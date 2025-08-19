Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Sức hút từ những 'concert quốc gia'

Thu Thủy
Thu Thủy
19/08/2025 07:30 GMT+7

Các chương trình nghệ thuật chính luận vốn gắn với những ngày lễ lớn của đất nước thường bị cho là kén khán giả trẻ.

Không ít người cho rằng tính nghi lễ trang trọng, phong cách biểu diễn chuẩn mực và những ca khúc cách mạng quen thuộc khó tạo sức hút với công chúng hiện đại. Thế nhưng, thời gian qua, các chương trình này - được giới trẻ gọi là "concert quốc gia" - đã liên tục tạo cơn sốt vé, thu hút hàng chục nghìn khán giả.

Sức hút từ những 'concert quốc gia' - Ảnh 1.

“Concert quốc gia” Tổ quốc trong tim do Báo Nhân Dân và UBND TP.Hà Nội phối hợp tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 10.8 vừa qua đã thu hút khoảng 50.000 khán giả

ẢNH: TUẤN MINH

Trong nửa đầu tháng 8, nhiều "concert quốc gia" đã diễn ra, tạo thành chuỗi sự kiện văn hóa - âm nhạc đặc biệt như: Tổ quốc trong tim, Tự hào là người Việt Nam, Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945, V Concert - Rạng rỡ Việt Nam… Loạt chương trình sắp tới cũng được khán giả đón chờ là: 8Wonder 2025 (23.8 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam); Việt Nam trong tôi (26.8 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam); Sáng mãi khát vọng Việt Nam (31.8 tại Trung tâm triển lãm quốc gia); Điều còn mãi (2.9 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình). Việc xuất hiện liên tiếp nhiều "concert quốc gia" trong cùng thời điểm đã trở thành mùa hội lớn của âm nhạc ca ngợi tình yêu đất nước.

Điểm đáng chú ý nhất ở các "concert quốc gia" hiện nay là sự thay đổi trong cách tổ chức. Nếu trước kia các đêm nhạc chính luận thiên về không khí trang nghiêm, thì nay hầu hết được dàn dựng công phu với hệ thống âm thanh - ánh sáng hiện đại; sân khấu quy mô lớn không thua kém những lễ hội âm nhạc quốc tế.

Sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại tạo nên trải nghiệm mới mẻ: những bản hùng ca được khoác "áo mới" khi hòa trộn với rock, rap, dân gian đương đại; nghệ sĩ gạo cội đứng chung sân khấu với ca sĩ trẻ đang thịnh hành. Chính sự hòa quyện đó đã xóa đi khoảng cách thế hệ, khiến khán giả trẻ tìm thấy sự đồng cảm trong các chương trình này. Bên cạnh đó, công nghệ sân khấu tiên tiến biến mỗi buổi diễn thành một "show" đẳng cấp, thỏa mãn cả phần nghe lẫn phần nhìn.

Điều làm nên sức hút đặc biệt của "concert quốc gia" còn ở hiệu ứng cộng đồng. Khi hàng chục nghìn khán giả cùng hòa giọng trong những ca khúc như Tiến bước dưới quân kỳ, Lên đàng hay Việt Nam ơi…, bầu không khí lễ hội chuyển thành trải nghiệm gắn kết, khơi dậy niềm tự hào dân tộc mãnh liệt. Đây không còn đơn thuần là một buổi hòa nhạc, mà là nơi công chúng được cùng nhau sống trong những khoảnh khắc ý nghĩa, đặc biệt khi đất nước đang chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. 

