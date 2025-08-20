Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Lao động - Việc làm

Dự kiến 28 vị trí việc làm với công chức cấp xã

Thu Hằng
Thu Hằng
20/08/2025 16:54 GMT+7

Trong 28 vị trí việc làm dành cho cán bộ, công chức cấp xã, Bộ Nội vụ đề nghị trước mắt triển khai 8 vị trí việc làm với công chức lãnh đạo, quản lý ở cấp xã.

Bộ Nội vụ vừa đưa ra định hướng vị trí việc làm của công chức cấp xã trên cơ sở vận dụng nội dung hướng dẫn hiện hành của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực về vị trí việc làm công chức của chính quyền địa phương các cấp và dự kiến định hướng của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tạm thời bố trí khung biên chế đối với các đơn vị hành chính cấp xã.

Dự kiến 28 vị trí việc làm với công chức cấp xã- Ảnh 1.

Bộ Nội vụ đề nghị trước mắt triển khai 8 vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý ở cấp xã

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo đó, Bộ Nội vụ định hướng 20 vị trí việc làm với công chức cấp xã, gồm: văn phòng HĐND và UBND: 3 vị trí (tương ứng các lĩnh vực: văn phòng, tư pháp, đối ngoại).

Phòng kinh tế (đối với xã, đặc khu), phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị (đối với phường và đặc khu Phú Quốc): 7 vị trí (tương ứng các lĩnh vực: tài chính, kế hoạch, xây dựng, giao thông, công thương, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường).

Phòng văn hóa - xã hội: 8 vị trí (tương ứng các lĩnh vực: nội vụ; dân tộc, lao động, giáo dục và đào tạo; văn hóa, khoa học, thông tin; y tế).

Trung tâm phục vụ hành chính công: 1 vị trí, tương ứng lĩnh vực phục vụ hành chính công.

Ban chỉ huy quân sự xã: 1 vị trí (trợ lý ban chỉ huy quân sự).

Cạnh đó, Bộ Nội vụ đề nghị trước mắt triển khai 8 vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý ở cấp xã, gồm: chánh văn phòng HĐND và UBND; trưởng phòng; phó chánh văn phòng HĐND và UBND; phó trưởng phòng; giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công; phó giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công; chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã; phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Căn cứ khối lượng công việc theo từng nhóm nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực, UBND cấp xã bố trí công chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm để thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm phù hợp với định hướng khung biên chế công chức tại cấp xã theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Theo Bộ Nội vụ tính toán này dựa trên cơ sở vận dụng nội dung hướng dẫn hiện hành của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực về vị trí việc làm công chức của chính quyền địa phương các cấp; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn thuộc UBND xã và dự kiến định hướng của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tạm thời bố trí khung biên chế đối với các đơn vị hành chính cấp xã.

Liên quan đến kiến nghị của một số địa phương về bố trí biên chế cho ban chỉ huy quân sự cấp xã, theo Bộ Nội vụ, căn cứ quy định tại luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật về quân sự, chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm các chức vụ chỉ huy, trợ lý của ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Đối với biên chế của ban chỉ huy quân sự cấp xã, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương theo thẩm quyền được giao, chủ động cân đối, bố trí biên chế cho ban chỉ huy quân sự cấp xã mới để thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương trong tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

Khám phá thêm chủ đề

công chức công chức cấp xã vị trí việc làm Bộ Nội vụ Chính quyền địa phương
