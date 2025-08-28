Xem nhanh 20h ngày 28.8: Thảm kịch nghi ngạt khí từ máy phát điện | Giá vàng SJC lập đỉnh mới 128,5 triệu

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Giá vàng miếng SJC tăng vọt lên 128,5 triệu đồng/lượng

Ngày thứ 2 sau khi Chính phủ chính thức xóa bỏ cơ chế độc quyền, giá vàng trên thị trường vẫn tiếp tục tăng, và đang ở mức cao nhất trong lịch sử.

Chiều nay 28.8, giá Vàng miếng SJC tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng, nâng mức tăng giá trong ngày lên nửa triệu đồng mỗi lượng. Vàng miếng SJC lập đỉnh mới với 128,5 triệu đồng/lượng. Song song đó, giá vàng nhẫn tiếp tục tăng thêm 100.000 đồng mỗi lượng.

Xu hướng này theo theo TS Nguyễn Tuấn Anh, giảng viên Tài chính, Đại học RMIT Việt Nam, trong ngắn hạn, việc chuyển đổi cơ chế có thể tạo ra một số trục trặc. "Doanh nghiệp và ngân hàng cần thời gian chuẩn bị hồ sơ và chờ cấp phép. Quãng thời gian 30 ngày này có thể khiến nguồn cung vàng miếng chưa kịp bổ sung ngay, thậm chí thị trường còn có những biến động nhất định. Giá vàng trong nước có thể chưa giảm ngay, thậm chí lập đỉnh mới do tâm lý chờ đợi.

Thực tế, giá vàng trong nước ngày 26.8 sau khi nghị định ban hành tiếp tục vọt lên kỷ lục, phản ánh sự kỳ vọng lẫn hoang mang của nhà đầu tư. Nhưng về dài hạn, khi cơ chế cấp phép đi vào ổn định, nguồn cung dồi dào, thị trường cạnh tranh hơn, giá vàng nội địa sẽ dần tiệm cận quốc tế.

Dù được kỳ vọng cao, chính sách xóa độc quyền vàng không phải "cây đũa thần" có thể kéo ngay giá vàng nội địa xuống. Vì theo TS Nguyễn Tuấn Anh, nếu giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh do lạm phát toàn cầu hay căng thẳng địa chính trị, giá trong nước vẫn chịu áp lực tăng theo.

Vụ '21 triệu/cuốc xe cấp cứu 200 km': Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1 lên tiếng

Vụ việc cuốc xe cấp cứu 21 triệu đồng chở bệnh nhân từ Bắc Ninh về Thái Nguyên với quãng đường khoảng 200 km đang gây xôn xao dư luận nhiều giờ qua.

Trao đổi với báo chí, ông Vũ Thanh Giang, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1, khẳng định xe cấp cứu chở bệnh nhân về không phải của bệnh viện. Đơn vị không cung cấp dịch vụ vận chuyển người bệnh về nhà. Xe cứu thương chỉ phục vụ cấp cứu và chuyển viện khẩn cấp theo quy định của ngành y tế.

Khi gia đình yêu cầu, bệnh viện chỉ hướng dẫn lựa chọn phương án phù hợp. Nếu có nhân viên đi cùng, phần lớn theo đề nghị từ người nhà bệnh nhân, không thuộc chỉ đạo hay chủ trương của đơn vị.

Theo ông Giang, ngày 26.8, lãnh đạo bệnh viện đã làm việc với lái xe Giáp, người lái chiếc xe gây xôn xao dư luận, và cử tổ công tác về địa phương làm việc trực tiếp với gia đình bệnh nhân. Qua làm việc, tài xế Giáp thừa nhận việc tự ý thu tiền và đã trả lại cho gia đình 16 triệu đồng qua tài khoản từ tối 25.8. Tài xế Giáp báo cáo xe là của mình.

