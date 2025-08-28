Vàng tăng kỷ lục sau khi xóa bỏ độc quyền

Ùn ùn kéo nhau mua vàng khi giá lên đỉnh

Khảo sát tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bàn Cờ, TP.HCM) cho thấy, khách hàng đến mua vàng đông hơn nhiều so với trước đó. Để tránh lộn xộn, công ty phát số thứ tự để khách xếp hàng tuần tự đi vào bên trong. Khu vực bán vàng nhẫn, vàng miếng một hàng dài người chờ đến lượt mua, trong khi quầy bán vắng hoe. Chênh lệch cung cầu lớn nên công ty hạn chế, chỉ bán cho mỗi người 1 lượng vàng miếng SJC và 1 chỉ vàng nhẫn.

Tương tự, tại các cửa hàng của một số công ty kinh doanh vàng khác cũng chủ yếu là người mua nên lượng bán ra cũng nhỏ giọt. Công ty Mi Hồng bán cho khách 1 chỉ vàng nhẫn, vàng miếng SJC không có. Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm số lượng vàng bán cho khách hàng từ 2 chỉ vàng nhẫn xuống còn 1 chỉ, đơn vị này cũng tạm hết vàng miếng SJC…

Khách chờ mua vàng trưa 27.8 tại Công ty SJC ẢNH: THANH XUÂN

Lượng người xếp hàng mua vàng trong ngày 27.8 tăng lên bất chấp giá đang ở mức cao kỷ lục. Ngay đầu giờ sáng, Công ty SJC tăng giá vàng miếng thêm 300.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 126 triệu đồng, bán ra 128 triệu đồng. Công ty Mi Hồng cũng liên tục tăng mỗi lượng vàng miếng thêm 300.000 đồng, lên 126,8 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 128 triệu đồng. Tập đoàn Doji tăng 300.000 đồng, lên 128 triệu đồng, nhưng chiều mua vào lại giảm 100.000 đồng, xuống còn 126 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng vàng miếng, lên 125,4 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 128 triệu đồng… Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC được nhiều người rao bán tới 128,3 - 128,8 triệu đồng/lượng. Dù vậy, mức giá này giảm gần 2 triệu đồng/lượng so với tối 26.8 nhưng vẫn là mức giá cao nhất từ trước đến nay. Vàng nhẫn cũng tăng giá thêm 300.000 - 400.000 đồng mỗi lượng. Công ty Phú Quý mua vào lên 119,5 triệu đồng, bán ra 122,5 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 119,9 triệu đồng, bán ra 122,5 triệu đồng…

So với đầu tháng 8, mỗi lượng vàng miếng SJC đã tăng 5 - 6,5 triệu đồng, bán ra tăng 6,7 triệu đồng. Như vậy, chỉ chưa đầy 1 tháng, vàng tăng giá hơn 5%. Còn nếu so với đầu năm, giá vàng đã tăng 44 - 45 triệu đồng mỗi lượng, tương đương mức tăng giá hơn 53%.

Diễn biến này hoàn toàn bất ngờ với nhiều người. Trước đó, nhiều người dự báo vàng sẽ bị bán tháo nếu quy định độc quyền vàng miếng SJC cũng như nhập khẩu nguyên liệu vàng được xóa bỏ. Thế nhưng lực bán vàng đã không xuất hiện sau khi Chính phủ công bố thông tin cởi trói cho thị trường vàng, trong đó điểm nổi bật là xóa bỏ độc quyền vàng miếng, cho phép doanh nghiệp, ngân hàng đáp ứng một số điều kiện được sản xuất vàng miếng. Đồng thời doanh nghiệp, ngân hàng được phép nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu có hàm lượng từ 99,5% trở lên. Sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu cho các mục đích như sản xuất vàng miếng; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; bán cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại được cấp giấy phép sản xuất vàng miếng; bán cho doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ…

Nhiều khách hàng chờ đợi mua vàng khi giá cao kỷ lục ẢNH: THANH XUÂN

Thị trường vẫn khan cung

Giải thích về diễn biến bất ngờ của thị trường, ông Nguyễn Ngọc Trọng - Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới, cho rằng Nghị định 232 ban hành là một động thái mới cho thị trường vàng trong tương lai. Tuy nhiên, mức tác động của những thông tin này chưa thể giải quyết ngay bài toán của thị trường hiện nay. Đó là vấn đề nguồn cung trên thị trường, do đó câu chuyện mua vàng ở mức cao kỷ lục vẫn diễn ra. Nếu thời điểm hiện tại thị trường có thêm các thương hiệu vàng miếng khác ngoài SJC thì chắc chắn sẽ không xảy ra hiện tượng người dân xếp hàng mua như hiện nay. Tuy nhiên, vàng miếng SJC là thương hiệu có từ mấy chục năm nay, tính thanh khoản của miếng vàng này cao nên nhiều người lựa chọn.

"Đây cũng là vấn đề sau này khi xóa độc quyền vàng miếng thì các đơn vị hội đủ điều kiện có mặn mà tham gia vào hoạt động đầu tư sản xuất một thương hiệu vàng khác hay không. Quan trọng nhất là nguồn nguyên liệu sản xuất vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ có được cung cấp mà không bị gián đoạn hay không. Dù vậy, những quy định mới cũng cho thấy hướng đi dài hạn cho thị trường vàng trong tương lai", ông Nguyễn Ngọc Trọng nói.

Tương tự, ông Huỳnh Trung Khánh - Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, cũng nhận xét Nghị định 232 ban hành đã giải tỏa nhiều vướng mắc của ngành vàng trong hơn 13 năm qua. Tuy nhiên cần có thời gian hướng dẫn Nghị định đi vào thực tế. Đối với xóa bỏ độc quyền vàng miếng, cho các doanh nghiệp, ngân hàng được sản xuất vàng miếng thì với điều kiện đưa ra sẽ có vài doanh nghiêp, ngân hàng đáp ứng được. Theo đó, điều kiện vốn điều lệ của doanh nghiệp trên 1.000 tỉ đồng, còn ngân hàng trên 50.000 tỉ đồng thì có 3 doanh nghiệp là SJC, PNJ, DOJI; còn ngân hàng thì có Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank, MB, VPBank, Techcombank, ACB. Các đơn vị muốn sản xuất vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu cần có thông tư hướng dẫn để thực hiện. Trong khi nguồn cung vàng trên thị trường hiện nay eo hẹp nên giá cứ tăng lên. Dù vậy ông Khánh cảnh báo, vàng trong nước hiện nay cao hơn thế giới gần 20 triệu đồng/lượng người mua sẽ gặp nhiều rủi ro khi lực bán vàng tăng lên. "Thế nhưng bối cảnh giá vàng thế giới hiện đang đà tăng giá. Việc Mỹ giảm lãi suất USD trong thời gian tới sẽ hỗ trợ cho kim loại quý gia tăng. Nhiều người kỳ vọng giá vàng còn lên nữa nên mua mà chưa tính đến rủi ro", ông Khánh giải thích.