Đồng Nai: Xây dựng chính quyền thân thiện với '4 xin, 4 luôn và 5 không'

Theo đó, mô hình chính quyền thân thiện sẽ được triển khai tại 100% xã, phường trên địa bàn và Trung tâm phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh Đồng Nai.

Người dân trực tiếp đánh giá hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính (TTHC), quy trình giải quyết TTHC và các vấn đề có liên quan đến TTHC đối với các cá nhân, tổ chức tại trụ sở xã, phường và trên mạng xã hội (Fanpage, Zalo…), trang thông tin điện tử của xã, phường; công khai số điện thoại của bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, phường và cán bộ, công chức cấp xã.

Lãnh đạo P.Chơn Thành thường xuyên kiểm tra thái độ phục vụ của cán bộ, công chức và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến làm việc tại Trung tâm PVHCC của phường ẢNH: HOÀNG GIÁP

Thực hiện hệ thống tin nhắn trả kết quả cho tổ chức và công dân khi đến giao dịch tại UBND xã, phường; bố trí hòm thư góp ý tại trụ sở UBND cấp cũng như hòm thư điện tử, địa chỉ Zalo, Facebook… để tiếp nhận ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân; lắp đặt thiết bị điện tử tại trung tâm PVHCC để người dân đánh giá trực tiếp hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết các TTHC.; lắp đặt camera theo dõi, giám sát cán bộ, công chức trong làm việc trực tiếp với người dân (cán bộ làm việc ở TT PVHCC công các cấp).

'4 xin, 4 luôn và 5 không'

UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ của chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ; mỗi cán bộ, công chức phải gương mẫu và thực hiện nghiêm các quy định, chuẩn mực về đạo đức, lối sống; tạo tâm lý thoải mái, cởi mở hơn trong giao tiếp, ứng xử, phối hợp tốt hơn trong giải quyết công việc giữa người dân với cán bộ, công chức, tạo nên sự khác biệt so với trước đây.

Ông Ngô Hồng Khang, Chủ tịch UBND P.Bình Phước (giữa), chúc mừng một người dân sau khi hoàn thành thủ tục hành chính ẢNH: HOÀNG GIÁP

Thực hiện nghiêm '4 xin, 4 luôn và 5 không'. Cụ thể, '4 xin' là: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép.

'4 luôn' là: luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

'5 không' là: không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Việc xây dựng chính quyền thân thiện tại Đồng Nai không chỉ nhằm nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm và phong cách phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức mà còn góp phần nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc hành chính.