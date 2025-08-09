Lâm Khánh Chi: Thời mới vào nghề, cát sê 200.000 đồng tôi đã đi xe hơi

Lâm Khánh Chi gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình Trò chuyện cùng tương lai. Bên cạnh việc gỡ rối cho những bạn trẻ gặp vấn đề trong cuộc sống, công việc, giọng ca chuyển giới cũng có những phút trải lòng về chặng đường làm nghề, đặc biệt là những ngày đầu dấn thân vào lĩnh vực nghệ thuật.

Theo Lâm Khánh Chi, ngoài năng lực, sự may mắn cũng là yếu tố quyết định sự nổi tiếng trong nghề Ảnh: FBNV

Chặng đường làm nghề của Lâm Khánh Chi

Lâm Khánh Chi kể lúc bé, cô học chỉ ở mức trung bình khá, nhưng lại có “máu” văn nghệ. Từ lớp 9, nữ ca sĩ đã yêu thích hoạt động nghệ thuật. Giọng ca chuyển giới nhớ lại: “Tôi xin đi hát nhưng ba mẹ không cho. Tôi nói đi học thêm, rồi mang đồ theo đi hát nhà hàng, đám cưới. Gia đình tôi khi đó có điều kiện nên tôi đi hát vì vui chứ không cực gì”.

Theo Lâm Khánh Chi, nhiều bạn trẻ thích làm ca sĩ, mê hào quang nghệ thuật song không phải ai vào showbiz cũng nổi tiếng. Ngoài năng lực, nữ ca sĩ cho rằng sự may mắn cũng là một yếu tố quyết định. “Nhà có điều kiện nên khi theo nghề tôi không quá cực khổ. Cách đây hơn 20 năm, khi đi hát, lương 200.000 đồng là tôi đã đi xe hơi rồi. Ba tôi bán đồ cổ nên cũng khá giả, cộng thêm lúc đó tôi có ngoại hình và có chất giọng nữa. Tôi theo nghề đúng 3 năm là nổi tiếng”.

Một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Lâm Khánh Chi là thời điểm những năm 2000, giọng ca 7X tổ chức liveshow tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Đây là dấu ấn giúp mọi người biết đến cô nhiều hơn. Từ đó, tên tuổi của Lâm Khánh Chi gây chú ý đến mức “phát hành album 10 bài, 8 bài đã hot rồi”.

Lâm Khánh Chi tự nhận mình là người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại sống tình cảm Ảnh: FBNV

Lâm Khánh Chi kể khi đó, cô còn là ca sĩ trẻ, đi hát với mức cát sê khoảng 200.000 đồng. Do đó, giọng ca chuyển giới mới tính đến chuyện tổ chức liveshow, với mục đích sau chương trình sẽ nâng mức cát sê lên khoảng 1 đến 2 triệu đồng. “Ai ngờ may mắn đến, tôi làm liveshow xong là nổi tiếng luôn. Cát sê lúc đó của tôi tăng lên 15 triệu đồng, sau đó lên 25 triệu đồng. Thời điểm đó, vàng chỉ ở mức hơn 4 triệu đồng/cây”, cô bày tỏ.

Sau 3 năm miệt mài đi hát, Lâm Khánh Chi trở thành cái tên được khán giả chú ý. Tính đến nay cô đã hoạt động nghệ thuật được khoảng 25 năm. Giọng ca chuyển giới cũng thừa nhận việc nổi tiếng quá nhanh cũng từng khiến cô bị ngông và không biết tiết kiệm số tiền mình kiếm được. “Sau đó tôi tổ chức liveshow thứ 2. Mọi thứ tôi tự làm vì khi đó là ca sĩ độc lập, không xin tài trợ được. Tôi yêu nghề thì đầu tư làm thôi”, cô kể.

Nói thêm về bản thân, Lâm Khánh Chi bộc bạch: “Tính của tôi là khi gặp người mới, họ nói chuyện với tôi thì tôi sẽ nói chuyện lại. Tôi khá khép nép, nhưng khi nói chuyện được rồi, tôi lại rất hòa đồng. Nhiều khi như vậy mà người ta nghĩ mình chảnh, nhưng “đụng cái” là vỡ òa, nhìn bên ngoài có thể lạnh lùng nhưng bên trong lại rất tình cảm”.