Giá vàng hôm nay 27.8.2025: Lập kỷ lục mới ngay sau khi xóa bỏ độc quyền vàng miếng

Sáng nay (27.8), giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục tăng và ghi nhận mức kỷ lục mới. Cụ thể, SJC mua vào 126 triệu đồng/lượng và bán ra 128 triệu đồng, tăng 300.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Giá vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng tăng từ 200.000 - 300.000 đồng, đưa giá mua lên 119,9 triệu đồng, bán ra 122,4 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tại các công ty khác cũng tăng tương tự như Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng 200.000 đồng khi mua vào lên 119,6 triệu đồng và bán ra 122,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý tăng nửa triệu đồng, đưa giá mua lên 119,5 triệu đồng, bán ra 122,5 triệu đồng…

Giá vàng sáng 27.8 tăng mạnh, lập kỷ lục mới ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng cao theo đà đi lên của thế giới mặc dù có lúc sụt giảm sau khi chiều 26.8 Chính phủ ban hành Nghị định 232/2025 xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Điều này có thể kéo mức chênh lệch của vàng trong nước với thế giới đi xuống khi nguồn cung gia tăng.

Giá vàng thế giới duy trì đà tăng lên 3.382,5 USD, cao hơn một ngày trước 7 USD. Kim loại quý lên cao nhất trong 2 tuần qua khi niềm tin của nhà đầu tư vào Ngân hàng Trung ương Mỹ bị lung lay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải Thống đốc Cục Dự trữ liên bang (Fed) Lisa Cook. Trước đó, kỳ vọng về việc Fed hạ lãi suất từ tháng 9 tăng cao cũng hỗ trợ giá vàng đi lên.

Mới đây, dữ liệu cho thấy số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ trong tháng 7.2025 giảm 2,8%, thấp hơn so với dự báo giảm 4% và mức giảm 9,4% hồi tháng 6.2025. Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu GDP của Mỹ vào ngày 28.8 và chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) vào ngày 29.8.