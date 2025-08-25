Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đồng Nai: Xây dựng chính quyền thân thiện với '4 xin, 4 luôn và 5 không'

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
25/08/2025 14:14 GMT+7

Ngày 25.8, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triển khai kế hoạch xây dựng và thực hiện mô hình chính quyền thân thiện trên địa bàn tỉnh năm 2025 với khẩu hiệu '4 xin, 4 luôn và 5 không'.

Theo đó, mô hình chính quyền thân thiện sẽ được triển khai tại 100% xã, phường trên địa bàn và Trung tâm phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh Đồng Nai.

Người dân trực tiếp đánh giá hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính (TTHC), quy trình giải quyết TTHC và các vấn đề có liên quan đến TTHC đối với các cá nhân, tổ chức tại trụ sở xã, phường và trên mạng xã hội (Fanpage, Zalo…), trang thông tin điện tử của xã, phường; công khai số điện thoại của bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, phường và cán bộ, công chức cấp xã.

Đồng Nai: Xây dựng chính quyền thân thiện với '4 xin, 4 luôn và 5 không'- Ảnh 1.

Lãnh đạo P.Chơn Thành thường xuyên kiểm tra thái độ phục vụ của cán bộ, công chức và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến làm việc tại Trung tâm PVHCC của phường

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Thực hiện hệ thống tin nhắn trả kết quả cho tổ chức và công dân khi đến giao dịch tại UBND xã, phường; bố trí hòm thư góp ý tại trụ sở UBND cấp cũng như hòm thư điện tử, địa chỉ Zalo, Facebook… để tiếp nhận ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân; lắp đặt thiết bị điện tử tại trung tâm PVHCC để người dân đánh giá trực tiếp hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết các TTHC.; lắp đặt camera theo dõi, giám sát cán bộ, công chức trong làm việc trực tiếp với người dân (cán bộ làm việc ở TT PVHCC công các cấp).

'4 xin, 4 luôn và 5 không'

UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ của chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ; mỗi cán bộ, công chức phải gương mẫu và thực hiện nghiêm các quy định, chuẩn mực về đạo đức, lối sống; tạo tâm lý thoải mái, cởi mở hơn trong giao tiếp, ứng xử, phối hợp tốt hơn trong giải quyết công việc giữa người dân với cán bộ, công chức, tạo nên sự khác biệt so với trước đây.

Đồng Nai: Xây dựng chính quyền thân thiện với '4 xin, 4 luôn và 5 không'- Ảnh 2.

Ông Ngô Hồng Khang, Chủ tịch UBND P.Bình Phước (giữa), chúc mừng một người dân sau khi hoàn thành thủ tục hành chính

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Thực hiện nghiêm '4 xin, 4 luôn và 5 không'. Cụ thể, '4 xin' là: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép.

'4 luôn' là: luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

'5 không' là: không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Việc xây dựng chính quyền thân thiện tại Đồng Nai không chỉ nhằm nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm và phong cách phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức mà còn góp phần nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc hành chính.

Tin liên quan

Thân thiện chính quyền đô thị

Thân thiện chính quyền đô thị

Trong tháng 3, Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) triển khai thí điểm xây dựng "Chính quyền đô thị thân thiện với nhân dân" ở 3 phường Tân Chính, An Khê và Thanh Khê Đông.

Đà Nẵng: Hơn 80% người dân đồng thuận thực hiện mô hình chính quyền đô thị

Khám phá thêm chủ đề

chính quyền thân thiện Đồng Nai cán bộ mạng xã hội trung tâm phục vụ hành chính công lợi ích nhóm Thủ tục hành chính
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận