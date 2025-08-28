Vụ '21 triệu/cuốc xe cấp cứu 200 km': Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1 lên tiếng

Trao đổi với báo chí, ông Vũ Thanh Giang, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1, khẳng định xe cấp cứu chở bệnh nhân về không phải của bệnh viện. Đơn vị không cung cấp dịch vụ vận chuyển người bệnh về nhà. Xe cứu thương chỉ phục vụ cấp cứu và chuyển viện khẩn cấp theo quy định của ngành y tế.

Khi gia đình yêu cầu, bệnh viện chỉ hướng dẫn lựa chọn phương án phù hợp. Nếu có nhân viên đi cùng, phần lớn theo đề nghị từ người nhà bệnh nhân, không thuộc chỉ đạo hay chủ trương của đơn vị.

Người nhà bệnh nhân cho biết đã đòi lại được phần lớn số tiền sau khi thông tin vụ "21 triệu/cuốc xe cấp cứu 200 km" gây xôn xao dư luận ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo ông Giang, ngày 26.8, lãnh đạo bệnh viện đã làm việc với lái xe Giáp, người lái chiếc xe gây xôn xao dư luận, và cử tổ công tác về địa phương làm việc trực tiếp với gia đình bệnh nhân. Qua làm việc, tài xế Giáp thừa nhận việc tự ý thu tiền và đã trả lại cho gia đình 16 triệu đồng qua tài khoản từ tối 25.8. Tài xế Giáp báo cáo xe là của mình.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1 cũng cho rằng, hiện nay, xung quanh nhiều bệnh viện có sự xuất hiện của các đội xe cứu thương tư nhân, trong đó có những trường hợp được nhân viên y tế giới thiệu.

Bệnh viện đã nhiều lần nhắc nhở, siết chặt quản lý, phối hợp với cơ quan chức năng để ngăn chặn tình trạng cò mồi, xe dù hoạt động trong khuôn viên bệnh viện nhưng tình trạng này vẫn tái diễn.

Ông Vũ Thanh Giang cho rằng, vụ việc là hành vi cá nhân, nằm ngoài quy trình chuyên môn của bệnh viện. Sau khi nhận được phản ánh, bệnh viện đã họp khẩn ban giám đốc, các phòng, ban liên quan để xác minh và bước đầu có các thông tin nêu trên.

Bệnh viện chờ giải trình chi tiết từ các cá nhân liên quan để có căn cứ xử lý. Nếu phát hiện có vi phạm chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, bệnh viện cam kết xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời bảo vệ uy tín ngành y.

Trước đó, Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1 đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thị Thiu, viên chức, thuộc Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (điều dưỡng trưởng kíp trực); tạm đình chỉ công việc đối với ông Vũ Văn Giáp, hợp đồng lao động thuộc Phòng Hành chính quản trị, nhân viên lái xe chở người bệnh và ông Nguyễn Văn Thắng, hợp đồng lao động thuộc Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (điều dưỡng hộ tống người bệnh).

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 26.8, chị Nguyễn Ánh Tuyết (trú tại xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên) chia sẻ trên mạng xã hội về việc gia đình phải trả 21 triệu đồng cho một chuyến xe cấp cứu chở người nhà từ Bắc Ninh về Thái Nguyên.

Cụ thể, ngày 15.8, bố chị là ông Nguyễn Văn T. (lao động tự do tại tỉnh Bắc Ninh) bị bệnh nguy kịch và được đưa vào Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1, điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Tuy nhiên, sức khỏe của ông T. không tiến triển nên gia đình xin đưa ông về quê, đồng thời đề nghị bệnh viện hỗ trợ xe cấp cứu đưa bệnh nhân về nhà.

Theo chị Tuyết, khi hỏi chi phí vận chuyển, bác sĩ nói sẽ mất vài triệu đồng. Trước khi lên xe, gia đình tiếp tục hỏi, tài xế nói "cứ yên tâm, về đến nơi sẽ tính theo km, không lo bị thu quá cao.

Khi về đến nơi, tài xế báo chi phí cả chuyến là 22 triệu đồng, trong đó 4 triệu là tiền bác sĩ đi kèm. Tuy nhiên, thấy gia đình khó khăn nên họ "giảm giá" còn 21 triệu đồng.

Ngày 21.8, ông T. qua đời. Trong tang lễ, nhiều người nghe kể lại sự việc đã tỏ ra bất bình trước mức phí quá cao, khuyên chị Tuyết nên trình báo công an.

Chị Tuyết đã đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận. Tài xế lái xe sau đó đã liên hệ với gia đình và hoàn lại 16 triệu đồng, nói là trả lại 15 triệu và gửi 1 triệu phúng viếng bệnh nhân.