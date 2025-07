Giá vàng hôm nay 6.7.2025: Vì sao vàng tăng nhưng người mua vẫn lỗ?

Giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC hiện được mua vào ở mức 118,9 triệu đồng/lượng, bán ra 120,9 triệu đồng, tăng 1,7 triệu đồng so với cuối tuần trước. Dù vậy, người mua vàng miếng sau một tuần vẫn bị lỗ 300.000 đồng/lượng do mức tăng vẫn chưa đủ bù với chênh lệch giá mua và bán.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC được mua vào 114,3 triệu đồng, bán ra 116,8 triệu đồng, tăng 1,1 triệu đồng sau một tuần. Do mức tăng của vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng trong khi chênh lệch giá mua bán cao hơn nên người mua vào sau một tuần vẫn bị lỗ 1,4 triệu đồng/lượng. Riêng tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được mua vào 115,7 triệu đồng, bán ra 118,7 triệu đồng, tăng 1,6 triệu đồng so với cuối tuần trước và người mua cũng lỗ 1,4 triệu đồng/lượng do chênh lệch giá mua bán lên đến 3 triệu đồng.

Dù giá vàng tăng trong tuần nhưng người mua vẫn bị lỗ 1,4 triệu đồng/lượng ẢNH: ĐỘC LẬP

Giá vàng thế giới sau một tuần tăng hơn 63 USD, lên 3.335,93 USD/ounce. Kim loại quý tăng trong tuần do đồng USD suy yếu và dòng tiền chảy vào tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh thời hạn cho các thỏa thuận thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đến gần.

Tuy nhiên, các nhà phân tích có dự báo trái chiều về xu hướng của vàng trong tuần trước. Cuộc khảo sát của Kitco News có sự tham gia của 14 nhà phân tích thì có 5 người, tương đương 36% cho rằng vàng sẽ tăng và cũng có 5 người dự báo giá vàng sẽ đi ngang. Còn lại có 4 người, tương đương 28% nhận định vàng quay đầu đi xuống.

Riêng các nhà đầu tư cá nhân vẫn dự báo vàng sẽ tăng trở lại. Kết quả cuộc khảo sát trực tuyến với 243 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì có 143 người, tương ứng 59% dự báo giá vàng sẽ tăng. Ngược lại có 49 người, tương đương 20% nhận định vàng giảm và 51 nhà đầu tư còn lại, tương ứng 21% nghĩ rằng vàng sẽ đi ngang.