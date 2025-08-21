Xem nhanh 20h ngày 21.8: Phía Negav tuyên bố động thái pháp lý giữa ồn ào | Vingroup nộp ngân sách nhiều nhất nước

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Liên tiếp dính ồn ào, Negav bất ngờ có động thái pháp lý

Ngày 21.8, Công ty Luật TNHH NP Legal, đại diện của ông Negav, tên thật là Đặng Thành An, vừa ra thông cáo báo chí, khẳng định sẽ phối hợp cơ quan chức năng xử lý các cá nhân, tổ chức đăng tải thông tin xuyên tạc, vu khống, ảnh hưởng đến danh dự nam rapper.

Theo NP Legal, Negav đã làm việc với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05), đã và đang lập vi bằng, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi đăng tải thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm, bí mật đời tư nêu trên để làm việc với các cơ quan chức năng nhằm xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định pháp luật hiện hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Đặng Thành An.

Động thái này được đưa ra chỉ một ngày sau khi có thông tin Negav bị gạch tên khỏi danh sách biểu diễn tại Lễ hội ánh sáng trong khuôn khổ chương trình Lễ hội tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ 2025. Thay vào đó, Kay Trần sẽ biểu diễn trong chương trình này, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Vingroup nộp ngân sách hơn 56.200 tỉ, nhiều nhất nước

Tập đoàn Vingroup vừa được vinh danh là doanh nghiệp tư nhân đóng góp lớn nhất cho ngân sách Nhà nước.

Trong bảng xếp hạng 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam - PRIVATE 100 do CafeF công bố cho thấy năm 2024, Vingroup nộp ngân sách hơn 56.200 tỉ đồng, tăng tới 82% so với năm 2024. Mức nộp ngân sách của Vingroup chiếm 23% tổng nộp ngân sách của top 100 doanh nghiệp được xếp hạng và chiếm đến gần 40% tổng nộp ngân sách của top 10 doanh nghiệp dẫn đầu.

Việc Vingroup tiếp tục dẫn đầu trong bảng xếp hạng top doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất cả nước là minh chứng rõ nét cho uy tín, trách nhiệm xã hội cũng như mô hình kinh doanh hiệu quả và bền vững của toàn hệ sinh thái.

Cùng với việc nộp thuế lớn nhất, Vingroup cũng là doanh nghiệp tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam, thuộc top đầu những doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

