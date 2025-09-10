Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vụ bị đánh nhập viện vì giúp người gặp nạn: Bắt khẩn cấp 2 nghi phạm

Trần Cường
Trần Cường
10/09/2025 22:10 GMT+7

Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt khẩn cấp 2 nghi phạm tham gia đánh 4 người giúp đỡ người gặp tai nạn giao thông. Trong số nghi phạm có người gặp nạn và được giúp đỡ.

Tối 10.9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Đình Luân (34 tuổi) cùng em trai là Trịnh Đình Long (31 tuổi, trú xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

- Ảnh 1.

Trịnh Đình Luân (trái) và Trịnh Đình Long

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 9.9, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận tin từ Công an xã Nhân Thắng về việc khoảng hơn 23 giờ tối ngày 7.9, anh Nguyễn Bá Thành (32 tuổi), anh Nguyễn Bá Trung (44 tuổi), anh Nguyễn Đức Vĩnh (43 tuổi) và anh Nguyễn Đức Đại (37 tuổi) cùng trú thôn Vạn Tỵ (xã Nhân Thắng) trong quá trình tham gia cấp cứu, giúp đỡ 2 nam thanh niên bị tai nạn giao thông, nằm ngã trên đường đê sông Đuống (thuộc địa phận thôn Vạn Tỵ) đã bị một nhóm thanh niên hơn 10 người đuổi đánh.

Vụ việc khiến anh Trung và anh Vĩnh bị thương, phải nhập viện điều trị. Còn anh Đại và anh Thành bị thương phần mềm, tự chăm sóc y tế tại nhà.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định hơn 23 giờ ngày 7.9, anh Vĩnh lái ô tô tô chở vợ đi khám bệnh về đến đoạn đê hữu sông Đuống thuộc địa phận thôn Vạn Tỵ (xã Nhân Thắng) thì phát hiện có người bị nạn nằm trên đường đê, lại gần thì thấy Trịnh Đình Luân và Nguyễn Đức Minh (27 tuổi, trú TP.Hải Phòng) nằm bất tỉnh trên đê cùng 1 xe máy đổ bên cạnh.

Tại đây, anh Lưu Văn Nam (21 tuổi, trú xã Nhân Thắng) nhờ anh Vĩnh đưa người bị nạn đi cấp cứu nhưng anh Vĩnh từ chối vì cũng đang đưa vợ đi viện về nhà. Tuy nhiên, sau đó anh Vĩnh có kể lại sự việc và cùng anh Thành, anh Trung, anh Đại quay lại hiện trường để giúp đỡ nạn nhân.

Khi nhóm người trên đang giúp đỡ thì một nhóm khoảng 6 thanh niên đi trên 3 xe máy, trong đó có Trịnh Đình Long, em của Luân, xuất hiện.

Long cùng Luân, Minh và một số đối tượng khác đã tấn công, đuổi đánh những người cứu giúp, khiến anh Trung và anh Vĩnh bị thương phải nhập viện điều trị, còn anh Thành và anh Đại bị thương nhẹ.

Sau khi Công an xã Nhân Thắng có mặt, các đối tượng đã bỏ trốn.

