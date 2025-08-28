Giá vàng hôm nay 28.8.2025: Phá kỷ lục cũ, SJC tăng lập kỷ lục mới

Giá vàng miếng SJC tăng thêm 200.000 - 700.000 đồng mỗi lượng, lên mức cao kỷ lục. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá mua vào thêm 700.000 đồng mỗi lượng, lên 126,7 triệu đồng, trong khi giá bán ra tăng 200.000 đồng, lên 128,2 triệu đồng. Tập đoàn Doji giữ giá mua vào 126 triệu đồng, bán ra 128 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 125,4 triệu đồng, bán ra 128 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua vàng thêm 200.000 đồng, lên 127 triệu đồng, bán ra đứng ở mức 128 triệu đồng…

Các công ty cũng tăng giá vàng nhẫn 4 số 9 từ 200.000 - 400.000 đồng mỗi lượng. Chẳng hạn, Công ty SJC mua vào lên 120,1 triệu đồng, bán ra 122,7 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 119,8 triệu đồng, bán ra 122,8 triệu đồng. Riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu có mức giá bán ra cao nhất thị trường với 123 triệu đồng, mua vào 120 triệu đồng… Giá vàng nhẫn đang có mức giá cao kỷ lục.

Giá vàng miếng SJC tăng lên kỷ lục ẢNH: NGỌC THẮNG

Kim loại quý trên thị trường thế giới tăng mạnh 20 USD mỗi ounce, lên 3.397 USD. Vàng đạt mức cao nhất trong 2 tuần qua do lo ngại rủi ro kinh tế lan rộng hơn. Các nhà đầu tư duy trì thái độ thận trọng trước dữ liệu lạm phát quan trọng chuẩn bị được công bố, có thể cung cấp thông tin chi tiết về định hướng chính sách tiền tệ trong tương lai của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Diễn biến của kim loại quý diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng xung quanh vấn đề độc lập của ngân hàng trung ương sau nỗ lực gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm bãi nhiệm một thống đốc Fed.

Theo các nhà phân tích, sức hấp dẫn của vàng xuất phát từ áp lực lạm phát gia tăng, đe dọa làm xói mòn sức mua của tiền tệ pháp định. Ngoài ra, niềm tin suy giảm vào sự ổn định dài hạn của đồng đô la Mỹ cũng là một động lực cơ bản khác hỗ trợ giá vàng tăng cao. Những yếu tố này tạo nên luận điểm đầu tư hấp dẫn cho kim loại quý như một công cụ phòng ngừa rủi ro danh mục đầu tư trước sự mất giá tiền tệ và áp lực lạm phát.