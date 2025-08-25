Quảng Ngãi chấn chỉnh kỷ luật hành chính, siết chặt quản lý giờ làm việc, xe công

Ngày 25.8, tin từ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Quang cảnh một cuộc họp chất lượng ở hội trường UBND tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: P.A

Theo Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi, việc chấn chỉnh tình trạng trên là qua theo dõi và ý kiến từ các cơ quan Trung ương, vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức ở một số cơ quan, địa phương của Quảng Ngãi chưa tuân thủ giờ giấc làm việc. Có trường hợp đi công tác kéo dài, phát sinh hoạt động ngoài lịch trình, chưa thiết thực, phù hợp và việc bố trí, sử dụng xe công có nơi chưa đúng quy định.

Trước thực tế này, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải chấp hành nghiêm túc kỷ luật hành chính.

Cụ thể, giờ làm việc hiện hành được áp dụng từ 7 - 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 - 17 giờ vào các ngày thứ hai đến thứ sáu hằng tuần (trừ giáo dục, y tế và một số lĩnh vực đặc thù). Ngoài ra, tùy yêu cầu công tác, cơ quan, đơn vị có thể tổ chức họp, hội nghị hoặc xử lý công việc vào ngoài giờ hành chính, kể cả thứ bảy, chủ nhật.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi nêu rõ, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải nâng cao ý thức, tập trung hoàn thành nhiệm vụ, không sử dụng giờ hành chính vào mục đích cá nhân. Trường hợp cần rời khỏi cơ quan, địa bàn trong giờ làm việc để giải quyết việc riêng phải báo cáo, xin ý kiến và được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng nhấn mạnh: Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải nêu gương trong chấp hành giờ giấc, kỷ luật hành chính; đồng thời có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, nhân viên. Cơ quan, đơn vị cần nghiên cứu, ban hành cơ chế xử lý phù hợp để xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, nền nếp.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Quảng Ngãi còn yêu cầu việc quản lý, sử dụng xe công vụ theo đúng Nghị định 72/2023/NĐ-CP của Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô. Các cơ quan, đơn vị phải xác định rõ chức danh, đối tượng được bố trí xe công vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Để tăng hiệu lực giám sát, Tỉnh ủy Quảng Ngãi giao Ủy ban Kiểm tra và Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo dõi, giám sát thường xuyên việc thực hiện. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm, đồng thời xem xét trong đánh giá, xếp loại hằng năm và công tác cán bộ.

Chỉ đạo này được xem là bước siết chặt nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật lao động, đồng thời khắc phục tình trạng tùy tiện trong giờ giấc làm việc và sử dụng xe công vụ, hướng đến xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả.