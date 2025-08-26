Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 26.8.2025: Tăng sát 128 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
26/08/2025 09:57 GMT+7

Đà tăng giá của vàng miếng SJC vẫn chưa dừng lại khi thêm 600.000 đồng mỗi lượng, đạt mức cao kỷ lục với 127,7 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC đắt hơn thế giới lên 20 triệu đồng/lượng.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá mua vàng miếng SJC 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào 126,1 triệu đồng, bán ra tăng thêm 600.000 đồng, lên 127,7 triệu đồng. Tập đoàn Doji tăng giá mua lên 126,1 triệu đồng, bán ra 127,7 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua 300.000 đồng, lên 126,7 triệu đồng, bán ra tăng thêm 600.000 đồng, lên 127,7 triệu đồng… 

Giá vàng nhẫn cũng tăng thêm từ 100.000 - 200.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào lên 119,6 triệu đồng, bán ra 122,2 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 118,9 triệu đồng, bán ra 121,9 triệu đồng… 

Tốc độ tăng giá vàng trong nước nhanh khiến vàng SJC đắt hơn thế giới lên 20 triệu đồng/lượng (mức cao nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây), vàng nhẫn cao hơn 14,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 26.8.2025: Tăng sát 128 triệu đồng/lượng - Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC lên gần 128 triệu đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng 8 USD, lên 3.375 USD/ounce. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 25.8), kim loại quý đã giảm từ 3.375 USD mỗi ounce xuống 3.351 USD rồi đột ngột vọt lên 3.387 USD. Giá vàng đang được hỗ trợ tăng tốt trở lại, hướng đến mức 3.400 USD/ounce. Sức mạnh hiện tại của kim loại quý này phần lớn đến từ kỳ vọng về chính sách tiền tệ. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang dự đoán 86% khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 - một khả năng đáng kể phản ánh kỳ vọng rộng rãi về các biện pháp chính sách nới lỏng.

Thị trường đang hướng sự chú ý đến dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) được công bố vào thứ sáu - thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Báo cáo này sẽ cung cấp dữ liệu quan trọng về các cân nhắc chính sách của ngân hàng trung ương và có thể củng cố kỳ vọng cắt giảm lãi suất hiện tại hoặc thúc đẩy việc đánh giá lại quỹ đạo chính sách tiền tệ. Việc công bố chỉ số PCE sắp tới sẽ quyết định liệu vàng có thể tiếp tục duy trì đà tăng gần đây hay phải đối mặt với áp lực mới. Diễn biến thị trường hiện tại nhấn mạnh vai trò liên tục của vàng như một công cụ phòng ngừa lạm phát và tài sản nhạy cảm với chính sách tiền tệ, đồng thời làm nổi bật những yếu tố phức tạp quyết định định giá kim loại quý trên thị trường tài chính hiện đại.

Tin liên quan

Kiến nghị thuế xuất khẩu vàng xuống 0%

Kiến nghị thuế xuất khẩu vàng xuống 0%

Theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2023 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan, Bộ Tài chính kiến nghị thuế xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ dự kiến giảm từ 1% xuống 0%.

Xếp hàng mua vàng khi giá cao kỷ lục

Khám phá thêm chủ đề

vàng Vàng miếng vàng nhẫn SJC Mỹ Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận