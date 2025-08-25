Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Ngãi chấn chỉnh kỷ luật hành chính, siết chặt quản lý giờ làm việc, xe công

Phạm Anh
Phạm Anh
25/08/2025 17:45 GMT+7

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa có văn bản chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ làm việc và sử dụng xe công.

Ngày 25.8, tin từ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Ảnh 1.

Quang cảnh một cuộc họp chất lượng ở hội trường UBND tỉnh Quảng Ngãi

ẢNH: P.A

Theo Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi, việc chấn chỉnh tình trạng trên là qua theo dõi và ý kiến từ các cơ quan Trung ương, vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức ở một số cơ quan, địa phương của Quảng Ngãi chưa tuân thủ giờ giấc làm việc. Có trường hợp đi công tác kéo dài, phát sinh hoạt động ngoài lịch trình, chưa thiết thực, phù hợp và việc bố trí, sử dụng xe công có nơi chưa đúng quy định.

Trước thực tế này, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải chấp hành nghiêm túc kỷ luật hành chính.

Cụ thể, giờ làm việc hiện hành được áp dụng từ 7 - 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 - 17 giờ vào các ngày thứ hai đến thứ sáu hằng tuần (trừ giáo dục, y tế và một số lĩnh vực đặc thù). Ngoài ra, tùy yêu cầu công tác, cơ quan, đơn vị có thể tổ chức họp, hội nghị hoặc xử lý công việc vào ngoài giờ hành chính, kể cả thứ bảy, chủ nhật.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi nêu rõ, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải nâng cao ý thức, tập trung hoàn thành nhiệm vụ, không sử dụng giờ hành chính vào mục đích cá nhân. Trường hợp cần rời khỏi cơ quan, địa bàn trong giờ làm việc để giải quyết việc riêng phải báo cáo, xin ý kiến và được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng nhấn mạnh: Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải nêu gương trong chấp hành giờ giấc, kỷ luật hành chính; đồng thời có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, nhân viên. Cơ quan, đơn vị cần nghiên cứu, ban hành cơ chế xử lý phù hợp để xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, nền nếp.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Quảng Ngãi còn yêu cầu việc quản lý, sử dụng xe công vụ theo đúng Nghị định 72/2023/NĐ-CP của Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô. Các cơ quan, đơn vị phải xác định rõ chức danh, đối tượng được bố trí xe công vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Để tăng hiệu lực giám sát, Tỉnh ủy Quảng Ngãi giao Ủy ban Kiểm tra và Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo dõi, giám sát thường xuyên việc thực hiện. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm, đồng thời xem xét trong đánh giá, xếp loại hằng năm và công tác cán bộ.

Chỉ đạo này được xem là bước siết chặt nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật lao động, đồng thời khắc phục tình trạng tùy tiện trong giờ giấc làm việc và sử dụng xe công vụ, hướng đến xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả.

Tin liên quan

Đồng Nai: Xây dựng chính quyền thân thiện với '4 xin, 4 luôn và 5 không'

Đồng Nai: Xây dựng chính quyền thân thiện với '4 xin, 4 luôn và 5 không'

Ngày 25.8, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triển khai kế hoạch xây dựng và thực hiện mô hình chính quyền thân thiện trên địa bàn tỉnh năm 2025 với khẩu hiệu '4 xin, 4 luôn và 5 không'.

Khám phá thêm chủ đề

kỷ luật hành chính sử dụng xe công quản lý giờ làm công chức Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận