Phía sau màn trình diễn gây xúc động của Hòa Minzy trước 30.000 khán giả

Tiết mục của Hòa Minzy thuộc khuôn khổ chương trình Tự hào là người Việt Nam Ảnh: Việt Trung

Tối 17.8, ca sĩ Hòa Minzy gây chú ý khi góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt Tự hào là người Việt Nam. Trên sân khấu, giọng ca sinh năm 1995 thể hiện ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình - Khát vọng trước 30.000 khán giả. Màn trình diễn sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến nhiều người xúc động.

Hòa Minzy tiết lộ về ca khúc 'Nỗi đau giữa hòa bình'

Nỗi đau giữa hòa bình là ca khúc do Nguyễn Văn Chung sáng tác, dự kiến được ra mắt trong thời gian tới. Theo bật mí, đây cũng là nhạc phim chính thức của Mưa đỏ. Riêng đối với Hòa Minzy, bài hát này là một dự án lớn, quan trọng trong sự nghiệp của mình khi kể câu chuyện xúc động về những người mẹ, người vợ Việt Nam anh hùng.

“Tôi đã muốn thực hiện những dự án về quê hương, đất nước rất lâu rồi. Và thời điểm này chính là lúc tôi bắt đầu làm những ý tưởng của mình. Tôi rất vinh dự và tự hào khi chương trình đã lựa chọn ca khúc của tôi khi nó còn chưa được ra mắt”, giọng ca 30 tuổi chia sẻ.

Trước đó, Hòa Minzy và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng chia sẻ khoảnh khắc chụp chung, bật mí về màn kết hợp của cả hai Ảnh: FBNV

Hòa Minzy chia sẻ mỗi lần giai điệu của Nỗi đau giữa hòa bình vang lên đều khiến cô không khỏi xúc động. Ca khúc bộc lộ những cung bậc cảm xúc của những người mẹ chịu cảnh mất con, những người vợ mất chồng trong cuộc kháng chiến. Ngày hòa bình, nhiều gia đình may mắn được đoàn tụ cùng nhau, nhưng còn đó là những người phụ nữ không bao giờ gặp lại được chồng con mình.

Hòa Minzy gửi lời cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vì lần kết hợp này. Giọng ca sinh năm 1995 bộc bạch: “Tôi hạnh phúc khi cuối cùng dự định của tôi là muốn được hát ca khúc do anh Chung sáng tác về chủ đề này đã thành công. Dù cách diễn ra khá đặc biệt nhưng đúng là một chữ duyên. Cảm ơn bộ phim Mưa đỏ đã tin tưởng, giao cho tôi trọng trách lớn là thể hiện ca khúc này cũng như để nó trở thành nhạc phim”.

Hòa Minzy khẳng định cô không để Nỗi đau giữa hòa bình chỉ dừng lại ở vai trò ca khúc nhạc phim. Thay vào đó, nữ ca sĩ mong muốn đây phải là một sản phẩm nghệ thuật được đầu tư xứng tầm. Vì vậy, giọng ca 9X đã quyết định thực hiện MV như cách tri ân những người mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời dành tặng khán giả để chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước.