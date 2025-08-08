Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Bamboo Airways 'chuyển nhà' sang ga T3, khách đi trễ được đổi vé miễn phí

Hà Mai
Hà Mai
08/08/2025 15:52 GMT+7

Đúng dịp sinh nhật Bamboo Airways lần thứ 7 (18.8) và dấu mốc 2 năm hãng thực hiện chương trình tái cấu trúc toàn diện, Bamboo Airways sẽ chính thức chuyển toàn bộ hoạt động khai thác các chuyến bay nội địa đến và đi từ TP.HCM sang nhà ga T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, trong giai đoạn đầu chuyển sang nhà ga mới, các chuyến bay của Bamboo Airways sẽ được làm thủ tục tại các quầy 45 - 50 (đối diện cửa D2 và D3 của nhà ga T3, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất) và linh hoạt mở rộng trong phạm vi từ quầy 43 - 52 theo sản lượng và nhu cầu thực tế. Quầy vé giờ chót của hãng sẽ được đặt ngay tại khu vực cửa D2 để hành khách thuận tiện tiếp cận khi cần.

Bamboo Airways 'chuyển nhà' sang ga T3, khách đi trễ được đổi vé miễn phí- Ảnh 1.

Bamboo Airways chính thức khai thác tại nhà ga T3 - sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất từ 18.8

ẢNH: CHÂU NGUYỄN

Đại diện hãng cho biết: Việc chuyển toàn bộ hoạt động khai thác các chuyến bay nội địa đến và đi từ TP.HCM sang nhà ga T3 không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về mặt vận hành, mà còn thể hiện sự thích ứng chủ động của Bamboo Airways với chiến lược tổ chức lại hạ tầng hàng không quốc gia. Trong bối cảnh sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên quá tải, việc chuyển sang khai thác tại nhà ga T3 - nhà ga mới hiện đại, quy mô lớn - sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và góp phần nâng cao trải nghiệm cho hành khách của Bamboo Airways trong giai đoạn mới.

Để đảm bảo hành khách nắm bắt kịp thời và chính xác thông tin, hãng sẽ tích cực triển khai thông báo trên tất cả các kênh thông tin chính thức bao gồm website, fanpage chính thức, email, SMS, tài khoản Zalo OA… Bamboo Airways khuyến nghị hành khách chủ động theo dõi, cập nhật thông tin để tránh nhầm lẫn, đảm bảo quá trình di chuyển được thuận tiện, suôn sẻ.

Nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cho hành khách trong giai đoạn đầu chuyển giao nhà ga khai thác, Bamboo Airways đã xây dựng chính sách hỗ trợ cho các hành khách có chuyến bay đến/đi từ sân bay Tân Sơn Nhất trong 7 ngày đầu tiên (từ 18.8 - 25.8) sau khi hãng chuyển đổi nhà ga khai thác mới. Cụ thể, các trường hợp hành khách bị trễ chuyến bay khởi hành từ nhà ga T3 do chưa nắm được thông tin, nhưng có mặt tại T3 trong vòng 20 phút sau giờ khởi hành in trên vé và được bộ phận mặt đất của Bamboo Airways xác nhận, sẽ được hỗ trợ đổi vé hoàn toàn miễn phí sang chuyến bay kế tiếp cùng hành trình.

Trong trường hợp các chuyến bay kế tiếp không còn chỗ, Bamboo Airways vẫn hỗ trợ hành khách đổi vé miễn phí và miễn chênh lệch giá vé sang chuyến bay gần nhất còn chỗ. Đối với các đường bay có tần suất chỉ một chuyến mỗi ngày, hành khách sẽ được hỗ trợ đổi vé miễn phí sang chuyến bay có cùng hành trình vào ngày hôm sau. "Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng chính sách hỗ trợ hợp lý cho các hành khách còn bỡ ngỡ trong giai đoạn đầu chuyển giao, Bamboo Airways hi vọng việc chuyển khai thác toàn bộ các chuyến bay nội địa ở nhà ga T3 sẽ diễn ra thuận lợi", đại diện Bamboo Airways chia sẻ.

Như vậy, sau cuộc "di cư" của Bamboo Airways, hiện siêu nhà ga T3 của sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ toàn bộ mạng bay nội địa của 2 hãng hàng không là Vietnam Airlines và Bamboo Airways.

Tin liên quan

Việt Nam ngày càng thu hút khách ngoại

Việt Nam ngày càng thu hút khách ngoại

Giữa tháng thấp điểm nhất của mùa du lịch, VN vẫn tiếp nối đà kỷ lục đón khách ngoại. Những trải nghiệm độc đáo và đặc sắc đang định vị một thương hiệu du lịch Việt đẳng cấp trên trường quốc tế, kéo khách tới đông hơn, ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Khám phá thêm chủ đề

Bamboo Airways hãng bay nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận