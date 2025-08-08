Việt Nam ngày càng thu hút khách ngoại

Lập kỷ lục giữa tháng thấp điểm nhất

Những ngày đầu tháng 8, đảo ngọc Phú Quốc (An Giang) đông nghẹt khách. Từ bắc đảo cho tới nam đảo, hàng loạt khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp đều báo đầy phòng. Các điểm vui chơi nổi tiếng như công viên giải trí VinWonders, quần thể Phú Quốc United Center, Vinpearl Safari, Thị trấn Hoàng hôn… tấp nập từng đoàn xe lớn nhỏ đưa khách ra vào liên tục. Hai show diễn độc đáo "Tinh hoa VN" (biểu diễn mỗi tối tại Phú Quốc United Center) và "Kiss of the Sea - Nụ hôn biển cả" (Thị trấn Hoàng hôn) đêm nào cũng lấp đầy khán đài.

Đáng chú ý, không chỉ các gia đình Việt tranh thủ đưa "khối nghỉ hè" đi chơi trước khi vào năm học mới mà rất đông du khách nước ngoài cũng tận hưởng những ngày nắng ấm tuyệt đẹp tại đảo ngọc. Nếu như khoảng nửa năm trước, nhiều người tới Phú Quốc tưởng như đang đi giữa Seoul bởi khách Hàn Quốc quá đông thì giờ đây, khách Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc, Nga, châu Âu… hiện diện khắp nơi tại "thiên đường nghỉ dưỡng" của VN. Điều này cũng được chứng minh qua những con số ấn tượng mà ngành du lịch An Giang ghi nhận.

Theo báo cáo từ Sở Du lịch tỉnh An Giang, 7 tháng đầu năm, Phú Quốc đã đón hơn 5,2 triệu lượt khách, tăng 31,8% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 980.000 lượt, tăng mạnh 74,1%. Từ tháng 5 đến tháng 7 dù được coi là mùa thấp điểm quốc tế, song lượng du khách nước ngoài đến đảo ngọc vẫn đạt trên 350.000 lượt, bình quân tăng gần 80%/tháng so cùng kỳ năm 2024. Thị trường khách quốc tế, vốn là trụ cột tăng trưởng dài hạn của Phú Quốc, đang dần ổn định suốt các mùa, với các thị trường chủ lực như Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và châu Âu ngày càng tăng.

Du khách nước ngoài tham quan Hội An bằng xe đạp ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Báo cáo mới nhất của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cũng cho thấy lượng khách Trung Quốc nhập cảnh Phú Quốc 6 tháng đầu năm tăng thẳng đứng 472% so với cùng kỳ; khách từ Nga và các nước CIS (cộng đồng các quốc gia độc lập, thuộc Liên Xô cũ) đạt mức tăng 311% và khách Hàn Quốc tiếp tục tăng 178%. Cùng với đó là những con số tăng trưởng đáng kinh ngạc từ thị trường Thái Lan, Malaysia… Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh An Giang nhận định đà tăng trưởng ổn định cả trong tháng thấp điểm như tháng 7 cho thấy tính mùa vụ quốc tế và nội địa của Phú Quốc đang dần mờ nhạt, mở ra cơ hội thuận lợi cho các nhà đầu tư dịch vụ như lưu trú, nhà hàng, trải nghiệm du lịch tiếp cận thị trường một cách bền vững hơn.

Trên khắp cả nước, khái niệm mùa thấp điểm cũng đang được xóa nhòa khi trong 7 tháng đầu năm, VN đón kỷ lục hơn 12 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm ngoái và tiếp tục vượt 25% giai đoạn hoàng kim của du lịch VN cùng kỳ năm 2019. Số liệu từ Cục Du lịch quốc gia cho thấy chỉ trong tháng 7, khách quốc tế đạt 1,56 triệu lượt người, tăng gần 7% so với tháng 6 và tăng gần 36% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các thị trường đều ghi nhận tăng trưởng, trong đó châu Á tăng 22,4% với động lực chính từ các thị trường lớn ở khu vực Đông Bắc Á: Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Các thị trường gần trong khu vực cũng tăng trưởng khả quan, như Philippines tăng 99,1%, Campuchia tăng 54,4%. Hai thị trường tiềm năng Úc và Ấn Độ cũng như các thị trường khu vực châu Âu tiếp tục tăng trưởng tốt.

Cục Du lịch quốc gia đánh giá đây là tín hiệu rất tích cực bởi mùa du lịch cao điểm khách quốc tế tại VN thường nằm trong giai đoạn tháng 9 - 10 đến tháng 3 - 4 năm sau, tháng 7 là mùa thấp điểm khách quốc tế. Đặc biệt, các thị trường châu Âu tăng tới 38%.

Khách sộp sẵn sàng chi mạnh tay

Không phải ngẫu nhiên mà VN bỗng vụt sáng, tháng nào cũng có mặt trong những bảng xếp hạng danh giá về du lịch dành cho điểm đến hấp dẫn nhất toàn cầu. Nhìn lại, những điểm đến có bước đột phá tăng trưởng khách quốc tế thời gian qua đều ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ trong công cuộc đổi mới, lột xác hình ảnh.

Gần 4 năm mới quay trở lại Phú Quốc, chị Nguyên Minh (TP.HCM) không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay đến kinh ngạc của đảo ngọc. Mặc dù "phải lòng" Phú Quốc bởi những bãi biển hoang sơ đẹp hút hồn như bãi Khem, bãi Sao, bãi Thơm…, thán phục những công trình thế kỷ như hệ thống cáp treo vượt biển dài nhất thế giới nối sang Hòn Thơm, song trong suy nghĩ của chị Minh, Phú Quốc vẫn chỉ là một điểm đến để ngắm cảnh, tắm biển, ăn hải sản 2 - 3 ngày rồi về.

Khách quốc tế đến VN tăng trưởng mạnh bất chấp mùa thấp điểm. Trong ảnh: Du khách tại đảo ngọc Phú Quốc ẢNH: TRUNG HIẾU

Thế nhưng trong lần trở lại này, gia đình nhà chị Minh ở Phú Quốc 5 ngày, 4 đêm vẫn cảm thấy chưa đủ. Bên cạnh hành trình thân quen như đi Vinpearl Safari, khu giải trí VinWonders ở bắc đảo, Phú Quốc United Center là điểm hẹn mới đúng chất "TP không ngủ". Người lớn đi xem show "Tinh hoa VN" tới 21 giờ, còn trẻ con thì ở lại xem thêm chương trình chiếu sáng nghệ thuật, rồi đi dạo tới đêm còn chưa hết những dãy phố thương mại sầm uất, thời thượng. Những lễ hội, tiệc tùng sôi động cùng các tâm điểm vui chơi giải trí náo nhiệt của Venice, Thượng Hải, Chợ đêm, Kstreet, Việt Nam… hoạt động không ngừng nghỉ suốt 24 giờ/ngày tạo nên cảm giác náo nhiệt và tràn đầy năng lượng.

"Nam đảo lột xác hoàn toàn. Hàng loạt thương hiệu resort siêu sang đã xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh một làng chài xơ xác nghèo nàn. Cầu Hôn Kiss Bridge Phú Quốc gây sốt truyền thông toàn cầu giờ là điểm cầu hôn kinh điển được các cặp đôi trên thế giới tìm đến. Ngày chúng tôi tới đó cũng chứng kiến một cặp du khách Ấn Độ cầu hôn thành công trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của hàng trăm du khách xa lạ. Nam đảo không cho khách có cơ hội nghỉ ngơi với khu chợ đêm đầu tiên trên thế giới "dám" tổ chức bắn pháo hoa mỗi đêm; show "Kiss of the Sea" hoành tráng, ấn tượng với một bầu trời rực rỡ ngay trên đầu du khách. Tôi đã đi rất nhiều nước, xem nhiều show, trải nghiệm nhiều dịch vụ sang trọng nhưng phải công nhận những show diễn tại Phú Quốc đẳng cấp không thua kém bất cứ điểm du lịch nào trên thế giới. Thậm chí, nội dung còn đặc sắc hơn bởi lồng ghép rất hiệu quả giá trị văn hóa, dân gian, truyền thống của VN. Phú Quốc đã lột xác hoàn toàn. Hơi thở cuộc sống phả vào điểm đến đang tạo ra sự kết dính để du khách ở lâu hơn", chị Minh chia sẻ.

Đúng như nhận xét của chị Minh, anh H.V.Q, một hướng dẫn viên chuyên dẫn tour nam đảo Phú Quốc, cho biết mỗi ngày chỉ riêng Thị trấn Hoàng hôn đã đón hơn 4.000 khách. Khách quốc tế ngày càng ở lâu hơn, lưu trú có khi tới 2 tuần hay cả tháng, sẵn sàng chi trả rất nhiều tiền cho những trải nghiệm độc đáo. "Có lần tôi dẫn đoàn tới nhà hàng bia Sun Bavaria Bistro tại bãi biển trung tâm thị trấn, có một vị khách Pakistan nói muốn đặt bàn đặc biệt ở vị trí đẹp nhất nhà hàng, tiếc là bàn đã có người đặt trước. Vị khách này sau đó còn tha thiết nói sẵn sàng trả bất cứ giá nào để được ngồi vị trí đó. Khách đến Phú Quốc giờ ngày càng "sộp" và không tiếc tiền cho những dịch vụ đẳng cấp", anh Q. nói. Những nhận xét này cũng được xác nhận từ doanh số của ngành du lịch An Giang trong 7 tháng đạt 24.866 tỉ đồng, tăng tới 93,6% so cùng kỳ.

Khách du lịch nước ngoài tham quan, mua sắm tại Bưu điện TP.HCM tháng 5.2025 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trên cả nước, cuộc đổi ngôi VN từ một điểm du lịch giá rẻ tới "thỏi nam châm" hút khách hạng sang được chứng minh qua tăng trưởng doanh thu thực tế. Đơn cử TP.HCM, dù vẫn đang mùa thấp điểm nhưng sau hơn 1 tháng sáp nhập đã đón gần 700.000 lượt khách quốc tế, tăng 75% so với cùng kỳ, ghi nhận doanh thu du lịch tăng 45%, đạt hơn 22.000 tỉ đồng. Tổng doanh thu 7 tháng đầu năm ước đạt hơn 140.000 tỉ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ 2024, đạt hơn 54% kế hoạch năm.

Đà Nẵng cũng là một trong những thủ phủ du lịch tăng trưởng ngoạn mục khi đạt doanh thu hơn 31.000 tỉ đồng trong 7 tháng đầu năm, chiếm 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Niên giám thống kê 2024 do Bộ Tài chính vừa phát hành cũng cho thấy một bước tiến vượt bậc về chi tiêu của du khách quốc tế khi tới VN so với giai đoạn trước. Nếu như năm 2022, chi tiêu bình quân một lượt khách quốc tế đến VN chỉ tăng nhẹ từ mức 1.141,5 USD năm 2017 lên 1.151,8 USD năm 2019 thì đến năm 2023, con số này đã tăng mạnh lên 1.449,7 USD. Đáng chú ý, trong khi các phần lưu trú, ăn uống, đi lại, mua sắm hàng hóa, y tế… không ghi nhận quá nhiều biến động thì phần chi khác lại chiếm tỷ lệ cơ cấu cao nhất và tăng mạnh nhất, từ 8,1% năm 2017 và 9,5% năm 2019 lên 18,6% năm 2023. Điều này thể hiện những hoạt động vui chơi, giải trí được đầu tư mạnh mẽ thời gian qua tại nhiều thủ phủ du lịch đang mang đến nhiều trải nghiệm đa dạng, hấp dẫn, kích thích du khách ở lâu hơn và phải "móc hầu bao".

