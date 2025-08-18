Bộ Nội vụ đề xuất công thức tính KPI đối với công chức

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, trong đó đưa ra công thức chấm điểm theo KPI.

Bộ Nội vụ đề xuất, từ ngày 1.1.2026, các bộ, ngành, địa phương sẽ triển khai đánh giá KPI theo bộ tiêu chí mới ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đây là nội dung được xây dựng trên cơ sở luật Cán bộ, công chức năm 2025 và các quy định, hướng dẫn của T.Ư về đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức theo hướng thường xuyên, liên tục, đa chiều và định lượng bằng sản phẩm cụ thể.

Dự thảo kế thừa quy định hiện hành nhưng bổ sung nội dung định lượng, quy định rõ ràng hơn về phương pháp quy đổi sản phẩm, công việc, cũng như trách nhiệm của lãnh đạo đối với kết quả chung của đơn vị.

Theo dự thảo, công chức lãnh đạo, quản lý ngoài việc hoàn thành các nhiệm vụ cá nhân còn phải chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách.

Việc đánh giá được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, trên cơ sở tổng hợp kết quả về số lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ và các tiêu chí bổ sung phản ánh năng lực quản lý, điều hành.

Cụ thể, công thức tính điểm KPI đối với lãnh đạo gồm 6 tiêu chí:

Trong đó, 3 tiêu chí đầu là số lượng, chất lượng và tiến độ kết quả thực hiện nhiệm vụ, được xác định bằng tỷ lệ phần trăm giữa khối lượng, chất lượng và tiến độ sản phẩm hoặc công việc hoàn thành so với nhiệm vụ được giao hay định mức theo vị trí việc làm, đã được quy đổi về đơn vị sản phẩm/công việc chuẩn.

Tiêu chí thứ tư là kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc lĩnh vực được giao phụ trách. Nếu 100% công chức thuộc quyền quản lý được xếp loại từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên thì tiêu chí này đạt 100% điểm; trường hợp có công chức không hoàn thành nhiệm vụ thì chỉ đạt 50% điểm.

Tiêu chí thứ năm là khả năng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ theo kế hoạch đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng, có sáng kiến hoặc giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả sẽ được chấm tối đa 100% điểm. Nếu trong kỳ đánh giá có tồn tại, hạn chế, chậm trễ kéo dài thì chỉ được 50% điểm.

Tiêu chí thứ sáu là năng lực tập hợp, đoàn kết công chức trong đơn vị. Nếu duy trì được môi trường làm việc đoàn kết, phối hợp hiệu quả giữa các cá nhân, bộ phận, không phát sinh mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ kéo dài thì đạt điểm tối đa.

Công thức tính điểm KPI của lãnh đạo bằng trung bình cộng của cả 6 tiêu chí nêu trên. Kết quả này chiếm 70% tổng điểm đánh giá hàng tháng, cùng với 30% điểm tiêu chí chung (phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa công vụ, ý thức kỷ luật…) để xác định mức xếp loại cuối năm.

Việc áp dụng 6 tiêu chí riêng cho lãnh đạo nhằm bảo đảm đánh giá toàn diện cả năng lực thực hiện nhiệm vụ cá nhân và hiệu quả quản lý, điều hành tập thể.

Dự thảo cũng nêu rõ, kết quả xếp loại hàng năm được chia thành 4 mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 90 điểm trở lên; hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 70 đến dưới 90 điểm; hoàn thành nhiệm vụ từ 50 đến dưới 70 điểm; và không hoàn thành nhiệm vụ nếu dưới 50 điểm hoặc vi phạm kỷ luật, suy thoái phẩm chất, vi phạm trách nhiệm nêu gương.

Theo lộ trình của Bộ Nội vụ, từ ngày 1.1.2026, các bộ, ngành, địa phương sẽ triển khai đánh giá KPI theo bộ tiêu chí mới.