Bình Dương: Một phó công an phường bị tạm đình chỉ công tác vì thiếu chuẩn mực

Ngày 30.5, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày (kể từ ngày 29.5) đối với trung tá T.H.H, Phó trưởng công an P.Chánh Nghĩa (TP.Thủ Dầu Một), do có liên quan đến đoạn clip đăng trên mạng xã hội với hình ảnh có dấu hiệu say xỉn, ở trần, cự cãi qua lại, sau đó tát vào mặt một người đàn ông.

Nguời ở trần trong đoạn clip được xác định là trung tá H. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đoạn clip sau đó được đăng trên mạng xã hội cho thấy thời điểm xảy ra vụ việc vào tối 28.5. Người đăng đoạn clip bức xúc cho biết người bị đánh là chồng của mình, trên đường đi làm thì bị "đưa" ra hẻm đánh; đồng thời chỉ đích danh người đánh là trung tá H.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc xác minh và đi đến quyết định tạm đình chỉ công tác đối với trung tá T.H.H, để tiếp tục làm rõ những nội dung liên quan đến sự việc.