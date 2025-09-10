Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Điều tra nghi án 2 anh em giúp người gặp nạn nhưng bị hành hung

Trần Cường
Trần Cường
10/09/2025 10:43 GMT+7

Dù làm việc tốt là giúp đỡ 2 người gặp tai nạn giao thông, nhưng khi người thân nạn nhân có mặt, 2 anh em ruột ở xã Nhân Thắng (Bắc Ninh) bị chửi bới và hành hung phải nhập viện. Cơ quan công an đang làm rõ vụ việc này.

Trưa 10.9, Công an xã Nhân Thắng (Bắc Ninh) cho biết, cơ quan này đang làm rõ việc anh Nguyễn Đức Vĩnh (42 tuổi) và em trai là Nguyễn Bá Trung (37 tuổi, cùng trú xã Nhân Thắng) bị hành hung, sau khi có hành động hỗ trợ người gặp tai nạn.

- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Đức Vĩnh đang điều trị tại bệnh viện

ẢNH: NVCC

Nói về sự việc, anh Vĩnh cho biết, khoảng 23 giờ ngày 7.9, anh phát hiện vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường đê đối diện Chùa Dù (thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng). 

Thấy có 2 nạn nhân gặp nạn, anh Vĩnh kêu gọi người dân đến hỗ trợ đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm và ở lại chờ người thân nạn nhân đến vì đêm khuya, sợ có xe qua lại gây nguy hiểm cho 2 nạn nhân.

Tuy nhiên, anh Vĩnh cho hay, sau khi người thân nạn nhân đến, thay vì cảm ơn thì họ lớn tiếng chửi bới và cho rằng anh Vĩnh cùng em trai là người gây tai nạn. 

Dù cố gắng giải thích và nạn nhân cũng xác nhận được anh Vĩnh và em đến giúp đỡ, nhưng nhóm người vẫn hành hung 2 anh em anh Vĩnh.

Người dân thấy xô xát đã báo Công an xã Nhân Thắng đến can thiệp.

Theo anh Vĩnh, vì em trai anh bị trật khớp tay nên mất khả năng chống cự, bị đánh hôn mê; còn bản thân anh cũng bị thương nặng, tổn thương phần mềm và đứt một bên tai. Cả hai đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Anh Vĩnh mong công an sớm làm rõ và xử lý nghiêm để lấy lại công bằng cho gia đình anh, cũng như để người dân yên tâm khi làm việc tốt, giúp người mà không sợ bị hiểu lầm, hành hung.

Liên quan đến sự việc, mạng xã hội cũng xuất hiện đoạn video từ camera hành trình ghi lại vụ việc trước thời điểm anh Vĩnh có mặt. Tuy nhiên, tài xế điều khiển xe có camera không dừng lại giúp đỡ vì có thể lo gặp rắc rối.

Tin liên quan

Cà Mau: Điều tra nghi án cháu trai đánh, cướp vàng của bà nội

Cà Mau: Điều tra nghi án cháu trai đánh, cướp vàng của bà nội

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra nghi án cháu trai đánh và cướp vàng của bà nội.

Khám phá thêm chủ đề

làm việc tốt Bắc Ninh Giúp người gặp tai nạn nhưng bị hành hung Xã Nhân Thắng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận