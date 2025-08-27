Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cô gái MMA ‘hạ đo ván’ thanh niên xăm trổ ở hầm xe là ai?
Video Đời sống

Cô gái MMA ‘hạ đo ván’ thanh niên xăm trổ ở hầm xe là ai?

Võ Hiếu - Phước Nhân
27/08/2025 08:20 GMT+7

Hoàng Hằng (28 tuổi) gây chú ý khi dùng kỹ năng Jiu-jitsu và MMA để hạ gục một nam thanh niên xăm trổ tại hầm xe chung cư ở Hà Nội. Vụ việc xảy ra từ tháng 5 nhưng gần đây mới gây xôn xao khi video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Chiều 26.8.2025, một đoạn video ghi lại cảnh một cô gái dùng các đòn võ hạ gục một nam thanh niên xăm trổ tại hầm gửi xe đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh do camera an ninh ghi lại, một cô gái mặc đồ tập thể thao đang đứng cạnh xe máy thì một nam thanh niên xăm trổ xuất hiện buông lời khiếm nhã và đánh vào mặt cô gái.

Cô gái MMA ‘hạ đo ván’ thanh niên xăm trổ ở hầm xe là ai?- Ảnh 1.

Nam thanh niên xăm trổ xuất hiện buông lời khiếm nhã và đánh vào mặt cô gái

NGUỒN: MXH

Sau đó, cô gái tháo mũ bảo hiểm và lao vào đánh trả nam thanh niên. Dù có người bảo vệ can ngăn, hai bên vẫn lời qua tiếng lại và lao vào đánh nhau.

Chỉ ít phút sau, cô gái nhanh chóng khống chế và đè được nam thanh niên xuống sàn nhà trong một căn phòng nhỏ ở hầm gửi xe.

Cô gái MMA ‘hạ đo ván’ thanh niên xăm trổ ở hầm xe là ai?- Ảnh 2.

Cô gái nhanh chóng khống chế và đè được nam thanh niên xuống sàn nhà

NGUỒN: MXH

Ở một góc quay khác, sau khi khống chế được nam thanh niên, cô gái bắt người này xin lỗi vì đã xúc phạm mình.

Rất nhanh, dân mạng đã truy tìm được danh tính cô gái với những đòn đánh mạnh mẽ gây sốt này. Đó là Hoàng Hằng, 28 tuổi, người tập luyện cả Jiu-jitsu và MMA. Vụ việc này xảy ra từ hồi tháng 5 tai hầm gửi xe của một chung cư tại Hà Nội. Tuy nhiên, video bây giờ mới lan truyền là bởi em gái cô vô tình đăng lên mạng xã hội.

Cô gái MMA ‘hạ đo ván’ thanh niên xăm trổ ở hầm xe là ai?- Ảnh 3.

Hoàng Hằng, 28 tuổi, người tập luyện cả Jiu-jitsu và MMA

NGUỒN: MXH

Theo lời kể của Hoàng Hằng, sự việc kéo dài khoảng 30 phút, đối phương buông lời xúc phạm và tấn công cô trước vì trang phục mà cô mặc đi tập. Dù cô đã định bỏ qua khi có người can ngăn nhưng việc nam thanh niên tiếp tục chửi bới khiến cô quyết định phản kháng. Sau khi bị khống chế, nam thanh niên này đã nhận lỗi. Cô cũng xin hình ảnh camera an ninh từ ban quản lý chung cư để đề phòng sau này có kiện cáo.

Cô gái MMA ‘hạ đo ván’ thanh niên xăm trổ ở hầm xe là ai?- Ảnh 4.

Hằng bị xây xước nhẹ ở mặt sau khi xô xát với nam thanh niên.

NGUỒN: MXH

Thông qua câu chuyện của mình, Hoàng Hằng cũng gửi gắm thông điệp đến các bạn nữ: không khuyến khích bạo lực, nhưng việc học võ là cần thiết để tự vệ khi cần.

Hiện chưa xác định danh tính của nam thanh niên trong sự việc và cũng chưa bên nào trình báo cơ quan chức năng để có thông tin đa chiều về nguyên nhân và diễn biến sự việc.

