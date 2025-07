Giá vàng hôm nay 16.7.2025: Vàng miếng SJC cao hơn thế giới trên 15 triệu đồng/lượng

Công ty Mi Hồng tăng giá bán vàng miếng SJC 300.000 đồng, lên 120,8 triệu đồng mỗi lượng, trong khi chiều mua vào đứng yên ở mức 119,1 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC giữ nguyên giá vàng 119,1 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 121,1 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng giữ giá mua vào 118,4 triệu đồng, bán ra 121,1 triệu đồng…

Trong khi đó, Công ty Phú Quý giảm mỗi lượng vàng nhẫn 200.000 đồng, xuống 114,8 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 117,8 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 114,6 triệu đồng, bán ra 117,2 triệu đồng… Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 15,3 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn khoảng 11,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC duy trì trên 121 triệu đồng/lượng ẢNH: T.X

Giá vàng thế giới tăng nhẹ 6 USD/ounce, lên 3.331 USD sau đà giảm mạnh trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 15.7). Trước đó, kim loại quý giảm mạnh từ 3.365 USD xuống 3.322 USD do hoạt động bán tháo của các nhà đầu tư. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ vừa công bố được cho là không gây ảnh hưởng đến lạm phát. Dữ liệu kinh tế Mỹ trong tuần cho thấy CPI tháng 6 tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với kỳ vọng của thị trường và so sánh với mức tăng 2,4% trong báo cáo CPI tháng 5. CPI lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, cũng phù hợp với kỳ vọng. Thị trường không có phản ứng tức thời đáng kể nào với dữ liệu, nhưng USDX đã tăng giá và lợi suất trái phiếu tăng do kỳ vọng lạm phát vẫn đủ ổn định để Fed giữ nguyên lãi suất và chưa vội cắt giảm lãi suất.

Theo bà Ewa Manthey, chiến lược gia hàng hóa tại ING, khi dòng vốn ETF chảy vào chậm lại và lượng mua ròng trong hợp đồng tương lai giảm, vàng cần một chất xúc tác mới, nhưng hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương vẫn được duy trì và động lực tăng giá vẫn còn. Môi trường kinh tế không chắc chắn và nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư khỏi đồng đô la Mỹ sẽ thúc đẩy các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng vào năm 2025.