Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng miếng SJC tăng vọt lên 128,5 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
28/08/2025 16:42 GMT+7

Chiều 28.8, giá vàng miếng SJC tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng, nâng mức tăng giá trong ngày lên nửa triệu đồng mỗi lượng. Vàng miếng SJC lập đỉnh mới với 128,5 triệu đồng/lượng.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC tăng giá vàng miếng SJC thêm 300.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 127 triệu đồng, bán ra 128,5 triệu đồng. Trước đó, các công ty kinh doanh vàng như Doji, Bảo Tín Minh Châu… đã tăng giá mua lên 127 triệu đồng, bán ra 128,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 126 triệu đồng, bán ra 128,5 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC tăng vọt lên 128,5 triệu đồng/lượng - Ảnh 1.

Giá vàng tăng lên kỷ lục mới 128,5 triệu đồng/lượng

ẢNH: THANH XUÂN

Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng thêm 100.000 đồng mỗi lượng. Công ty Phú Quý mua vào 120 triệu đồng, bán ra 123 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 120,1 triệu đồng, bán ra 122,7 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu có mức giá cao nhất thị trường khi bán ra 123,3 triệu đồng, mua vào 120,3 triệu đồng…

Vàng trong nước tăng khi lượng khách hàng mua vào tăng lên trong khi các công ty không có hàng và bán nhỏ giọt. Thêm vào đó, vàng trong nước tăng bởi kim loại quý thế giới tăng vọt qua mức 3.400 USD/ounce vào chiều 28.8. Vàng đã lên giá từ mức 3.383 USD lên hơn 3.402 USD. Lực mua vàng trên thị trường thế giới vẫn gia tăng. Quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPDR vừa mua vào 2,58 tấn vàng, nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên 962,5 tấn. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp quỹ này thực hiện mua vàng với tổng khối lượng lên 5,73 tấn. Các nhà đầu tư thế giới mua vàng khi những lo ngại lạm phát gia tăng từ sau chính sách thuế quan của Mỹ. Trong tuần này, Mỹ sẽ công bố một số dữ liệu liên quan đến lạm phát. Trường hợp dự báo lạm phát tăng lên có thể sẽ tác động đến chính sách lãi suất công bố vào cuộc họp đầu tháng 9 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 28.8.2025: Phá kỷ lục cũ, SJC tăng lập kỷ lục mới

Giá vàng hôm nay 28.8.2025: Phá kỷ lục cũ, SJC tăng lập kỷ lục mới

Giá vàng miếng và nhẫn cùng tăng giá lên mức cao kỷ lục vào sáng 28.8. Kim loại quý thế giới quay lại mức cao nhất trong vòng 2 tuần qua.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng Vàng miếng vàng nhẫn Mỹ Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận