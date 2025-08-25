Xem nhanh 20h ngày 25.8: Thiệt hại ban đầu do bão số 5 | TikToker xin lỗi vì phát ngôn về sầu riêng

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Bão số 5 (bão Kajiki) dã đổ bộ đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh

Shiều nay, bão số 5 đã đổ bộ vào đất liền khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh. Thời điểm đổ bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14-15. Do ảnh hưởng của bão, nhiều nơi ghi nhận gió mạnh và mưa lớn. Thời điểm này, bão số 5 đã giảm cấp và đang di chuyển theo hướng tây tây bắc và trở thành áp thấp nhiệt đới. Theo cảnh báo, nguy cơ ảnh hưởng của gió mạnh do bão số 5 vẫn còn kéo dài.

Từ chiều tối 25-26.8, khu vực thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to và giông; thành phố Đà Nẵng có lúc có mưa rào; khu vực TP.HCM có mưa, mưa rào và giông (mưa giông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa giông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ chiều tối 25-27.8, khu vực Thượng và Trung Lào có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250 mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500 mm.

TikToker nhận sai, xin lỗi vì nói 'người trồng không dám ăn sầu riêng'

Lucia Trinh, TikToker có hơn 217.000 người theo dõi, gây tranh cãi khi nói rằng đa số người trồng sầu riêng đều không dám ăn hoặc không cho con cháu của họ ăn vì sợ thuốc.

Dù đoạn video gốc đã không còn xuất hiện trên kênh của TikToker Lucia Trinh, nhưng những phát ngôn này vẫn bị cộng đồng mạng lưu lại và chia sẻ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ trong một thời gian ngắn, Lucia Trinh nhận về vô số phản ứng trái chiều.

Nhiều người cho biết dù có sử dụng phân thuốc, người trồng phải tuân thủ các quy định liên quan đến thời gian cách ly hay liều lượng. Bản thân việc sầu riêng Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu sang nhiều nước cũng cho thấy chất lượng loại quả này đạt chuẩn ra sao và phát ngôn của nữ TikToker này là đánh đồng, phiến diện, có thể tác động tiêu cực đến người trồng sầu riêng.

Ngày 24.8, Lucia Trinh đã lên tiếng xin lỗi vì phát ngôn thiếu chính xác, gây hiểu lầm của mình. Cô cho biết sẽ mang sầu riêng đi kiểm nghiệm để có số liệu khoa học rõ ràng, đồng thời hy vọng người trong nghề có kiến thức và chuyên môn có thể cho thêm lời khuyên.

Tuy nhiên, nữ TikToker cho biết bản thân vẫn giữ nguyên quan điểm rằng sầu riêng là một trong những cây đặc thù, cần nhiều phân thuốc. Cô tin người tiêu dùng có quyền được biết thông tin này để tự quyết định rằng có nên sử dụng hay không.

Thanh Thúy tỏa sáng, bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn không thể tạo bất ngờ trước Đức

Trong set 1, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tạo ra thế trận đôi công ngang ngửa với đội tuyển Đức, nhờ những pha ghi điểm ấn tượng của Nguyễn Thị Trinh và đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy. Tuy nhiên, đội tuyển Đức đã vượt lên từ điểm thứ 15 và kết thúc set 1 với tỷ số 25-18.

Bước sang set 2, đội tuyển Đức làm chủ hoàn toàn thế trận, tạo khoảng cách an toàn lên đến 12 điểm. Mặc dù Thanh Thúy ghi nhiều điểm quan trọng, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam không thể lật ngược thế cờ và thua set 2 với tỷ số 25-17.

Trong set 3, đội tuyển nữ Việt Nam vùng lên mạnh mẽ, vươn lên dẫn trước ở điểm thứ 6. Tuy nhiên, đội tuyển Đức lại có chuỗi lên điểm ấn tượng và kết thúc set 3 với tỷ số 25-21, giành chiến thắng chung cuộc 3-0.

Nhờ chiến thắng này, đội tuyển nữ Đức tạm thời xếp trên đội tuyển nữ Ba Lan với thành tích toàn thắng, trong khi Ba Lan đã để thua Việt Nam 1 set ở lượt trận đầu tiên và tạm xếp vị trí thứ hai.

