Giải trí

Phương Mỹ Chi hát ca khúc dự tính tranh nhất nhì Sing!Asia tại V Concert

Thủy Lê
Thủy Lê
08/08/2025 14:31 GMT+7

Tiết mục từng khiến Phương Mỹ Chi bật khóc vì đã đổ công dàn dựng trước khi dừng bước tại vòng chung kết Sing!Asia sẽ được cô trình diễn tại đại nhạc hội V Concert lần này.

Đó chính là Bài ca đất phương Nam, bài tủ một thời của Phương Mỹ Chi, Á quân mùa đầu của Giọng hát Việt nhí. Vừa chân ướt chân ráo trở về từ game show "ngoại" Sing!Asia, giọng ca trẻ giàu nội lực này sẽ góp mặt vào V Concert với 3 tiết mục.

Phương Mỹ Chi hát ca khúc dự tính tranh nhất nhì Sing!Asia tại V Concert - Ảnh 1.

Phương Mỹ Chi sẽ trình diễn Bài ca đất phương Nam tại V Concert

Ảnh: NVCC

Cùng với Phương Mỹ Chi, sẽ là màn đổ bộ của dàn sao đình đám như: Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đen, Trúc Nhân, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, RHYDER, 2pillz... và khách mời đặc biệt Xuân Hinh.

V Concert - Rạng rỡ Việt Nam do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện sẽ diễn ra vào tối 9.8 tại sân khấu rộng hơn 2.000m2 thuộc Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội). Để phát huy phong cách âm nhạc đa dạng của dàn nghệ sĩ và tạo nên những màn trình diễn mãn nhãn, ấn tượng cho khán giả cả về phần nghe và phần nhìn, rất nhiều công nghệ hiện đại trong biểu diễn sẽ được đưa vào V Concert - Rạng rỡ Việt Nam.

Ông Cao Trung Hiếu, Tổng đạo diễn sân khấu cho biết: "Điểm tạo bất ngờ với V Concert lần này là những màn kết hợp lần đầu tiên trên sân khấu. Có những bản hit từng gây hiệu ứng lớn trên mạng xã hội, lần này được đưa vào V Concert với một tinh thần mới. Tất cả những công nghệ biểu diễn hiện đại hiện có tại Việt Nam đều được trưng trổ tại concert lần này".

Phương Mỹ Chi hát ca khúc dự tính tranh nhất nhì Sing!Asia tại V Concert - Ảnh 2.

Hà Anh Tuấn trên sàn tập chuẩn bị cho V Concert

Ảnh: BTC cung cấp

"Điểm nổi bật của V Concert trước hết đó là tinh thần Việt. Ngay từ chủ đề Rạng rỡ Việt Nam, tinh thần này đến bằng rất nhiều cách, nơi hàng chục ngàn người có thể đồng thanh với nhau trong một ca khúc Việt Nam. Những chiến sĩ đang tham gia lực lượng A80 chuẩn bị cho lễ diễu binh diễu hành trong dịp 2.9 cũng sẽ được tôn vinh tại đại nhạc hội này", ông Đỗ Thanh Hải, Chỉ đạo sản xuất - Tổng đạo diễn chương trình khẳng định.

Tiếp ngay sau V Concert, V Fest - Thanh xuân rực rỡ cũng do VTV thực hiện sẽ diễn ra tối 10.8 tại cùng địa điểm. Chương trình quy tụ nhiều "anh tài", "chị đại" bước ra từ các show truyền hình thực tế đặc sắc như Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Em xinh say hi... với: BinZ, Trúc Nhân, Bích Phương, Isaac, Rhymastic, HIEUTHUHAI, Trang Pháp, Văn Mai Hương, (S)TRONG Trọng Hiếu, MONO…

Cùng dịp, các nghệ sĩ và khán giả cùng chung tay đóng góp cho dự án cộng đồng Thư viện niềm vui với mục tiêu xây dựng 100 thư viện cho học sinh nghèo trên cả nước.

