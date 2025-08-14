Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kể hiểu lầm ‘khó đỡ’ trong sự nghiệp

Mới đây, Nguyễn Văn Chung gây chú ý khi đảm nhiệm vai trò “cầm cân nảy mực” tại chương trình Đấu trường ngôi sao. Chia sẻ về cảm xúc của mình, tác giả Nhật ký của mẹ cho biết đây là một trải nghiệm thú vị khi 3 huấn luyện viên sẽ phải đưa ra quyết định lựa chọn “gà chiến” về đội trước khi thí sinh trình diễn. Theo anh, chính yếu tố này giúp các tình tiết trong chương trình trở nên khó đoán hơn.

Nguyễn Văn Chung ngồi ghế nóng Đấu trường ngôi sao, lên sóng trên THVL1 Ảnh: NSX

Một trong những yếu tố then chốt làm nên thành công cho bài hát không chỉ dừng lại ở những giai điệu, ca từ mà còn bởi chất giọng của người ca sĩ. Ở góc độ một nhạc sĩ, Nguyễn Văn Chung bày tỏ tầm quan trọng của việc lựa chọn đúng ca sĩ để truyền tải tinh thần bài hát. Theo tác giả Chiếc khăn gió ấm, đa số nhạc sĩ mong muốn hợp tác với một ca sĩ có chất giọng hay và nổi tiếng vì họ có lượng khán giả nhất định, giúp tác phẩm dễ tiếp cận đến nhiều người nghe.

Tuy nhiên, trong thực tế, điều đó không phải lúc nào cũng khả thi vì tùy thuộc vào thời điểm và định hướng của ca sĩ. Vì những ca sĩ nổi tiếng thường có kế hoạch dài hạn. Nếu lời mời hợp tác không phù hợp với chiến lược âm nhạc của họ thì khó có thể thực hiện.

“Tôi chỉ có thể chọn ca sĩ phù hợp nhất. Đó có thể không phải là người hát hay nhất, cũng không phải là người nổi tiếng nhất, nhưng họ cùng tần số và mong muốn với mình. Ví dụ tôi muốn phát hành bài hát về quê hương đất nước thì không thể nhờ một ca sĩ đang nổi lên với dòng nhạc tình yêu thể hiện. Tôi phải chọn ca sĩ nào đang yêu thích dòng nhạc quê hương đất nước, yêu thích bài hát thì mới phù hợp với tinh thần của tác phẩm”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết.

Bí mật đằng sau hành trình sáng tác của Nguyễn Văn Chung

Nguyễn Văn Chung tiết lộ anh thường được mọi người chọn để tâm sự, chia sẻ những bí mật Ảnh: NSX

Chia sẻ về những trải nghiệm mà nam nhạc sĩ trải qua để viết nên những ca khúc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tâm sự: “Trải nghiệm thì ai cũng có nhưng không phải ai cũng giữ lại những cảm xúc ấy. Thường thì một người khi trải qua những giai đoạn khó khăn thì luôn tìm cách để vượt qua, ít muốn nhớ lại những nỗi đau từ tổn thương ấy. Tôi là một người rất thích giữ những cảm xúc buồn ấy để viết thành bài hát. Khoảnh khắc viết nhạc, tôi thả nỗi đau đó lên trời để giải tỏa cho mình”.

Cũng chính vì sự sâu sắc trong từng bài hát mà Nguyễn Văn Chung thường bị hiểu lầm là một tác giả cao tuổi, trong khi anh chỉ mới ngoài 40. Dù thường xuyên bị nhầm lẫn tuổi tác nhưng nam nhạc sĩ không hề cảm thấy khó chịu. Ngược lại anh vui vì đó là một lời khen về chiều sâu của nhạc phẩm. Bên cạnh những trải nghiệm cá nhân, Nguyễn Văn Chung còn lấy cảm hứng từ chính những câu chuyện của bạn bè, những người thân xung quanh. Nam nhạc sĩ kể: “Tôi rất hay được mọi người chọn để tâm sự, chia sẻ những câu chuyện bí mật. Từ những câu chuyện của mọi người, tôi lại viết thành bài hát”.

Ngoài đời, Nguyễn Văn Chung không trầm tư mà có phần hài hước và gần gũi với khán giả. Nam nhạc sĩ 8X tự nhận bản thân có tính cách vui vẻ, thích đùa giỡn và luôn mang lại không khí tích cực. Nguyễn Văn Chung tiết lộ: “Hài hước là một cách để tôi tự cân bằng cảm xúc. Vì một người nhạc sĩ luôn giữ trong mình rất nhiều nỗi buồn mới có thể sáng tác, để cân bằng điều này thì tôi phải có sự hài hước. Khi lan tỏa năng lượng hài hước trên mạng xã hội, tôi đọc những bình luận tích cực thì cảm thấy vui vẻ hơn”.