Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kể hiểu lầm ‘khó đỡ’ trong sự nghiệp

Thạch Anh
Thạch Anh
14/08/2025 07:45 GMT+7

Trong hậu trường 'Đấu trường ngôi sao', Nguyễn Văn Chung có những chia sẻ về chặng đường sáng tác, đồng thời tiết lộ chuyện khán giả hiểu lầm về tuổi tác của mình.

Mới đây, Nguyễn Văn Chung gây chú ý khi đảm nhiệm vai trò “cầm cân nảy mực” tại chương trình Đấu trường ngôi sao. Chia sẻ về cảm xúc của mình, tác giả Nhật ký của mẹ cho biết đây là một trải nghiệm thú vị khi 3 huấn luyện viên sẽ phải đưa ra quyết định lựa chọn “gà chiến” về đội trước khi thí sinh trình diễn. Theo anh, chính yếu tố này giúp các tình tiết trong chương trình trở nên khó đoán hơn.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kể về hiểu lầm ‘khó đỡ’ trong sự nghiệp - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Chung ngồi ghế nóng Đấu trường ngôi sao, lên sóng trên THVL1

Ảnh: NSX

Một trong những yếu tố then chốt làm nên thành công cho bài hát không chỉ dừng lại ở những giai điệu, ca từ mà còn bởi chất giọng của người ca sĩ. Ở góc độ một nhạc sĩ, Nguyễn Văn Chung bày tỏ tầm quan trọng của việc lựa chọn đúng ca sĩ để truyền tải tinh thần bài hát. Theo tác giả Chiếc khăn gió ấm, đa số nhạc sĩ mong muốn hợp tác với một ca sĩ có chất giọng hay và nổi tiếng vì họ có lượng khán giả nhất định, giúp tác phẩm dễ tiếp cận đến nhiều người nghe.

Tuy nhiên, trong thực tế, điều đó không phải lúc nào cũng khả thi vì tùy thuộc vào thời điểm và định hướng của ca sĩ. Vì những ca sĩ nổi tiếng thường có kế hoạch dài hạn. Nếu lời mời hợp tác không phù hợp với chiến lược âm nhạc của họ thì khó có thể thực hiện.

“Tôi chỉ có thể chọn ca sĩ phù hợp nhất. Đó có thể không phải là người hát hay nhất, cũng không phải là người nổi tiếng nhất, nhưng họ cùng tần số và mong muốn với mình. Ví dụ tôi muốn phát hành bài hát về quê hương đất nước thì không thể nhờ một ca sĩ đang nổi lên với dòng nhạc tình yêu thể hiện. Tôi phải chọn ca sĩ nào đang yêu thích dòng nhạc quê hương đất nước, yêu thích bài hát thì mới phù hợp với tinh thần của tác phẩm”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết.

Bí mật đằng sau hành trình sáng tác của Nguyễn Văn Chung

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kể về hiểu lầm ‘khó đỡ’ trong sự nghiệp - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Chung tiết lộ anh thường được mọi người chọn để tâm sự, chia sẻ những bí mật

Ảnh: NSX

Chia sẻ về những trải nghiệm mà nam nhạc sĩ trải qua để viết nên những ca khúc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tâm sự: “Trải nghiệm thì ai cũng có nhưng không phải ai cũng giữ lại những cảm xúc ấy. Thường thì một người khi trải qua những giai đoạn khó khăn thì luôn tìm cách để vượt qua, ít muốn nhớ lại những nỗi đau từ tổn thương ấy. Tôi là một người rất thích giữ những cảm xúc buồn ấy để viết thành bài hát. Khoảnh khắc viết nhạc, tôi thả nỗi đau đó lên trời để giải tỏa cho mình”.

Cũng chính vì sự sâu sắc trong từng bài hát mà Nguyễn Văn Chung thường bị hiểu lầm là một tác giả cao tuổi, trong khi anh chỉ mới ngoài 40. Dù thường xuyên bị nhầm lẫn tuổi tác nhưng nam nhạc sĩ không hề cảm thấy khó chịu. Ngược lại anh vui vì đó là một lời khen về chiều sâu của nhạc phẩm. Bên cạnh những trải nghiệm cá nhân, Nguyễn Văn Chung còn lấy cảm hứng từ chính những câu chuyện của bạn bè, những người thân xung quanh. Nam nhạc sĩ kể: “Tôi rất hay được mọi người chọn để tâm sự, chia sẻ những câu chuyện bí mật. Từ những câu chuyện của mọi người, tôi lại viết thành bài hát”.

Ngoài đời, Nguyễn Văn Chung không trầm tư mà có phần hài hước và gần gũi với khán giả. Nam nhạc sĩ 8X tự nhận bản thân có tính cách vui vẻ, thích đùa giỡn và luôn mang lại không khí tích cực. Nguyễn Văn Chung tiết lộ: “Hài hước là một cách để tôi tự cân bằng cảm xúc. Vì một người nhạc sĩ luôn giữ trong mình rất nhiều nỗi buồn mới có thể sáng tác, để cân bằng điều này thì tôi phải có sự hài hước. Khi lan tỏa năng lượng hài hước trên mạng xã hội, tôi đọc những bình luận tích cực thì cảm thấy vui vẻ hơn”.

Tin liên quan

Nữ ca sĩ từng không ai mời hát và cuộc gặp định mệnh với Nguyễn Văn Chung

Nữ ca sĩ từng không ai mời hát và cuộc gặp định mệnh với Nguyễn Văn Chung

Là khách mời trong 'Chuyện tối cùng sao', Phan Như Thùy có dịp nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là mối duyên với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sau quãng thời gian 'không ai mời đi hát vì làm quá nhiều nghề'.

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Văn Chung Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung Đấu trường ngôi sao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận