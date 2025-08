Khách quốc tế ùn ùn đến Việt Nam ngay mùa thấp điểm

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, dù đang là mùa thấp điểm của du lịch quốc tế, nhưng lượng khách đến trong tháng 7 đã bắt đầu tăng so với tháng 6 ( tăng 6,8%), ghi nhận đặc biệt là các thị trường châu Âu - tăng 38%.

Khách quốc tế đến Việt Nam bắt đầu tăng dù đang mùa thấp điểm ẢNH: NHẬT THỊNH

Cục Du lịch đánh giá đây là tín hiệu rất tích cực cho thấy hiệu quả từ chính sách thị thực thông thoáng và hàng loạt hoạt động xúc tiến quảng bá của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thời gian qua tại tại 6 nước châu Âu (Pháp, Ý, Thụy Sĩ, Ba Lan, CH Czech và Đức).

Về quy mô thị trường, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với 3,1 triệu lượt (chiếm 25,5%). Hàn Quốc xếp ở vị trí thứ 2, đạt 2,5 triệu lượt (chiếm 20,7%).

Các thị trường tiếp theo gồm có Đài Loan (xếp thứ 3 - 737.000 lượt), Mỹ (xếp thứ 4 - 522.000 lượt), Nhật Bản (xếp thứ 5, 380.000 lượt). Trong 10 thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam còn có Campuchia (401.000 lượt), Ấn Độ (387.000 lượt), Úc (324.000 lượt), Nga (315.000 lượt), Malaysia (304.000 lượt). Nga tiếp tục là thị trường lớn nhất ở khu vực châu Âu và xếp thứ 9 trong top 10 thị trường gửi khách hàng đầu.

10 thị trường gửi khách hàng đầu 7 tháng đầu năm 2025 (nghìn lượt) CỤC DU LỊCH QUỐC GIA

Hầu hết các thị trường đều ghi nhận tăng trưởng, trong đó châu Á tăng 22,4% với động lực chính từ các thị trường lớn ở khu vực Đông Bắc Á: Trung Quốc (+45,7%), Nhật Bản (+18,2%), Đài Loan (+6%). Tuy nhiên, thị trường lớn Hàn Quốc giảm nhẹ 2,5%.

Các thị trường gần trong khu vực Đông Nam Á cũng tăng trưởng khả quan: Philippines (+99,1%), Campuchia (+54,4%), Indonesia (+12,2%), Malaysia và Singapore (+8,1%), Thái Lan (7,1%). Hai thị trường tiềm năng Úc và Ấn Độ tiếp tục tăng trưởng tốt, đạt 15,1% và 42,5%.

Trong khi đó, các thị trường khu vực châu Âu tiếp tục tăng trưởng tốt, trong đó có các thị trường chính như Nga (+156,6%), Anh (+22,2%), Pháp (+23,1%), Đức (+17,2%), Bên cạnh đó là Ý (+25,9%), Tây Ban Nha (+14,9%), Thụy Điển (+16,5%), Đan Mạch (+14,1%), Bỉ (+18,0%), Na Uy (+21,1%)...

Lượng khách đến từ thị trường Ba Lan, Thụy Sĩ tăng lần lượt 44,8% và 15,8% so với cùng kỳ năm 2024 nhờ vào chính sách miễn thị thực ngắn hạn theo chương trình kích cầu phát triển du lịch năm 2025 mà Chính phủ đã ban hành tại Nghị quyết 11.

Trước đó, Hàn thử biểu (World Tourism Barometer) số ra tháng 5 của Tổ chức Du lịch Liên Hiệp Quốc (UN Tourism) ghi nhận trong quý 1, Việt Nam dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương về tăng trưởng lượng khách quốc tế đến (tăng 30% so với quý 1/2024) và đứng thứ 2 về phục hồi lượng khách quốc tế đến (tăng 34% so với quý 1/2019). Trên toàn cầu, trong 3 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đứng thứ 6 về mức tăng trưởng khách du lịch quốc tế đến (tăng 30% so với quý 1/2024) và xếp thứ 4 về mức tăng tổng thu từ du lịch (tăng 29% so với cùng kỳ năm 2024).

Các chuyên gia nhìn nhận, nếu ngành du lịch hoàn thành mục tiêu đón 22 - 23 triệu khách quốc tế trong năm nay, đồng thời có những sản phẩm, dịch vụ để khách chi tiêu mạnh tay thì đây sẽ là một trong những yếu tố chủ lực thúc đẩy tiêu dùng trong nước trở thành động lực bứt phá kinh tế, đưa Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% năm 2025 và tăng trưởng 2 con số trong những năm tới.