Giá vàng miếng SJC tăng vọt lên 128,5 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC tăng giá vàng miếng SJC thêm 300.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 127 triệu đồng, bán ra 128,5 triệu đồng. Trước đó, các công ty kinh doanh vàng như Doji, Bảo Tín Minh Châu… đã tăng giá mua lên 127 triệu đồng, bán ra 128,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 126 triệu đồng, bán ra 128,5 triệu đồng…

Giá vàng tăng lên kỷ lục mới 128,5 triệu đồng/lượng ẢNH: THANH XUÂN

Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng thêm 100.000 đồng mỗi lượng. Công ty Phú Quý mua vào 120 triệu đồng, bán ra 123 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 120,1 triệu đồng, bán ra 122,7 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu có mức giá cao nhất thị trường khi bán ra 123,3 triệu đồng, mua vào 120,3 triệu đồng…

Vàng trong nước tăng khi lượng khách hàng mua vào tăng lên trong khi các công ty không có hàng và bán nhỏ giọt. Thêm vào đó, vàng trong nước tăng bởi kim loại quý thế giới tăng vọt qua mức 3.400 USD/ounce vào chiều 28.8. Vàng đã lên giá từ mức 3.383 USD lên hơn 3.402 USD. Lực mua vàng trên thị trường thế giới vẫn gia tăng. Quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPDR vừa mua vào 2,58 tấn vàng, nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên 962,5 tấn. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp quỹ này thực hiện mua vàng với tổng khối lượng lên 5,73 tấn. Các nhà đầu tư thế giới mua vàng khi những lo ngại lạm phát gia tăng từ sau chính sách thuế quan của Mỹ. Trong tuần này, Mỹ sẽ công bố một số dữ liệu liên quan đến lạm phát. Trường hợp dự báo lạm phát tăng lên có thể sẽ tác động đến chính sách lãi suất công bố vào cuộc họp đầu tháng 9 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).