nam diễn ra tại sân khấu ngoài trời trong bối cảnh thời tiết thuận lợi. Là concert bán vé đầu tiên của VTV nhưng đêm diễn đã thu hút một lượng khán giả "khủng" và giữ chân họ từ 18 giờ tối 9.8 tới tận... 1 giờ sáng 10.8. Chốt show, Hà Anh Tuấn bước ra và xúc động nói: "Giờ đã bước sang ngày mới...".

Khán giả nhiệt thành của V Concert Ảnh: BTC cung cấp

"Chưa bao giờ đi xem một show vất vả thế này dù trời không mưa" là lời "phàn nàn" của khán giả N.Q (Hà Nội) khi cùng hàng ngàn khán giả cuốc bộ một quãng đường dài dọc theo khu Trung tâm Triển lãm Việt Nam đang gấp rút hoàn thiện để vào được tới sân khấu. Và cuối show phải đứng chờ cả tiếng mới bắt được taxi vì địa điểm tổ chức quá xa trung tâm, cộng với việc một lượng người túa ra quá lớn. Không ít khán giả về được tới nhà lúc 2 - 3 giờ sáng.

Bù lại, họ được "đền bù" bằng một show mãn nhãn mãn nhĩ với sân khấu đồ sộ, trưng trổ nhiều kỹ thuật hiện đại dưới bàn tay "phù thủy" của đạo diễn sân khấu Cao Trung Hiếu và giám đốc âm nhạc DTAP, trong lần đầu tiên đưa cả dàn nhạc dân tộc Sức Sống Mới kết hợp cùng band Màu Nước.

Sân khấu đồ sộ của V Concert Ảnh: BTC cung cấp

V Concert như một cuộc "biểu dương lực lượng" của các sao trẻ và "tổng kiểm kê" các bản hit từng làm mưa làm gió thị trường trong tầm 10 năm qua và đặc biệt là các game show được yêu thích gần đây. Lần lượt, các sao Việt như: Trúc Nhân, Rhyder, Tóc Tiên, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh, Hoàng Thùy Linh... bước ra sân khấu với các bản hit quen thuộc của mình cùng "dân chơi Bắc Bling" Xuân Hinh trong sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả. Nhiều fan nhí thậm chí còn hát theo gần như từ đầu đến cuối các bản hit mà các em thuộc nằm lòng.



Hòa Minzy không ngăn được nước mắt xúc động tại V Concert với Bắc Bling Ảnh: BTC cung cấp

Gây ấn tượng nhất trong nửa đầu chương trình là tiết mục của Noo Phước Thịnh với ca khúc Tự nguyện. Sân khấu lúc này được nhuộm đỏ rực rỡ với những dải quốc kỳ cách điệu bồng bềnh. Trên đó in những ca từ quen thuộc từng lay động biết bao thế hệ: "Là người, tôi sẽ chết cho quê hương...", trước sự hưởng ứng nồng nhiệt của những khán giả đặc biệt trên khán đài: lực lượng A80 đang tập luyện chuẩn bị cho kỳ đại lễ 2.9 sắp tới.

Căng tràn sức trẻ Việt

Nếu như nửa đầu V Concert gây cảm giác các sao lần lượt xếp hàng ngang ra hát với các tiết mục quá ư dễ đoán thì nửa sau của chương trình càng lúc càng cho thấy rõ nét chủ đề "Rạng rỡ Việt Nam". Đó là cô gái nhỏ Phương Mỹ Chi căng tràn sức trẻ ở tuổi đôi mươi vừa trở về từ Sing! Asia với giọng hát live cùng bản lĩnh sân khấu ngày càng hoàn thiện. Tiết mục Bài ca đất phương Nam từng khiến cô... diễn hụt vì để dành cho đêm chung kết Sing! Asia đã được tung ra ngoạn mục tại V Concert.

Phương Mỹ Chi làm chủ sân khấu V Concert với giọng hát live "khủng" Ảnh: BTC cung cấp

Nhưng để bùng nổ và lôi cuốn nhất phải là màn xuất hiện giản dị mà lôi cuốn của Đen kết hợp cùng Hoàng Thùy Linh với bản hit Vị nhà. Các fan từng nhiệt thành "đẩy thuyền" cho cặp đôi được một dịp đã mắt đã tai khi được chứng kiến màn tung hứng vô cùng ăn ý và dễ thương giữa hai người.

Nhưng thú vị hơn cả là set nhạc độc đáo mà Đen cùng team của mình đã dành tặng riêng cho concert của nhà đài. Đó là cách anh khéo léo nhúng các đoạn nhạc hiệu quen thuộc của các chương trình truyền hình gắn liền với thương hiệu VTV xưa nay như: Những bông hoa nhỏ, Vườn cổ tích, Phim truyện, Đường lên đỉnh Olympia... vào trong các bản hit của mình theo cách không thể hợp lý hơn.

Đen rảo bước giữa rừng người hâm mộ với loạt bản hit được làm mới độc đáo Ảnh: BTC cung cấp

Hồ Ngọc Hà quyến rũ và duyên dáng với màn kết hợp cùng tân quán quân Điểm hẹn tài năng Thanh Thụy trong màn mashup Lặng thầm một tình yêu và Mascara. Hà Anh Tuấn chốt màn với sở trường giao lưu duyên dáng và như thường lệ, vẫn luôn là người làm từ thiện nhiệt thành với 500 triệu đồng ủng hộ chương trình Thư viện niềm vui được VTV phát động tại V Concert.

"Nữ hoàng giải trí" sáng bừng trên sân khấu V Concert Ảnh: BTC cung cấp

Khi VTV bước ra khỏi vùng an toàn

Nếu có một điểm trừ cho V Concert đấy là kịch bản ít nhiều còn quá ôm đồm và lê thê vì muốn lồng ghép quá nhiều thứ. V Concert cũng thiếu hẳn các màn kết hợp bất ngờ hay ăn ý giữa các "anh tài" và "chị đẹp" vốn dĩ là hấp lực rất lớn ở các live concert Anh trai chông gai, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng...

Nhưng trên hết, điều đáng nói nhất ở concert bán vé đầu tiên này của VTV là cú "lấn sân" tự tin và quyết liệt của nhà đài vào thị trường concert đang bung nở ngoài kia. Lấn sân, nhưng lại mang tinh thần của một "thủ lĩnh" cuộc chơi, một đài truyền hình quốc gia vốn là bệ phóng mát tay cho nhiều sao Việt.

Nói như ông Đỗ Thanh Hải, Phó tổng giám đốc VTV, cũng là Tổng đạo diễn chương trình: Đó là cách VTV mạnh dạn "trẻ hóa", bước ra khỏi vùng an toàn, từng bước làm chủ công nghiệp văn hóa trong một thời đại truyền thông mới. Khán giả xem truyền hình thay đổi, cách làm truyền hình toàn cầu cũng thay đổi. Nghệ sĩ trẻ cũng tiến nhanh và xa hơn...

VTV quyết tâm chinh phục công chúng trẻ Ảnh: BTC cung cấp

Tiếp ngay sau V Concert, tối nay 10.9, cũng tại Trung tâm triển lãm Việt Nam sẽ là V Fest - Thanh xuân rực rỡ cũng do nhà đài tổ chức. Chương trình miễn phí vé vào cửa, với một loạt sao trẻ bước ra từ các show truyền hình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Em xinh say hi... như: BinZ, Bích Phương, Isaac, Rhymastic, Trúc Nhân, HIEUTHUHAI, Trang Pháp, Văn Mai Hương, (S)TRONG Trọng Hiếu, MONO...