Tiến thẳng tới mục tiêu điểm đến hấp dẫn hàng đầu thế giới

Lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia nhìn nhận sự tăng trưởng cả về lượng và chất của ngành du lịch các địa phương tạo cơ hội cho du lịch VN tự tin đạt mục tiêu đón 22 - 23 triệu khách quốc tế trong năm nay.

"Du lịch đang khẳng định vai trò điểm sáng trong bức tranh kinh tế của VN. Với những bước tiến thuận lợi, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng đạt mục tiêu đưa VN trở thành điểm đến hấp dẫn, có năng lực phát triển du lịch cao trên thế giới vào năm 2025. Đến năm 2030, du lịch sẽ thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh; trở thành điểm đến có năng lực phát triển hàng đầu thế giới", lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia nhấn mạnh.

Sự tự tin của lãnh đạo ngành du lịch càng được củng cố mạnh mẽ khi "anh cả" của ngành du lịch Đông Nam Á là Thái Lan gần đây liên tiếp đưa ra các tín hiệu lo ngại bị VN "truất ngôi". Ủy ban Chiến lược quyền lực mềm quốc gia Thái Lan cho rằng ngành du lịch nước này không nên xem nhẹ các đối thủ trong khu vực, đặc biệt là VN - quốc gia đang đầu tư mạnh vào hạ tầng du lịch như đường sắt cao tốc cũng như các điểm tham quan mới và chuỗi khách sạn cao cấp.

Phát biểu tại Diễn đàn Quyền lực mềm SPLASH 2025 diễn ra vào tháng 7, bà Marisa Sukosol Nunbhakdi, Chủ tịch Tiểu ban Du lịch Thái Lan, nhìn nhận kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc trị giá 67 tỉ USD nối thủ đô Hà Nội và TP.HCM mà VN vừa công bố sẽ bổ trợ mạnh mẽ cho những lợi thế vốn có của nước này gồm đường bờ biển dài và đẹp, có nhiều tiềm năng phát triển du lịch ven biển, đồng thời thu hút thêm các dự án khách sạn cao cấp. Nếu không đẩy mạnh đầu tư mới vào du lịch, đặc biệt là các dự án phát triển nhân tạo, Thái Lan sẽ có nguy cơ đánh mất lợi thế cạnh tranh.

Trong khi đó, ông Kriengkrai Kanjanapokin, thành viên Tiểu ban Lễ hội, lại dẫn Bà Nà Hills (Đà Nẵng) như một ví dụ điển hình cho việc đầu tư bài bản vào sản phẩm du lịch. Cây Cầu Vàng nổi tiếng đã giúp du khách lưu trú lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn khi đến đây du lịch. Đà Nẵng trở thành một trong những TP du lịch hàng đầu VN nhờ những hoạt động đó.

Nhìn chung, cả về tài nguyên thiên nhiên, mức độ đầu tư cho những sản phẩm đẳng cấp, trải nghiệm độc đáo hay những show diễn, lễ hội đậm chất văn hóa và độc bản..., VN đều đang nắm lợi thế để trở thành điểm đến hàng đầu khu vực cũng như trên thế giới.

Theo lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia VN, về lượng, các địa phương kết hợp với doanh nghiệp du lịch, hàng không, thời gian qua và đã rất chủ động, tích cực, sáng tạo trong công tác truyền thông quảng bá, xúc tiến điểm đến, đưa hình ảnh du lịch VN vươn xa hơn trên trường quốc tế, chạm tới những thị trường mới khai thác một cách hiệu quả. Còn về chất, nhiều địa phương đã nỗ lực xây dựng nhiều bộ sản phẩm mới hấp dẫn, đẳng cấp, kích thích du khách trải nghiệm, ở lâu hơn, tiêu tiền nhiều hơn. Không chỉ khách quốc tế mà cả khách nội địa cũng không ngại mở hầu bao cho hoạt động vui chơi, giải trí, những trải nghiệm mới hấp dẫn tại các điểm đến.