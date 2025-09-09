Bộ Chính trị cho ý kiến nhân sự đại hội đảng bộ tỉnh Tây Ninh, Tuyên Quang

Tại buổi làm việc, tổ công tác của Bộ Chính trị đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện chủ yếu trình đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 và dự thảo nghị quyết đại hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc làm việc ẢNH: TTXVN

Tổ công tác đánh giá, nhìn chung dự thảo các văn kiện đã được các tỉnh ủy đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong 5 năm qua, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2025 - 2030 thể hiện tinh thần quyết tâm chính trị, tầm nhìn phát triển, xác định nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển, cơ bản quán triệt và cụ thể hóa được chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị ban hành gần đây.

Các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện của Tỉnh ủy Tây Ninh, Tỉnh ủy Tuyên Quang; đồng thời đề nghị làm rõ thêm những kết quả nổi bật, những mặt còn hạn chế, bổ sung nêu rõ về tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, bổ sung định hướng tầm nhìn chiến lược trong giai đoạn mới và đặt ra yêu cầu đối với từng địa phương.

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống trung dũng, kiên cường; đột phá phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh; cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đối với tỉnh Tuyên Quang, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030, cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tổ công tác đề nghị Tỉnh ủy Tây Ninh, Tỉnh ủy Tuyên Quang nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tiếp thu tối đa góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện trình đại hội.