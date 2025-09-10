Điều tra nghi án 2 anh em giúp người gặp nạn nhưng bị hành hung

Trưa 10.9, Công an xã Nhân Thắng (Bắc Ninh) cho biết, cơ quan này đang làm rõ việc anh Nguyễn Đức Vĩnh (42 tuổi) và em trai là Nguyễn Bá Trung (37 tuổi, cùng trú xã Nhân Thắng) bị hành hung, sau khi có hành động hỗ trợ người gặp tai nạn.

Anh Nguyễn Đức Vĩnh đang điều trị tại bệnh viện ẢNH: NVCC

Nói về sự việc, anh Vĩnh cho biết, khoảng 23 giờ ngày 7.9, anh phát hiện vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường đê đối diện Chùa Dù (thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng).

Thấy có 2 nạn nhân gặp nạn, anh Vĩnh kêu gọi người dân đến hỗ trợ đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm và ở lại chờ người thân nạn nhân đến vì đêm khuya, sợ có xe qua lại gây nguy hiểm cho 2 nạn nhân.

Tuy nhiên, anh Vĩnh cho hay, sau khi người thân nạn nhân đến, thay vì cảm ơn thì họ lớn tiếng chửi bới và cho rằng anh Vĩnh cùng em trai là người gây tai nạn.

Dù cố gắng giải thích và nạn nhân cũng xác nhận được anh Vĩnh và em đến giúp đỡ, nhưng nhóm người vẫn hành hung 2 anh em anh Vĩnh.

Người dân thấy xô xát đã báo Công an xã Nhân Thắng đến can thiệp.

Theo anh Vĩnh, vì em trai anh bị trật khớp tay nên mất khả năng chống cự, bị đánh hôn mê; còn bản thân anh cũng bị thương nặng, tổn thương phần mềm và đứt một bên tai. Cả hai đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Anh Vĩnh mong công an sớm làm rõ và xử lý nghiêm để lấy lại công bằng cho gia đình anh, cũng như để người dân yên tâm khi làm việc tốt, giúp người mà không sợ bị hiểu lầm, hành hung.

Liên quan đến sự việc, mạng xã hội cũng xuất hiện đoạn video từ camera hành trình ghi lại vụ việc trước thời điểm anh Vĩnh có mặt. Tuy nhiên, tài xế điều khiển xe có camera không dừng lại giúp đỡ vì có thể lo gặp rắc rối.