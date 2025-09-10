Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an thông tin vụ giúp người gặp tai nạn nhưng lại bị đánh nhập viện

Trần Cường
Trần Cường
10/09/2025 15:03 GMT+7

Trong số 4 người giúp cấp cứu nạn nhân gặp tai nạn ở Bắc Ninh thì có 2 người bị đánh nhập viện, 2 người còn lại bị thương phần mềm điều trị tại nhà.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, ngày 9.9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bắc Ninh nhận tin báo từ Công an xã Nhân Thắng (Bắc Ninh) về vụ việc nhóm người tham gia cấp cứu, giúp đỡ 2 nạn nhân gặp tai nạn giao thông bị hành hung.

Công an thông tin vụ giúp người gặp tai nạn nhưng lại bị đánh nhập viện- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

ẢNH: N.V

Cụ thể, khoảng 23 giờ tối 7.9, anh Nguyễn Bá Thành (32 tuổi), anh Nguyễn Bá Trung (44 tuổi), anh Nguyễn Đức Vĩnh (43 tuổi) và anh Nguyễn Đức Đại (37 tuổi) cùng trú thôn Vạn Tỵ (xã Nhân Thắng) trong quá trình tham gia cấp cứu, giúp đỡ 2 nam thanh niên bị tai nạn giao thông, nằm ngã trên đường đê sông Đuống (thuộc địa phận thôn Vạn Tỵ) thì bị một nhóm thanh niên hơn 10 người đuổi đánh.

Vụ việc khiến anh Trung và anh Vĩnh bị thương, phải nhập viện điều trị. Còn anh Đại và anh Thành bị thương phần mềm, tự chăm sóc y tế tại nhà.

Công an thông tin vụ giúp người gặp tai nạn nhưng lại bị đánh nhập viện- Ảnh 2.

Anh Vĩnh bị thương, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thiện Nhân

ẢNH: N.V

Quá trình điều tra, bước đầu công an xác định 2 người liên quan đến vụ đánh người kể trên là Trịnh Đình Long (31 tuổi) và anh ruột là Trịnh Đình Luân (34 tuổi, cùng trú thôn Lập Ái, xã Đại Lai, Bắc Ninh).

PC01 Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Công an xã Nhân Thắng điều tra, xác minh những người liên quan để xử lý theo quy định.

Nói về sự việc, anh Vĩnh cho biết, khoảng 23 giờ ngày 7.9, anh phát hiện vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường đê đối diện Chùa Dù (thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng). Thấy có 2 nạn nhân gặp nạn, anh kêu gọi người dân đến hỗ trợ đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm và ở lại chờ người thân nạn nhân đến vì đêm khuya, sợ có xe qua lại gây nguy hiểm cho 2 nạn nhân.

Công an thông tin vụ giúp người gặp tai nạn nhưng lại bị đánh nhập viện- Ảnh 3.

Do bị đau tay mất khả năng chống cự, anh Trung bị đánh dẫn tới hôn mê

ANHR: N.V

Tuy nhiên, anh Vĩnh cho hay, sau khi người thân nạn nhân đến, thay vì cảm ơn thì họ lớn tiếng chửi bới và cho rằng anh Vĩnh cùng anh Trung là người gây tai nạn. Dù cố gắng giải thích và nạn nhân cũng xác nhận anh Vĩnh đến giúp đỡ, nhưng nhóm người vẫn hung hãn lao vào hành hung.

Người dân thấy xô xát đã báo Công an xã Nhân Thắng đến can thiệp.

Theo anh Vĩnh, vì anh Trung bị trật khớp tay nên mất khả năng chống cự, bị đánh hôn mê; còn bản thân anh cũng bị thương nặng, tổn thương phần mềm và đứt một bên tai. Cả 2 đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Anh Vĩnh mong công an sớm làm rõ và xử lý nghiêm để lấy lại công bằng cho gia đình anh. Cũng như để người dân yên tâm khi làm việc tốt, giúp người mà không sợ bị hiểu lầm, hành hung như anh.

Khám phá thêm chủ đề

Giúp người gặp lại lại bị đánh nhập viện tỉnh Bắc Ninh Người Tốt Xã Nhân Thắng Làm việc tốt bị đánh
