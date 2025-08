Lọc hóa dầu Bình Sơn lần đầu xuất khẩu dầu DO sang Lào

Việc xuất khẩu lô dầu DO sang Lào là bước đi chiến lược nhằm đa dạng hóa kênh tiêu thụ, mở rộng thị trường xuất khẩu và gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của BSR trong bối cảnh thị trường xăng dầu khu vực có nhiều biến động.

Theo đại diện của BSR, vào ngày 1.8, BSR đã tổ chức xuất bán 420 m³ dầu DO cho Công ty TNHH xăng dầu dầu khí Lào (PVOIL Lào), đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL).

Các chuyến xe bồn chở dầu sau khi nhận hàng tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) được vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y (H.Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũ) để đưa vào thị trường Lào. Hành trình từ nhà máy đến nơi giao nhận cuối cùng kéo dài khoảng 3 - 4 ngày.

BSR và PVOIL chào mừng xuất khẩu những lô dầu DO đầu tiên sang thị trường Lào ẢNH: BSR

Trước đó, trong 2 ngày 24 và 25.7, BSR cũng đã xuất khẩu trực tiếp khoảng 315 m³ dầu DO cho đối tác Công ty TNHH dầu mỏ Somvanchaleun (Somvanchaleun Petroleum Jelly Co., Ltd) thông qua 7 xe bồn. Đến ngày 28.7, lô hàng này đã hoàn tất thủ tục thông quan tại cửa khẩu Na Mèo (Thanh Hóa), chính thức đánh dấu sự hiện diện của sản phẩm dầu DO từ Dung Quất tại thị trường Lào.

Theo ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc BSR, việc mở rộng sang thị trường Lào là bước đi mang tính chiến lược, khẳng định năng lực cung ứng linh hoạt và khả năng kết nối hiệu quả trong chuỗi giá trị của Petrovietnam.

"Chúng tôi luôn nỗ lực tối ưu hóa danh mục tiêu thụ, vừa đảm bảo nhu cầu trong nước, vừa sẵn sàng mở rộng thị trường khi điều kiện thuận lợi", ông Thắng cho biết.

Ông Thắng chia sẻ, lô dầu DO đầu tiên xuất sang Lào còn thể hiện sự chủ động, nhạy bén trong chiến lược thị trường của BSR. Thành công bước đầu sẽ là tiền đề để BSR tiếp tục nhân rộng mô hình, xây dựng mạng lưới khách hàng ổn định, bền vững tại Lào và các thị trường lân cận, góp phần tối ưu vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Xe nhận dầu DO tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất rồi vận chuyển sang Lào ẢNH: BSR

Đại diện PVOIL TRANS miền Trung (đơn vị tham gia vận chuyển lô hàng) cho biết, công tác vận chuyển được triển khai đồng bộ, đảm bảo an toàn và hiệu quả theo đúng tiến độ.

PVOIL Lào và PVOIL TRANS đã phối hợp nhịp nhàng để đưa sản phẩm sang Lào trong thời gian ngắn nhất, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng của nước bạn, nhất là trong bối cảnh Lào đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt và cần nguồn năng lượng ổn định để phục hồi sản xuất, sinh hoạt.