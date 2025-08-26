Giá vàng hôm nay 26.8.2025: Tăng sát 128 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá mua vàng miếng SJC 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào 126,1 triệu đồng, bán ra tăng thêm 600.000 đồng, lên 127,7 triệu đồng. Tập đoàn Doji tăng giá mua lên 126,1 triệu đồng, bán ra 127,7 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua 300.000 đồng, lên 126,7 triệu đồng, bán ra tăng thêm 600.000 đồng, lên 127,7 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng tăng thêm từ 100.000 - 200.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào lên 119,6 triệu đồng, bán ra 122,2 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 118,9 triệu đồng, bán ra 121,9 triệu đồng…

Tốc độ tăng giá vàng trong nước nhanh khiến vàng SJC đắt hơn thế giới lên 20 triệu đồng/lượng (mức cao nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây), vàng nhẫn cao hơn 14,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC lên gần 128 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng 8 USD, lên 3.375 USD/ounce. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 25.8), kim loại quý đã giảm từ 3.375 USD mỗi ounce xuống 3.351 USD rồi đột ngột vọt lên 3.387 USD. Giá vàng đang được hỗ trợ tăng tốt trở lại, hướng đến mức 3.400 USD/ounce. Sức mạnh hiện tại của kim loại quý này phần lớn đến từ kỳ vọng về chính sách tiền tệ. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang dự đoán 86% khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 - một khả năng đáng kể phản ánh kỳ vọng rộng rãi về các biện pháp chính sách nới lỏng.

Thị trường đang hướng sự chú ý đến dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) được công bố vào thứ sáu - thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Báo cáo này sẽ cung cấp dữ liệu quan trọng về các cân nhắc chính sách của ngân hàng trung ương và có thể củng cố kỳ vọng cắt giảm lãi suất hiện tại hoặc thúc đẩy việc đánh giá lại quỹ đạo chính sách tiền tệ. Việc công bố chỉ số PCE sắp tới sẽ quyết định liệu vàng có thể tiếp tục duy trì đà tăng gần đây hay phải đối mặt với áp lực mới. Diễn biến thị trường hiện tại nhấn mạnh vai trò liên tục của vàng như một công cụ phòng ngừa lạm phát và tài sản nhạy cảm với chính sách tiền tệ, đồng thời làm nổi bật những yếu tố phức tạp quyết định định giá kim loại quý trên thị trường tài chính hiện đại.