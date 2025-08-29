Xem nhanh 20h ngày 29.8: Bão số 6 sắp xuất hiện, hướng vào Nghệ An - Quảng Trị | Bà Paetongtarn bị phế truất

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, hướng vào Nghệ An - Quảng Trị

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 13 giờ hôm nay 29.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,5 độ vĩ bắc và 112,1 độ kinh đông, trên vùng biển nam đặc khu Hoàng Sa. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất ở cấp 7, tương đương tốc độ gió từ 50 - 61 km/giờ, giật bão số 6cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 20 - 25 km/giờ.

Dự báo trong 12 - 36 giờ tới, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành trên Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 30.8, tâm bão ở vị trí 17,2 độ vĩ bắc và 109,8 độ kinh đông, trên vùng biển Quảng Trị đến Đà Nẵng. Vùng gần tâm bão, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, từ đêm nay 29.8 đến hết ngày 31.8, các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP.Huế có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200 - 350 mm, có nơi trên 600 mm.

Tòa án Thái Lan phế truất Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra

Hãng Reuters đưa tin Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã phế truất Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra vì vi phạm đạo đức, chỉ sau một năm bà nắm quyền. Bà Paetongtarn (39 tuổi) từng là thủ tướng trẻ nhất của Thái Lan.

Trong phán quyết của mình, tòa án cho biết bà Paetongtarn đã vi phạm đạo đức trong một cuộc điện thoại bị rò rỉ vào tháng 6, trong đó bà dường như đã tỏ ra yếu thế trước Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen khi cả 2 nước đang căng thẳng biên giới.

Phát biểu sau phán quyết trên, bà Paetongtarn cho biết bà đã tìm cách bảo vệ lợi ích quốc gia trong cuộc điện đàm với ông Hun Sen.

“Phán quyết hôm nay đã gây ra sự thay đổi trong chính trị Thái Lan, tất cả chúng ta đều phải chung tay, mọi phía, dù là chính phủ hay đối lập, hay người dân, tất cả chúng ta phải cùng làm việc để xây dựng ổn định chính trị và đảm bảo rằng sẽ không có một bước ngoặt nào khác xảy ra nữa”, Reuters dẫn lời bà nói với các phóng viên và cho biết mình chấp nhận phán quyết.

