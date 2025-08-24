Xem nhanh 20h ngày 24.8: Công an cõng cụ ông Nghệ An đi sơ tán bão số 5 | Đội mưa xem tổng hợp luyện lần 2

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Cả nhà đi xem hợp luyện diễu binh từ 5 giờ sáng: 'Ở đây đến mai cũng được'

Mặc dù 20 giờ mới đến giờ hợp luyện diễu binh A80 lần 2, nhưng từ trưa 24.8.2025, rất đông người dân ở các tỉnh lân cận Hà Nội đã "cắm chốt" tại các con phố chính chờ xem buổi hợp luyện.

Hòa chung không khí náo nức chờ đón lễ A80, gia đình anh Nguyễn Văn Giang, gồm 5 người ở xã Thạch Thất (thuộc thành phố Hà Nội) đã dậy từ 5 giờ sáng đi vào trung tâm thành phố.

Mặc dù đến 13 giờ 30 trời bắt đầu đổ mưa, nhưng gia đình anh Giang vẫn quyết tâm bám trụ trên phố Trần Phú. Anh Giang chia sẻ: "Chúng tôi đã xem dự báo thời tiết và đã chuẩn bị đầy đủ áo mưa, nón đề phòng trời mưa. Các chiến sĩ đã luyện tập biết bao ngày đêm "vượt nắng, thắng mưa", chúng tôi chờ vài tiếng, ướt một chút cũng không sao".

Vi Thị Như Quỳnh gây ‘sốt’ sau trận đấu với Ba Lan, lọt tốp 10 ghi điểm nhiều nhất

Lần đầu tiên góp mặt ở giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới, các cô gái Việt Nam đã tạo dấu ấn đậm nét bằng việc đánh bại Ba Lan ở set đầu tiên, dù đối thủ đang giữ vị trí thứ 3 thế giới.

Tại Nhà thi đấu Phuket (Thái Lan), trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhập cuộc đầy tự tin và giành thắng lợi ở set đầu tiên. Dù sau đó Ba Lan kịp lấy lại thế trận để thắng ngược 3 set còn lại, nhưng việc có được một set thắng trước đội bóng mạnh hàng đầu thế giới đã là thành tích rất đáng khích lệ cho Việt Nam.

Vi Thị Như Quỳnh đã trở thành gương mặt nổi bật nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi ghi tới 20 điểm, trong đó có 18 điểm tấn công, 1 điểm chắn bóng và 1 điểm phát bóng ghi điểm trực tiếp. Với thành tích này, chủ công sinh năm 2002 xuất sắc góp mặt trong nhóm 10 VĐV ghi nhiều điểm nhất sau lượt trận đầu tiên, đồng hạng 7 cùng Anna Haak (Thụy Điển), Sillah (Slovenia) và Brayelin Martinez (Cộng hòa Dominica).

Giáo viên mầm non ở Huế trèo lên mái tôn, chằng chống trước bão số 5

Sáng 24.8, dù là ngày nghỉ, nhưng tại Trường mầm non Xuân Lộc (xã Hưng Lộc, TP.Huế), các cô giáo đã tạm gác lại hình ảnh "bóng hồng" chân yếu tay mềm thường ngày để xắn tay áo, trèo lên mái tôn, gia cố trường học trước dự báo phức tạp của cơn bão số 5.

Thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND xã về chủ động phòng chống bão số 5, từ 7 giờ sáng, cô Trần Thị Khuyên, Hiệu trưởng Trường mầm non Xuân Lộc, cùng 34 giáo viên đã có mặt tại trường.

Là ngôi trường đóng trên địa bàn miền núi với nhiều cây xanh, công tác đầu tiên được các cô giáo mầm non nhanh chóng triển khai là cắt tỉa những cành cây có nguy cơ đổ ngã.

Hình ảnh ấn tượng nhất chính là lúc các cô giáo không ngần ngại leo lên mái tôn để gia cố nhà trường lớp. Các cô đã sử dụng bao ni lông, bơm nước vào để đặt lên mái tôn, tạo sức nặng, chằng chống hiệu quả phần mái.

