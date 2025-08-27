Vụ cô gái dùng đòn khóa siết, hạ thanh niên xăm trổ: MMA là môn võ gì?

Cô gái dùng dòn MMA khống chế nam thanh niên xăm trổ

Theo đoạn video do camera an ninh ghi lại có tốc độ lan truyền trên nhanh mạng xã hội mới đây, một cô gái trẻ mặc đồ tập thể thao đã "hạ đo ván" một nam thanh niên xăm trổ ngay tại hầm gửi xe của một chung cư ở Hà Nội. Sự việc xảy ra vào tháng 5, nhưng chỉ trở nên ồn ào khi clip được một người khác đăng tải vào chiều 26.8, tạo nên làn sóng chú ý mạnh mẽ

Được biết, cô gái trong video được xác định là H.H (28 tuổi) hiện làm việc văn phòng và sinh hoạt trong một CLB võ thuật MMA ở Hà Nội. Cô đã tập luyện ju-jitsu từ năm 2021, kết hợp thêm MMA nhằm rèn luyện sức khỏe và tự vệ. H.H kể lại, nguyên nhân xuất phát từ việc người thanh niên xúc phạm và sau đó tấn công cô trước. Mặc dù lúc đầu muốn bỏ đi, nhưng sự xúc phạm quá mức khiến cô không thể kiềm chế, nên đã phản kháng theo bản năng phòng vệ.

Trước khi xảy ra vụ việc, có bảo vệ và người quen can ngăn, nhưng cô vẫn lao vào và khống chế thành công nam thanh niên chỉ trong vài phút. Nam thanh niên sau đó đã xin lỗi H.H. Sau đó, câu chuyện của H. nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ tính phản kháng quyết liệt và khả năng áp chế tình huống chỉ nhờ kỹ năng võ thuật. Đặc biệt, những đòn thế MMA mà H. đã áp dụng khi "va chạm" với thanh niên xăm trổ cũng gây chú ý.

Cũng theo ý kiến luật sư, hình ảnh ban đầu cho thấy hành vi của cô gái không được coi là tội phạm vì đó là hành vi phòng vệ chính đáng, nhằm chống trả việc tác động vật lý trước đó của thanh niên.



Vậy, MMA là gì?

MMA là viết tắt của Mixed Martial Arts, sự giao thoa của những tinh hoa võ học toàn cầu, hay còn gọi là võ thuật tổng hợp. Đây là một môn thể thao đối kháng toàn diện, kết hợp nhiều kỹ thuật chiến đấu đến từ nhiều môn võ khác nhau trên thế giới.

MMA có tính thực chiến cao. Trong đó, những đòn khóa, siết rất lợi hại và được các võ sĩ thường xuyên sử dụng ẢNH: ONE CHAMPIONSHIP

Trong các trận đấu MMA, võ sĩ được phép sử dụng đa dạng các đòn thế như đấm, đá, vật, khóa siết,… tạo nên một môi trường thi đấu khốc liệt, thực dụng và đầy tính chiến thuật. Mục tiêu của MMA không chỉ đơn thuần là chiến thắng đối phương, mà còn nhằm tìm ra phương pháp chiến đấu hiệu quả nhất từ việc tổng hợp những tinh hoa của nhiều môn võ. Do đó, người hâm mộ có thể bắt gặp các võ sĩ đến từ những nền tảng võ thuật đa dạng như: quyền Anh, muay, đấu vật, Brazilian jiu-jitsu, judo, taekwondo,… Mỗi người mang vào võ đài một màu sắc riêng biệt, tạo nên những màn so tài đầy kịch tính và khó lường.

Khác với các môn võ truyền thống có quy tắc cố định, MMA cho phép sử dụng tất cả các đòn thế hợp lệ từ bất kỳ hệ phái nào, miễn là không vi phạm luật thi đấu và có thể đánh bại đối phương. Chính vì tính "tự do" này, MMA được xem là một trong những môn thể thao chiến đấu thực tế và hiệu quả nhất hiện nay. Với sự phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, đặc biệt thông qua các giải đấu nổi tiếng như UFC (Ultimate Fighting Championship), ONE Championship… MMA đã và đang khẳng định vị thế của mình như một môn thể thao hiện đại, đầy cuốn hút, đồng thời là nơi tôn vinh sự kết hợp giữa kỹ năng, chiến lược và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng.

MMA xuất hiện ở Việt Nam lúc nào?

Tại Việt Nam, MMA bắt đầu phát triển mạnh từ hơn 5 năm trước. Theo đó, Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (viết tắt là VMMA) chính thức thành lập vào đầu năm 2020. Việc thành lập VMMA được xem là phù hợp với xu thế phát triển chung của môn võ tổng hợp trên thế giới. Trước đó, phong trào phát triển MMA rất rầm rộ nhưng mới chỉ mang tính tự phát và không được phép tổ chức thi đấu.

VMMA ra đời giúp ngành thể thao và các cơ quan có liên quan định hướng, kiểm soát và giúp môn võ thuật tổng hợp trở lại đúng giá trị thật của nó. VMMA sẽ đưa ra các bộ luật và quy chế hoạt động để có thể tổ chức những giải MMA của riêng Việt Nam, bên cạnh việc chào đón các giải đấu quốc tế như ONE Championship.

VMMA có vai trò hướng môn võ hấp dẫn này phát triển phù hợp với văn hóa Việt Nam, không vượt quá ngưỡng mà văn hóa Việt Nam cho phép. Các cuộc thi đấu, các giải võ thuật tổng hợp tại Việt Nam sẽ được kiểm soát chặt và phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và luật của giải.