Thời sự

Vụ '21 triệu/cuốc xe cấp cứu 200 km': Tạm đình chỉ 3 cán bộ bệnh viện

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
27/08/2025 13:47 GMT+7

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1 tạm đình chỉ 3 cán bộ, gồm điều dưỡng trưởng và lái xe, để làm rõ vụ người dân tố cáo xe cứu thương đi 200 km thu 21 triệu đồng.

Ngày 27.8, Sở Y tế Bắc Ninh cho biết, Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1 đã có báo cáo ban đầu về phản ánh của công dân liên quan việc bị "chặt chém" 21 triệu đồng cho một chuyến xe cấp cứu từ Bắc Ninh về Thái Nguyên.

Theo đó, Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1 đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thị Thiu, viên chức Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (điều dưỡng trưởng kíp trực) và tạm đình chỉ công việc đối với ông Vũ Văn Giáp, hợp đồng lao động thuộc Phòng Hành chính quản trị, nhân viên lái xe chở người bệnh và ông Nguyễn Văn Thắng, hợp đồng lao động thuộc Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (điều dưỡng hộ tống người bệnh).

Đồng thời, các cá nhân liên quan phải làm báo cáo tường trình sự việc.

Vụ '21 triệu/cuốc xe cấp cứu 200 km': Tạm đình chỉ 3 cán bộ bệnh viện- Ảnh 1.

Chị Nguyễn Ánh Tuyết chia sẻ gia đình đã nhận được 16 triệu đồng do tài xế trả lại sau khi chị chia sẻ sự việc lên mạng xã hội

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, ngày 26.8, chị Nguyễn Ánh Tuyết (trú tại xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên) chia sẻ trên mạng xã hội về việc gia đình phải trả 21 triệu đồng cho một chuyến xe cấp cứu chở người nhà từ Bắc Ninh về Thái Nguyên.

Cụ thể, ngày 15.8, bố chị Tuyết là ông Nguyễn Văn T. (lao động tự do tại tỉnh Bắc Ninh) bất ngờ rơi vào tình trạng nguy kịch và được đưa vào Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1, sau đó chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để điều trị.

Sau 4 ngày điều trị, sức khỏe của ông T. không có tiến triển. Gia đình quyết định làm thủ tục đưa ông về quê và đề nghị bệnh viện hỗ trợ xe cấp cứu.

Theo chị Tuyết, khi hỏi chi phí vận chuyển, bác sĩ nói sẽ mất vài triệu đồng. Trước khi lên xe, gia đình tiếp tục hỏi, tài xế nói "cứ yên tâm, về đến nơi sẽ tính theo km, không lo bị thu quá cao".

Khoảng 12 giờ 20 ngày 19.8, xe cấp cứu xuất phát từ Bắc Ninh, đến khoảng 16 giờ cùng ngày thì về đến nhà ở Thái Nguyên, với quãng đường di chuyển khoảng 200 km.

Khi về đến nơi, tài xế báo chi phí cả chuyến là 22 triệu đồng, trong đó 4 triệu là tiền bác sĩ đi kèm. Tuy nhiên, thấy gia đình khó khăn nên "giảm giá" còn 21 triệu đồng. Tuy bất ngờ nhưng gia đình vẫn chi trả đầy đủ số tiền theo yêu cầu để tập trung lo cho người bệnh.

Ngày 21.8, ông T. qua đời. Trong tang lễ, nhiều người nghe kể lại sự việc đã tỏ ra bất bình trước mức phí quá cao, khuyên chị Tuyết nên trình báo công an. Sau đó, chị đã đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội để tham khảo ý kiến cộng đồng.

Sau khi bài viết được chia sẻ rộng rãi, tài xế chở bố chị Tuyết hôm đó đã chủ động liên hệ với gia đình và hoàn trả lại phần lớn số tiền đã thu.

"Tối 25.8, tài xế đã liên hệ với gia đình tôi trả lại 16 triệu đồng, nói là hoàn lại 15 triệu và gửi 1 triệu phúng viếng bố tôi. Gia đình tôi không muốn làm căng nên đã nhận lại số tiền đó", chị Tuyết cho biết.

Ngày 26.8, bà Tô Thị Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, đã ký công văn gửi Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1, yêu cầu xác minh ý kiến công dân, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) đối với các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định hiện hành.

Bắc Ninh Đình chỉ cán bộ xe cứu thương
